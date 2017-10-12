Блог проф. Пономарева: як українською YouTube?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читачка Ольга пише: чому в давальному відмінку на запитання кому, чому потрібно вживати таку дивну форму як Тарасові Шевченкові, замість простого та логічного Тарасу Шевченку? Як і чому з'явилося таке правило?

Закінчення іменників чоловічого роду в давальному відмінку однини -ові, -еві, -єві - питомо українські і з'явилися разом із появою на світ української мови.

Такі закінчення є в польській і чеській мовах, але їх немає в мові російській. Для носіїв справжньої української мови цілком природно казати: допоможи батькові, напиши листа братові, подякуй товаришеві, зраділи дощеві тощо. Часом такі закінчення застосовують навіть до іменників середнього роду: "Сподіваюсь від моря дуже багато, спасибі йому та південному сонцеві" (Леся Українка).

Василь Бердацікавиться, як читати українською назву сайту YouTube.

Українською мовою - Ютюб.

Читач Віталій уважає слово сигарета засміченням української мови і пропонує вживати лише цигарки. Чи правильно це?

Тут немає рації. Ці слова - иншомовного походження, але тепер вони обидва українські.

Маємо слова сигара (застаріле цигара) - сильно скручене в трубку листя тютюну для куріння. Цигарка - паперова трубочка, набита з одного боку тютюном, - те, що російською мовою папироса.

Сигарета - за формою - мала сигара, а за змістом - цигарка без порожнистої половини. Але всі ці слова зводяться до іспанського cigarro.

Юрій Демиденко запитує, як в українській мові відмінювати іспансько- і португальськомовні імена та прізвища. Чи потрібно використовувати при написанні їх дефіс?

Дефіса використовувати не потрібно, а відмінюємо не всі компоненти.

Наприклад: Хуан Мануель Сантос Кальдерон буде Хуана Мануеля Сантоса Кальдерона. Але: Жозе Антоніо Пінто Сильва - Жозе Антоніо Пінта Сильви.

Як правильно: курси інструкторів йоги, курси інструкторів з йоги, курси інструкторів по йозі, просить пояснити Михайло Дудкін.

Правильніший варіянт - курси інструкторів з йоги.

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Свої запитання надсилайте на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, вказавши в темі листа "Запитання до професора Пономарева".

Якщо ви хочете запитати про значення котрогось слова, будь ласка, зазирніть спершу до словника - можливо, там уже є відповідь на ваше запитання.

Будь-ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.