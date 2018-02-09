Блог проф. Пономарева: Анна чи Ганна Ярославна?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Чому Анна Ярославна, а не Ганна Ярославна, запитує Андрій Степанок.
Українська форма християнського імени - Ганна. Так рекомендують усі словники. Так королеву Франції, дочку князя Ярослава називав наш видатний історик Михайло Грушевський, так її подає історик Наталя Полонська-Василенко.
Невідомо з яких причин у сучасних історичних працях вона виступає як Анна. Має бути Ганна Ярославна.
У яких випадках використовується слово галузь, а в яких - сфера? Політика підприємства в галузі охорони праці чи в сфері охорони праці?
Краще політика нашого підприємства щодо охорони праці. Тут можна обійтися і без галузі, і без сфери.
У значенні сукупність дій, коло діяльности людини чи суспільства вживаємо синоніми галузь, царина, сфера. Найчастіше - галузь: науки, мистецтва, виробництва. Рідше - сфера і царина.
Євген Будько запитує про відмінювання чеських, словацьких та инших слов'янських складних назв.
Якщо писати Карлові Вари, пише читач, то ніби не можна відмінювати, хоча язик не повертається сказати я був у Карлові Вари. Зате про не менш відомий курорт Маріанське-Лазнє точно не скажеш я був у Маріанських Лазнях, бо то не лазні, зауважує пан Будько. Те саме з Пєц-под-Снєжкоу, Острожска-Нова-Вес, Тепліце-над-Бечвоу і цілою низкою инших "лазень". Читач просить допомогти, бо це важливо для його роботи в журналі "Міжнародний туризм".
Можна відмінювати і Карлові Вари (у Карлових Варах), і Маріанські Лазні (у Маріанських Лазнях).
А щодо инших наведених у листі назв - то їх потрібно вживати лише в називному відмінку, поставивши перед ними відмінюваний іменник курорт (на курорті Острожска-Нова-Вес, на курорті Тепліце-над-Бечвоу і так далі).
Олександр Лисенко запитує, яка назва в українській мові дії, коли хтось сідає на плечі людині. В нас, пише читач, у Барвінківському районі Харківської области, кажуть сісти рами-баби або російською сісти коськи.
У праці досліджувачки слобожанських говорів Г. Солонської я знайшов варіянт сісти крами.
Сісти рами-баби і сісти крами - діялектні вислови.
Сісти коськи або ще сісти на коська - теж українські, а не російські назви цієї дії. Вони походять від засвідченого в Словнику за редакцією Бориса Грінченка слова кося, коська - конячка (з дитячої мови).
Надія Жук пише: хлопця звуть Ходир Андрій. Як правильно в родовому відмінку: Ходира чи Ходиря?
Оскільки це прізвище належить до іменників м'якої групи, то в родовому відмінку має бути Ходиря: як Пухир - Пухиря, Поводир - Поводиря.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.