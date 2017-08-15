Блог Пономарева: як відмінювати назву міста Сколе

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читач Сергій хоче знати, як відмінювати назву міста Сколе.

Якщо це прикметник, то мали б відмінювати Сколого, у Сколому - за зразком слова голе. А якщо іменник - то Сколя, у Сколі - як поле.

Офіційно назва не відмінюється, хоча на якій підставі? Проте місцеві мешканці відмінюють: Сколього, в Скольому. Але в такому разі в називному відмінку мало б бути Сколє.

Усі три варіянти можливі, але найбільш пасує, на мою думку, Сколе, Сколя, у Сколі - як поле, поля, на полі.

Як правильно відтворити хмара в сенсі мережеве розташування коду чи відомостей? Хмарна технологія чи хмаринкова, хмарникова? Сховище у хмарі чи хмарне сховище, запитує Павло Горошко.

Найліпше, певне - хмарна технологія, сховище у хмарі. Маємо на увазі не пряме, а переносне значення слова.

Тетяна Філіпова запитує, чому її ім'я - Тетяна, а не Татьяна чи Татіана.

Татьяна не може бути, бо українська мова в таких випадках не має роздільної вимови пом'якшеного приголосного перед а: Уляна, Касян, дяк, а не Ульяна, Касьян, дьяк. А е замість а в першому складі з'явилося внаслідок розподібнення двох однакових голосних, тому й замість Татяна маємо Тетяна.

Копирайт изображения Erich Auerbach Image caption Слово дива походить від італійського diva, а отже, українською має передаватися як "дива", вважає професор Пономарів

Читач Олександр просить пояснити, звідки з'являється о у таких іменах як Олександр, Олексій, Олена, адже оригінальне ім'я було Alexander.

У грецькому оригіналі воно має форму Αλεξανδρος. Засвоюючи імена гебрайського, грецького й латинського походження, українська мова, як і инші, пристосовувала їх до своєї фонетико-морфологічної системи.

Оскільки наша мова не полюбляє початкових а та е - усі такі слова чужомовні, - ці звуки в багатьох іменах замінені на о: Оксен, Олександр, Олексій, Опанас, Остап, Оксана, Олена тощо. Хоч а та е зберігаємо в іменах Анатолій, Андрій, Евген.

Як правильно перекласти з російської мови українською оперная дива, запитує киянка Надія Жук.

Оперна дива.

Читачеві Максимові Кармілецькому відповідаю: правильніший варіянт - філолог німецької та англійської мов, а німецької та англійської мови - рідше вживана форма.

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Свої запитання надсилайте на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, вказавши в темі листа "Запитання до професора Пономарева".

Якщо ви хочете запитати про значення котрогось слова, будь ласка, зазирніть спершу до словника - можливо, там уже є відповідь на ваше запитання.

Будь-ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.