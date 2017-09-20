Блог Пономарева: як писати і вимовляти bitcoin

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Bitcoin українською мовою треба вимовляти й писати так: бітко́їн.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Це відповідь на запитання від Ігоря Дзиґи.

Читачка Тетяна просить роз'яснити, як правильно писати: гетто чи гето. У винятках цього слова немає, проте всюди воно зустрічається з двома т.

У словниках справді це слово пишуть з двома т. Однак оскільки в переважній більшості иншомовних слів ми уникаємо подвоєння, то й у цьому разі краще писати гето.

Володимир Білик запитує, як перекласти з російської мови пластиковый стаканчик.

Можна сказати пластиковий келишок, щоб не тягти в українську ще один росіянізм стаканчик.

Читач Роман із міста Кропивницького хоче знати, як правильно писати назву країни: Шрі Ланка чи Шри Ланка.

Потрібно писати й вимовляти так, як подають академічні словники: Шри Ланка. Написання через і - застаріле.

Читач також цікавиться, як правильно писати назви міст Пардубіце й Катовіце.

Ці міста в чеській і польській мовах являють собою множинні іменники, як наші Черкаси, Чернівці. Тож українською мовою мало би бути Пардубиці й Катовиці.

Але в нас досі помилково подають їх у словниках як невідмінювані іменники середнього роду: Пардубіце й Катовіце.

Як правильно: зарибнення ставків чи зариблення ставків, цікавиться Олеся Дроботенко.

У словниках є обидва слова, але правильніший варіянт - зарибнення, утворений від дієслова зарибнювати, зарибнити. Тобто зробити ставки рибними.

В українській "Вікіпедії" наразі відбувається дискусія з приводу правильного іменування статті "Пенязь / Пінязь". Яка форма є правильною, звертається Артем Комісаренко.

"Словник староукраїнської мови XIV-XV століть" 1978 року містить статтю про монету під гаслом пинѧзь і ще кілька варіянтів, пише читач.

Оскільки поміж варіянтів назв цієї монети переважають пинѧзь і пѣнязь, то є всі підстави в українській мові віддати перевагу формі пінязь, оскільки на місці звука, позначуваного літерою ѣ, у нас послідовно з'явився звук і (як у словах віра, літо, сніг, хліб).

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Свої запитання надсилайте на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, вказавши в темі листа "Запитання до професора Пономарева".

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.