Блог Пономарева: чи є в українській слово "цигейка"?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Читачку Юлію Терлецьку цікавить, чи є в українській мові слово цигейка і яка його етимологія.
Слово цигейка означає "вовна вівці цигайської (тонкорунної) породи".
Етимологічно цигейка й цигайський пов'язані з німецьким словом die Ziege - коза. Крім української, слово цигейка є в білоруській, польській та в инших слов'янських мовах.
Дмитро Карпій запитує: як правильно перекласти російське заделывать - застосовується в будівництві, коли якийсь простір - щілину, проміжок - "заделывают" цементно-піщаним розчином.
Залежно від контексту в цьому значенні використовуємо дієслова: замуровувати, замазувати, зашпаровувати, зарівнювати.
Читачка Вікторія запитує, чи відмінюване слово бариста - "людина, яка готує й подає каву в кав'ярні".
Це слово походить від італійського barista - "бармен, буфетник, буфетниця" - і належить до подвійного роду (як наші листоноша, сирота).
За законами нашої мови, воно мало би перейти до розряду жіночого роду і відмінюватися: баристи, баристі, баристою й так далі. Але, на мою думку, якщо їх і запозичати, то зробити з них іменники чоловічого (барист) та жіночого (баристка) роду.
Олександр Ігнатов запитує, як правильно українською мовою Іван Грозный?
Пишуть Іван Грозний, але це неправильно. Ми ж не називаємо одного з французьких королів Philippe IV le Belle Філіпп Белль, кажемо Філіпп IV Гарний. Тож і російського царя маємо називати Іван Грізний.
Тарас Трохименко хоче з'ясувати російсько-українські стосунки між прізвищами Трохименко й Трофименко.
Прізвище Трохименко закономірно українське. Трофименко - теж українське, але зросійщене. Порівняймо: Пилипенко - зросійщене Филипенко, Пилипович - зросійщене Филипович.
Російське прізвище було би Трофимов, а не Трофименко. Оскільки тепер існують два варіянти цих прізвищ, то й українською і російською мовою вони пишуться однаково: Трохименко, Трофименко.
Читач Валерій з Волині цікавиться, як правильніше: жінки маютьгарний смак у моді чи жінки мають хороший смак у моді? Чи можна вживати обидва варіянти?
Можна вживати обидва, але ліпше жінки мають гарний смак у моді.
----
Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.