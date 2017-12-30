Блог Пономарева: як правильно вітати з Новим роком
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Читач Тимофій звертається з кількома запитаннями. Чи є в українській мові слово поздоровляти? Яке його основне значення і як його вживати?
Слово поздоровляти уживане в українській мові зі значенням вітати когось із нагоди радісної події: народження дитини, одруження, ювілею тощо. Наприклад: "Василю, а йди-но в хату - поздоровляю тебе з сином!" (Марко Кропивницький).
Тепер набагато частіше в цьому значенні використовують слово вітати.
З наближенням Нового року часто можна почути: поздоровляю з наступаючим Новим роком!
Узагалі вітати потрібно з якоюсь подією, що є наслідком фізичних чи розумових зусиль людини: з успішним закінченням навчання, з відкриттям у якійсь галузі, з установленням рекорду, з добрим урожаєм і под.
Що ж до Нового року, який настає незалежно від волі чи зусиль людей, то в українській мові доречні вислови: бажаю (зичу) щасливого Нового року, щастя вам у Новому році, хай щастить у Новому році. Їх і варто використовувати.
А якщо вже комусь дуже хочеться вдатися до кальки з російського с наступающим Новым годом, то хай каже з прийдешнім Новим роком, з настанням Нового року.
Що ліпше вживати: сторіччя чи століття? Чи між ними немає жодної різниці?
Між цими словами немає значеннєвої відмінности. У певних ситуаціях віддаємо перевагу одному з них, але такий розподіл не є категоричним.
Століття часто виступає як синонім до слова вік, наприклад бурхливе ХХ століття. А сторіччя - роковини, річниця того, що відбулося сто років тому, наприклад, сторіччя Української Народної Республіки.
Чув, що замість слова випадок ліпше вживати раз, також пише читач. Але часто кажуть у цих випадках. Як правильно - у цих разах? Чи не могли б ви більше розповісти про ситуацію зі словами випадок і раз, просить пан Тимофій.
Замість випадок у відтворенні російського случай у сталих зворотах віддаємо перевагу слову раз: у всякому разі, у кожному разі, у крайньому разі, в разі хвороби, в разі потреби, в разі вашої згоди, иншим разом, у жодному разі тощо.
Але раз тут використовуємо тільки в однині. Коли йдеться про множину, вживаємо випадок, наприклад, у деяких випадках, в окремих випадках.
А часом і цілком обходимося без випадку: в большинстве случаев - здебільшого.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.