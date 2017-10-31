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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читач Володимир хоче знати, як правильно називати шахову фігуру, що має російський відповідник слон. Мій дідусь, пише читач, учив мене, що правильно казати офіцер.

Українською мовою на сучасному етапі цю шахову фігуру також звемо слон.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Ніна Кур'ята цікавиться, як перекласти російське слово подвох.

Подвох українською мовою каверза, підступ.

Олексій Дейкун просить дати відповіді на кілька запитань.

Якому зі слів потрібно віддавати перевагу в інтернет-дискурсі: прикріпити чи причепити допис угорі сторінки в соцмережі?

Можна використовувати обидва варіянти, але краще прикріпити.

Які поради Ви можете дати людям, що повертаються до української мови, також запитує читач. Як відразу розмовляти красиво?

Щоб розмовляти доброю українською мовою, потрібно читати видання, присвячені культурі мови, твори класиків української літератури, добрі переклади з инших мов, зокрема Миколи Лукаша, Григорія Кочура, Євгена Поповича, Ольги Сенюк тощо.

Яка відмінність між словами акторка та актриса? Якому з них віддавати перевагу?

Відмінности в значенні немає, але в словниках на першому місці стоїть акторка, то цьому слову й потрібно віддавати перевагу.

У радіорекламі вживають словосполуку "Коли земля уходить із-під ніг". Чи є вона українською, також запитує пан Дейкун.

Правильно українською мовою - земля йде з-під ніг.

Із двох варіянтів слів йон чи іон, якими цікавиться Олег Сиваш, правильний іон, а не йон.

Тож і похідні від нього - іонізація, іонізований, іонізувати.

Часто доводиться перекладати назви різних інструментів з російської мови, пише Олена Дегтярьова. І просить порадити джерела, до яких можна звертатися при виникненні сумнівів у правильності перекладу. Наприклад, слів плашкотримач, розгортка, знімач стопорних кілець та инші.

У складних словах компонент держатель перекладаємо словом тримач, наприклад, голкотримач, развертка - розгортка, сниматель - знімач.

Перевіряти можна в російсько-українських словниках, наприклад у тритомному словнику, який видав Інститут мовознавства імені О. О. Потебні в 1960-х роках і який кілька разів перевидавали.

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Свої запитання надсилайте на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, вказавши в темі листа "Запитання до професора Пономарева".

Якщо ви хочете запитати про значення котрогось слова, будь ласка, зазирніть спершу до словника - можливо, там уже є відповідь на ваше запитання.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.