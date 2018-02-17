Блог Пономарева: відкривати чи відчиняти - що вибрати?

Копирайт изображения Markus Voetter / Unsplash Image caption Двері відчиняють чи відкривають? А файли на комп'ютері?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Тарас Юрах просить з'ясувати відмінність між словами відкривати, відчиняти, відмикати, тобто тих, що їх ми використовуємо як відповідники російського открывать.

Яке слово правильно вживати щодо файлів на комп'ютері та закладок у браузерах - відкривати, розгортати чи щось инше?

Відчиняти вживаємо тоді, коли говоримо про вікна, двері, брами.

Відкривають рахунки, кредити, простори, перспективи тощо.

Файли на комп'ютері теж відкривають, а потім, якщо вони не розгорнуті, розгортають.

Читач, який не вказав прізвища, запитує, як перекласти з російської мови словосполуку нержавеющая сталь.

Наявні в словниках варіянти не підходять із різних міркувань. Нержавіюча порушує тенденцію уникати активних дієприкметників теперішнього часу. Сталь, що не іржавіє - не годиться для терміна, оскільки термін не може бути виражений зворотом.

"Українсько-німецький словник" Зенона Кузелі та Ярослава Рудницького (Ляйпциг, 1943) містить дуже вдало створене слово нержавний.

Відсутність цього слова в сучасних словниках є вадою, яку давно пора виправити. Отже, нержавна сталь.

Костянтин Полинський цікавиться відмінністю між дієсловами знерухоміти і знерухомити.

Знерухоміти означає стати нерухомим. Знерухомити - зробити щось нерухомим. Російське обездвижить - знерухомити. Дієприслівники - знерухомивши, знерухомівши.

Марина Охріменко запитує, який із висловів краще вживати: у свою чергу чи своєю чергою, та чи потрібно виділяти його комою.

Можна використовувати обидва вислови. Виділяти в реченні комами жоден із них не потрібно.

Чи потрібно виділяти слово відповідно в реченні, також запитує читачка.

Не потрібно.

Пан чи пані Г. С. хоче знати, як правильно: газуватий чи газоподібний стан речовини?

У сучасній термінології поширеніший варіянт газоподібний. Хоч проти газуватий принципових заперечень не маю.

Прискорення чи пришвидшення?

Словники ставлять на перше місце прискорення, але я гадаю, що основним має бути пришвидшення, оскільки фізичний і технічний термін на позначення ступеня руху - швидкість. Трамвай, потяг - швидкісний. Отже, має бути на першому місці пришвидшення.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.