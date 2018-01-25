Блог Пономарева: чи правильна табличка "Вхід заборонено"?

Олександр Пономарів доктор філологічних наук, професор
  • 25 січня 2018
вхід заборонено Копирайт изображения UNIAN
Image caption Чи все в порядку з цією табличкою?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Єгорові Білову не подобається табличка з написом "Вхід заборонено". На думку читача, має бути "Входити заборонено" або "Вхід заборонений".

Читач не має рації. Для української мови дуже характерні безсобові форми на -но, -то. Жита скошено, воду відпомповано, заходів ужито, успіхів досягнуто, перемогу здобуто.

Отож, можна казати "Вхід заборонено" або "Входити заборонено".

Як правильно: менше одного дня чи менше ніж один день, запитує Ганна Нестерук.

У таких конструкціях кращий варіянт менше ніж один день.

Читачка Галина запитує, чи правильно вітати іменинника з днем народження, чи все-таки іменинник - це особа, яка святкує День янгола?

Слово іменини в сучасній українській мові має два значення: особисте свято, що припадає на День янгола, і річниця від дня народження когось. Тож іменинника вітають і з днем народження, і з днем янгола.

Наталя Царик із Бахмута на Донеччині пише, що наголос у назві міста має бути на другому складі: БахмУт - річка БахмУтка. Але багато ведучих і дикторів кажуть БАхмут, і це читачку дратує.

А як називати мешканців цього міста?

Мені вже доводилося відповідати на це запитання. Я попросив одного з донецьких просвітян провести опитування, і він відповів, що місцеві мешканці кажуть і БахмУт, і БАхмут. Але оскільки історично наголос був БахмУт, річка БахмУтка, то з поверненням місту історичної назви має бути БахмУт.

Мешканці Бахмута - бахмутянин, бахмутянка.

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Image caption Бахмутяни на екологічній акції

Читачка Ольга поставила кілька запитань.

Чи є слово включати в українській мові і чи можна його вживати?

Таке дієслово є, але його можна й потрібно замінювати синонімами.

Включати до списку - краще заносити до списку, виключати зі списку - вилучати зі списку. Коли йдеться про приєднання до системи, приведення в дію, кажемо вмикати: вмикати світло, вмикати мотор і подібне.

Вживання прийменника при: наскільки він поширений в українській мові? Чи треба його уникати?

Прийменник при цілком український, хоч уживаний не так часто, як у російській мові. Порівняймо:

російське при входе - біля або коло входу,

при всякой погоде - за будь-якої погоди,

при проведении занятий - під час проведення занять,

при условии - за умови тощо.

Але при университете есть обсерватория - при університеті є обсерваторія,

при свидетелях - при свідках,

читать при электрическом освещении - читати при електричному освітленні.

Чи варто уникати конструкцій з дієсловами на -ся?

Зовсім уникати не варто, але часто замість них використовуємо дієслово в першій або третій особі множини.

Замість запасні деталі зберігаються на складі, листи надсилаються на адресу, замовлення приймаються за тиждень наперед - ліпше запасні деталі зберігають на складі, листи надсилають на адресу, замовлення приймаємо або приймають за тиждень наперед.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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