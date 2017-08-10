Блог проф. Пономарева: митрополита Гузара чи Гузаря?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Митрополит Любомир Гузар

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читачка Ольга запитує, які закінчення мають прізвища Гончар і Гузар у родовому та орудному відмінках.

У загальнонародній мові слово гончар належить до м'якої групи: гончар, гончаря, гончарем, як кобзар, кобзаря, кобзарем. Але в прізвищі письменника його відмінюють як іменник твердої групи: Гончар, Гончара, Гончаром.

Гузар - того самого походження, що й гусар - військовий легкої кінноти. І загальне слово, й прізвище є іменниками твердої групи, тому кажемо Гузар, Гузара, Гузаром.

Подібне запитання ставить Галина Мінялюк: як правильно відмінювати прізвища Римар, Бондар, Сухар.

Їх відмінюємо як іменники м'якої групи: Бондаря, Римаря, Сухаря; Бондарем, Римарем, Сухарем.

На запитання про слово самий для називання найвищого ступеня ознаки (наприклад, самий розумний) я вже відповідав, але читач Віктор знову ставить його.

Деякі лексикографічні праці дозволяють використовувати це слово, але в літературній українській мові форми прикметників найвищого ступеня утворюємо за допомогою компонента най-: веселий, веселіший, найвеселіший; головний, головніший, найголовніший, а не самий веселий, самий головний, як полюбляють казати безграмотні політики, а за ними й недовчені журналісти.

Прізвища на кшталт Масло, Плевако, якими цікавиться Світлана Крупська в родовому відмінку множини мають форми: родина Маслів, родина Плеваків, хоч загальні іменники будуть масел, плевак, точніше плювак.

Олександр Чайка хоче знати, як називати хліб, що російською мовою зветься кирпичик, - не називати ж його цеглинкою?

Справді, українці не називають хліб цеглиною. Необов'язково кожен російський витвір перекладати дослівно. Потрібно казати хлібина.

Чи можна користуватися Проєктом правопису в документах, цікавиться цей же читач.

Як один із авторів Проєкту правопису 1999 року я вживаю його в своїх наукових і публіцистичних статтях, але там, де праця потребує затвердження офіційними органами: курсова, дипломна робота, дисертація тощо - потрібно поки що, на жаль, використовувати чинний правопис.

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Свої запитання надсилайте на адресу bbc.ukrainian.kiev@bbc.co.uk, вказавши в темі листа "Запитання до професора Пономарева".

Якщо ви хочете запитати про значення котрогось слова, будь ласка, зазирніть спершу до словника - можливо, там уже є відповідь на ваше запитання.

Будь-ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.