Блог Пономарева: холостий хід чи яловий?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Читач Андрій Степанок надіслав кілька запитань.

Яловий хід чи холостий хід?

Словники рекомендують як військовий чи технічний термін холостий. Але це притягнутий за вуха в часи зближення мов росіянізм. Потрібно казати яловий: автомобіль працював на яловому ходу. Так було в термінологічних словниках 20-х років, а потім це слово викинули.

Хімчистка та прання спецодягу повинні проводитися чи здійснюватися?

Хімчистку та прання здійснюють.

А вступний інструктаж з охорони здоров'я і праці проводиться чи здійснюється?

Вступний інструктаж проводять.

Дмитро Понамарчук пише: до Києва приїздив генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан Романів з Австралії. Як буде його прізвище в родовому відмінку?

За нормами української мови, і в закритому складі іменників чергується з о або е у складі відкритому. Львів - Львова, Харків - Харкова, Могилів - Могилева, Чугуїв - Чугуєва, Антін - Антона, Яків - Якова, Ковалів - Ковалева, Пономарів - Пономарева.

Мало б бути і Стефан Романів - Стефана Романова. Але деякі носії таких прізвищ бояться, щоб їх не вважали за росіян і вимагають не дотримуватися чергування в непрямих відмінках своїх прізвищ: Коваліва, Романіва.

Копирайт изображения Ryan Cheng / Unsplash Image caption По схилу, по схилі чи схилом?

Тетяна Клаунінг хоче знати, яка форма є правильною: рухатися донизу (вгору) по схилу чи по схилі.

Орфографічний словник дає закінчення -і, втім, досить часто вживають закінчення -у.

Іменники з прийменниками на, у(в), по в місцевому відмінку мають закінчення -ові (-еві, -єві), -і, - у. Теоретично вони рівноправні, але бувають закріплені за певними конструкціями: на братові була нова сорочка, у лісі було тихо й затишно, у саду зацвіли хризантеми, по схилу росли густі кущі.

Тобто можна сказати рухатися по схилу і по схилі, але найліпше - рухатися схилом.

Роман Щербак запитує, як правильно: карний майданчик, штрафний майданчик чи штрафна площа. Зустрічаю, пише читач, усі три постійно і не знаю точно, який варіянт правильний.

Правильно - карний майданчик і штрафний майданчик (а ще будівельний майданчик, сходовий майданчик тощо).

Площа тут не підходить. Це слово використовуємо як синонім до лексеми майдан - частина населеного пункту: площа Ринок, майдан Незалежности.

Який варіянт обрати для назви футбольного клубу: "Скала" чи "Скеля"?

Для назви гори зі стрімкими схилами ми тепер маємо слово скеля, а не скала. Тож і для назви стрийського футбольного клубу варто зупинитися на варіянтові "Скеля".

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.