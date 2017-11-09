Блог проф. Пономарева: як називати жінку-посла?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Микола Мирний хоче знайти жіночий відповідник до слова посол.
Посолка й послиня, що їх пропонує читач, не підходять із семантичних та инших міркувань. Тому треба казати пані посол Великої Британії, Сполучених Штатів Америки або инших країн.
Чи можна використовувати фемінітив пілотка на позначення жінки-пілота, запитує Дмитро Повх.
Не варто, бо пілотка - це головний убір.
Але читач має рацію, коли пише, що не потрібно ставити дефіс у словах типу кіберзлочинність, кібератака, кіберпростір.
Їх слід писати разом, бо це скорочення від слова кібернетичний.
Як краще сказати: прийняти закон чи ухвалити закон, запитує читач Олексій Дейкун.
Можна і так, і так, але краще ухвалити закон.
І ще одне запитання від читача: краще казати більш повний чи повніший (проєкт бюджету)?
Краще казати повніший, цікавіший, ніж більш повний, більш цікавий.
Читачка Надія Жук обурюється неправильними наголосами в топонімах, зокрема в назві Ічня.
Помилковий наголос ІчнЯ у Вікіпедії вже виправлено на правильний Ічня. Обіцяють зробити це й в академічному Орфографічному словнику. Тож виправлений наголос топоніма - Ічня ( на першому складі).
А ось райцентр на Черкащині ЛИсянка переносять з одного словника до иншого з помилковим наголосом ЛисЯнка.
Читачка також цікавиться словом українськомовний, яке я радив вживати в одному з попередніх блогів. Вона пише, що не зустрічала його в новітніх словниках.
Слово українськомовний уже є в новітніх словниках. Порівняйте: польськомовний, чеськомовний, німецькомовний і подібне. Думаю, що згодом воно витіснить з ужитку незакономірне утворення україномовний. Ми ж не кажемо поломовний, чехомовний, росіємовний. Тому треба казати українськомовний.
Як правильно перекласти з російської мови занимающийся, запитує читач Максим Корнєєв.
Основне значення дієслова займатися - це спалахувати, загорятися. В цьому значенні замість відсутнього в українській мові дієприкметника занимающийся кажемо займистий, легкозаймистий.
Коли йдеться про заняття в гуртку, на курсах, то кажемо гуртківець, слухач курсів.
Заниматься ботаникой - це працювати в галузі ботаніки (чи в якійсь иншій).
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Свої запитання надсилайте на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, вказавши в темі листа "Запитання до професора Пономарева".
Якщо ви хочете запитати про значення котрогось слова, будь ласка, зазирніть спершу до словника - можливо, там уже є відповідь на ваше запитання.
Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.