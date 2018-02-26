Блог Пономарева: чи є в українській слово "цигейка"?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Читачку Юлію Терлецьку цікавить, чи є в українській мові слово цигейка і яка його етимологія.

Слово цигейка означає "вовна вівці цигайської (тонкорунної) породи".

Етимологічно цигейка й цигайський пов'язані з німецьким словом die Ziege - коза. Крім української, слово цигейка є в білоруській, польській та в инших слов'янських мовах.

Дмитро Карпій запитує: як правильно перекласти російське заделывать - застосовується в будівництві, коли якийсь простір - щілину, проміжок - "заделывают" цементно-піщаним розчином.

Залежно від контексту в цьому значенні використовуємо дієслова: замуровувати, замазувати, зашпаровувати, зарівнювати.

Читачка Вікторія запитує, чи відмінюване слово бариста - "людина, яка готує й подає каву в кав'ярні".

Це слово походить від італійського barista - "бармен, буфетник, буфетниця" - і належить до подвійного роду (як наші листоноша, сирота).

За законами нашої мови, воно мало би перейти до розряду жіночого роду і відмінюватися: баристи, баристі, баристою й так далі. Але, на мою думку, якщо їх і запозичати, то зробити з них іменники чоловічого (барист) та жіночого (баристка) роду.

Олександр Ігнатов запитує, як правильно українською мовою Іван Грозный?

Пишуть Іван Грозний, але це неправильно. Ми ж не називаємо одного з французьких королів Philippe IV le Belle Філіпп Белль, кажемо Філіпп IV Гарний. Тож і російського царя маємо називати Іван Грізний.

Тарас Трохименко хоче з'ясувати російсько-українські стосунки між прізвищами Трохименко й Трофименко.

Прізвище Трохименко закономірно українське. Трофименко - теж українське, але зросійщене. Порівняймо: Пилипенко - зросійщене Филипенко, Пилипович - зросійщене Филипович.

Російське прізвище було би Трофимов, а не Трофименко. Оскільки тепер існують два варіянти цих прізвищ, то й українською і російською мовою вони пишуться однаково: Трохименко, Трофименко.

Читач Валерій з Волині цікавиться, як правильніше: жінки маютьгарний смак у моді чи жінки мають хороший смак у моді? Чи можна вживати обидва варіянти?

Можна вживати обидва, але ліпше жінки мають гарний смак у моді.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.