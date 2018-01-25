Блог Пономарева: чи правильна табличка "Вхід заборонено"?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Чи все в порядку з цією табличкою?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Єгорові Білову не подобається табличка з написом "Вхід заборонено". На думку читача, має бути "Входити заборонено" або "Вхід заборонений".

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Читач не має рації. Для української мови дуже характерні безсобові форми на -но, -то. Жита скошено, воду відпомповано, заходів ужито, успіхів досягнуто, перемогу здобуто.

Отож, можна казати "Вхід заборонено" або "Входити заборонено".

Як правильно: менше одного дня чи менше ніж один день, запитує Ганна Нестерук.

У таких конструкціях кращий варіянт менше ніж один день.

Читачка Галина запитує, чи правильно вітати іменинника з днем народження, чи все-таки іменинник - це особа, яка святкує День янгола?

Слово іменини в сучасній українській мові має два значення: особисте свято, що припадає на День янгола, і річниця від дня народження когось. Тож іменинника вітають і з днем народження, і з днем янгола.

Наталя Царик із Бахмута на Донеччині пише, що наголос у назві міста має бути на другому складі: БахмУт - річка БахмУтка. Але багато ведучих і дикторів кажуть БАхмут, і це читачку дратує.

А як називати мешканців цього міста?

Мені вже доводилося відповідати на це запитання. Я попросив одного з донецьких просвітян провести опитування, і він відповів, що місцеві мешканці кажуть і БахмУт, і БАхмут. Але оскільки історично наголос був БахмУт, річка БахмУтка, то з поверненням місту історичної назви має бути БахмУт.

Мешканці Бахмута - бахмутянин, бахмутянка.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Бахмутяни на екологічній акції

Читачка Ольга поставила кілька запитань.

Чи є слово включати в українській мові і чи можна його вживати?

Таке дієслово є, але його можна й потрібно замінювати синонімами.

Включати до списку - краще заносити до списку, виключати зі списку - вилучати зі списку. Коли йдеться про приєднання до системи, приведення в дію, кажемо вмикати: вмикати світло, вмикати мотор і подібне.

Вживання прийменника при: наскільки він поширений в українській мові? Чи треба його уникати?

Прийменник при цілком український, хоч уживаний не так часто, як у російській мові. Порівняймо:

російське при входе - біля або коло входу,

при всякой погоде - за будь-якої погоди,

при проведении занятий - під час проведення занять,

при условии - за умови тощо.

Але при университете есть обсерватория - при університеті є обсерваторія,

при свидетелях - при свідках,

читать при электрическом освещении - читати при електричному освітленні.

Чи варто уникати конструкцій з дієсловами на -ся?

Зовсім уникати не варто, але часто замість них використовуємо дієслово в першій або третій особі множини.

Замість запасні деталі зберігаються на складі, листи надсилаються на адресу, замовлення приймаються за тиждень наперед - ліпше запасні деталі зберігають на складі, листи надсилають на адресу, замовлення приймаємо або приймають за тиждень наперед.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.