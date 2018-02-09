Блог проф. Пономарева: Анна чи Ганна Ярославна?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Пам'ятник на Львівській площі в Києві: Анні чи Ганні?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Чому Анна Ярославна, а не Ганна Ярославна, запитує Андрій Степанок.

Українська форма християнського імени - Ганна. Так рекомендують усі словники. Так королеву Франції, дочку князя Ярослава називав наш видатний історик Михайло Грушевський, так її подає історик Наталя Полонська-Василенко.

Невідомо з яких причин у сучасних історичних працях вона виступає як Анна. Має бути Ганна Ярославна.

У яких випадках використовується слово галузь, а в яких - сфера? Політика підприємства в галузі охорони праці чи в сфері охорони праці?

Краще політика нашого підприємства щодо охорони праці. Тут можна обійтися і без галузі, і без сфери.

У значенні сукупність дій, коло діяльности людини чи суспільства вживаємо синоніми галузь, царина, сфера. Найчастіше - галузь: науки, мистецтва, виробництва. Рідше - сфера і царина.

Євген Будько запитує про відмінювання чеських, словацьких та инших слов'янських складних назв.

Якщо писати Карлові Вари, пише читач, то ніби не можна відмінювати, хоча язик не повертається сказати я був у Карлові Вари. Зате про не менш відомий курорт Маріанське-Лазнє точно не скажеш я був у Маріанських Лазнях, бо то не лазні, зауважує пан Будько. Те саме з Пєц-под-Снєжкоу, Острожска-Нова-Вес, Тепліце-над-Бечвоу і цілою низкою инших "лазень". Читач просить допомогти, бо це важливо для його роботи в журналі "Міжнародний туризм".

Можна відмінювати і Карлові Вари (у Карлових Варах), і Маріанські Лазні (у Маріанських Лазнях).

А щодо инших наведених у листі назв - то їх потрібно вживати лише в називному відмінку, поставивши перед ними відмінюваний іменник курорт (на курорті Острожска-Нова-Вес, на курорті Тепліце-над-Бечвоу і так далі).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відпочинок у Карлових Варах

Олександр Лисенко запитує, яка назва в українській мові дії, коли хтось сідає на плечі людині. В нас, пише читач, у Барвінківському районі Харківської области, кажуть сісти рами-баби або російською сісти коськи.

У праці досліджувачки слобожанських говорів Г. Солонської я знайшов варіянт сісти крами.

Сісти рами-баби і сісти крами - діялектні вислови.

Сісти коськи або ще сісти на коська - теж українські, а не російські назви цієї дії. Вони походять від засвідченого в Словнику за редакцією Бориса Грінченка слова кося, коська - конячка (з дитячої мови).

Надія Жук пише: хлопця звуть Ходир Андрій. Як правильно в родовому відмінку: Ходира чи Ходиря?

Оскільки це прізвище належить до іменників м'якої групи, то в родовому відмінку має бути Ходиря: як Пухир - Пухиря, Поводир - Поводиря.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зображення доньок Ярослава Мудрого у Софії Київській. Ганна - крайня ліворуч

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.