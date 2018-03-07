Блог Пономарева: дощ іде чи падає?

Олександр Пономарів доктор філологічних наук, професор
  • 7 березня 2018
дощ іде падає Копирайт изображения Getty Images

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Едуард Ростецький із Чернівців хоче знати, як правильно: іде дощ чи падає дощ.

Правильні обидва варіянти.

Читачка Світлана Возна пише: нас із колегами виникла невеличка дискусія щодо правильности вживання сполук насипати суп, борщ чи все-таки наливати? За якими джерелами це перевірити?"

Специфічно українським є вислів насипати борщу, юшки, навіть молока. Перевірити це можна в "Словнику української мови в 11 томах", у "Словнику" за редакцією Бориса Грінченка та в инших авторитетних джерелах.

Наприклад: "Насипала Христя молока в тарілочку і поставила снідати" (Панас Мирний); "Насипай швидко борщу - їсти хочеться" ("Словник" за редакцією Бориса Грінченка).

Валентина Олексіївна хоче з'ясувати, як правильно казати: я згідна чи я згодна.

У такому випадку кажемо: я згоден або я згодний, я згодна. А у вислові копія з оригіналом згідна вживаємо саме цієї форми.

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Image caption Борщ краще насипати

Віолета Сліж, відповідальний редактор журналу "Слово між нами", хоче з'ясувати, як правильно говорити й писати: Римо-католицька церква чи Римсько-католицька церква. Я думаю, пише читачка, що правильно все-таки Римсько-католицька.

У словниках є обидва варіянти: і римо-католицький і римсько-католицький. Але на практиці частіше вживають римо-католицький, мабуть, за аналогією з греко-католицький.

Читач Максим хоче дізнатися, як правильно казати про ту життєву ситуацію, коли подружжя вирішує завести дитину. Багато хто вважає, що цей вислів звучить зневажливо, бо заводять хатніх тварин.

Можна сказати: хочемо мати дитину або народити дитину.

Читачку Оксану цікавить, чи потрібно виокремлювати комами в реченні "До мене як депутата Рівненської міської ради звернулися мешканці з проханням провести ремонт вулиці" словосполучення як депутата Рівненської міської ради.

Виділяти комами не потрібно, бо вислів до мене як депутата відповідає російському ко мне в качестве депутата.

До мене як депутата вживаємо замість калькованого до мене в якості депутата.

Читач Дмитро хоче знати, як правильно писати прописом порядкові числівники тисячного та мільйонного розряду, що мають одиницю. Наприклад, 101000-й, 131 000 000.

Їх потрібно писати саме так, як написали Ви: стооднотисячний, стотридцятиодномільйонний.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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