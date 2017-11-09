Копирайт изображения UNIAN Image caption Пані посол Великої Британії Джудіт Гоф нещодавно розповіла, що вивчає українську і вважає її "дуже мелодійною, логічною та цікавою"

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Микола Мирний хоче знайти жіночий відповідник до слова посол.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Посолка й послиня, що їх пропонує читач, не підходять із семантичних та инших міркувань. Тому треба казати пані посол Великої Британії, Сполучених Штатів Америки або инших країн.

Чи можна використовувати фемінітив пілотка на позначення жінки-пілота, запитує Дмитро Повх.

Не варто, бо пілотка - це головний убір.

Але читач має рацію, коли пише, що не потрібно ставити дефіс у словах типу кіберзлочинність, кібератака, кіберпростір.

Їх слід писати разом, бо це скорочення від слова кібернетичний.

Як краще сказати: прийняти закон чи ухвалити закон, запитує читач Олексій Дейкун.

Можна і так, і так, але краще ухвалити закон.

І ще одне запитання від читача: краще казати більш повний чи повніший (проєкт бюджету)?

Краще казати повніший, цікавіший, ніж більш повний, більш цікавий.

Читачка Надія Жук обурюється неправильними наголосами в топонімах, зокрема в назві Ічня.

Помилковий наголос ІчнЯ у Вікіпедії вже виправлено на правильний Ічня. Обіцяють зробити це й в академічному Орфографічному словнику. Тож виправлений наголос топоніма - Ічня ( на першому складі).

А ось райцентр на Черкащині ЛИсянка переносять з одного словника до иншого з помилковим наголосом ЛисЯнка.

Читачка також цікавиться словом українськомовний, яке я радив вживати в одному з попередніх блогів. Вона пише, що не зустрічала його в новітніх словниках.

Слово українськомовний уже є в новітніх словниках. Порівняйте: польськомовний, чеськомовний, німецькомовний і подібне. Думаю, що згодом воно витіснить з ужитку незакономірне утворення україномовний. Ми ж не кажемо поломовний, чехомовний, росіємовний. Тому треба казати українськомовний.

Як правильно перекласти з російської мови занимающийся, запитує читач Максим Корнєєв.

Основне значення дієслова займатися - це спалахувати, загорятися. В цьому значенні замість відсутнього в українській мові дієприкметника занимающийся кажемо займистий, легкозаймистий.

Коли йдеться про заняття в гуртку, на курсах, то кажемо гуртківець, слухач курсів.

Заниматься ботаникой - це працювати в галузі ботаніки (чи в якійсь иншій).

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Свої запитання надсилайте на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, вказавши в темі листа "Запитання до професора Пономарева".

Якщо ви хочете запитати про значення котрогось слова, будь ласка, зазирніть спершу до словника - можливо, там уже є відповідь на ваше запитання.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.