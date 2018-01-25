Блог Пономарева: чи правильна табличка "Вхід заборонено"?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Єгорові Білову не подобається табличка з написом "Вхід заборонено". На думку читача, має бути "Входити заборонено" або "Вхід заборонений".
Читач не має рації. Для української мови дуже характерні безсобові форми на -но, -то. Жита скошено, воду відпомповано, заходів ужито, успіхів досягнуто, перемогу здобуто.
Отож, можна казати "Вхід заборонено" або "Входити заборонено".
Як правильно: менше одного дня чи менше ніж один день, запитує Ганна Нестерук.
У таких конструкціях кращий варіянт менше ніж один день.
Читачка Галина запитує, чи правильно вітати іменинника з днем народження, чи все-таки іменинник - це особа, яка святкує День янгола?
Слово іменини в сучасній українській мові має два значення: особисте свято, що припадає на День янгола, і річниця від дня народження когось. Тож іменинника вітають і з днем народження, і з днем янгола.
Наталя Царик із Бахмута на Донеччині пише, що наголос у назві міста має бути на другому складі: БахмУт - річка БахмУтка. Але багато ведучих і дикторів кажуть БАхмут, і це читачку дратує.
А як називати мешканців цього міста?
Мені вже доводилося відповідати на це запитання. Я попросив одного з донецьких просвітян провести опитування, і він відповів, що місцеві мешканці кажуть і БахмУт, і БАхмут. Але оскільки історично наголос був БахмУт, річка БахмУтка, то з поверненням місту історичної назви має бути БахмУт.
Мешканці Бахмута - бахмутянин, бахмутянка.
Читачка Ольга поставила кілька запитань.
Чи є слово включати в українській мові і чи можна його вживати?
Таке дієслово є, але його можна й потрібно замінювати синонімами.
Включати до списку - краще заносити до списку, виключати зі списку - вилучати зі списку. Коли йдеться про приєднання до системи, приведення в дію, кажемо вмикати: вмикати світло, вмикати мотор і подібне.
Вживання прийменника при: наскільки він поширений в українській мові? Чи треба його уникати?
Прийменник при цілком український, хоч уживаний не так часто, як у російській мові. Порівняймо:
російське при входе - біля або коло входу,
при всякой погоде - за будь-якої погоди,
при проведении занятий - під час проведення занять,
при условии - за умови тощо.
Але при университете есть обсерватория - при університеті є обсерваторія,
при свидетелях - при свідках,
читать при электрическом освещении - читати при електричному освітленні.
Чи варто уникати конструкцій з дієсловами на -ся?
Зовсім уникати не варто, але часто замість них використовуємо дієслово в першій або третій особі множини.
Замість запасні деталі зберігаються на складі, листи надсилаються на адресу, замовлення приймаються за тиждень наперед - ліпше запасні деталі зберігають на складі, листи надсилають на адресу, замовлення приймаємо або приймають за тиждень наперед.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.