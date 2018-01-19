Блог Пономарева: сто грам чи сто грамів

Копирайт изображения SERGEI SUPINSKY / Getty

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Як українською мовою перекласти російські слова умудриться и соображать, запитує читач Тимофій.

Умудриться - примудритися, прихитритися;

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Соображать - міркувати, розмірковувати, тямити, метикувати, сообразить - збагнути, ничего не соображает - нічого не тямить.

Читачка Ірина просить пояснити, яке слово краще: приймальня чи приймальна.

У таких випадках перевагу потрібно віддавати іменникові, а не субстантивованому прикметникові. Отже, приймальня.

Дарія Титарова пише: нещодавно натрапила в книжці на фразу денно і нощно. Чи є вона в українській мові?

Такого вислову в українській мові немає. Є удень і вночі, день і ніч.

Читач Петро Базилевич хоче знати, як правильно в українській мові писати одиницю виміру ваги тонна - з однією н чи з двома.

За нині чинним правописом невідомо з яких міркувань пишеться тонна, хоч у більшості иншомовних слів приголосні не подвоюються: грам, клас, тролейбус і под. Отже, поки що - товар вагою 100 тонн.

Як відмінюється одиниця виміру грам? У рекламі, в ЗМІ вживають сто грамів. Чи правильно буде сто грам?

Правильно писати - сто грамів, сто кілограмів, а не сто грам, сто кілограм.

Копирайт изображения Arnel Hasanovic / Unsplash

Читачці Руслані Матущак не подобається тавтологічний вислів з правничої термінології відшкодування шкоди.

Мені також не подобається. Можна було б замінити відшкодувати запозиченим із латинської мови словом компенсувати, компенсація, але буде неточно. Це, мабуть, той випадок, коли тавтології ніяк не уникнути. Те саме маємо з мовознавчим терміном розмовна мова.

Олекса Сич цікавиться, як перекласти з російської мови вялотекущая шизофрения. Чи правильно буде уповільнена шизофренія?

Думаю, що правильно.

Читачка Мальва Мартиненко хоче знати українські відповідники російських слів плюшевий та планерка.

Прикметник плюшевий походить від іменника плюш, запозиченого з французької мови - peluche.

Планерка - російський канцеляризм, який необов'язково перекладати українською мовою. Можна казати оперативна нарада.

Любомир Вовканич запитує, як перекласти українською мовою слова беспредел, бумагомарание і злоключения.

Переклади такі:

Беспредел - беззаконня.

Бумагомарание - базгранина.

Злоключения - злигодні, халепи.

----

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.