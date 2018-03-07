Блог Пономарева: дощ іде чи падає?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Едуард Ростецький із Чернівців хоче знати, як правильно: іде дощ чи падає дощ.
Правильні обидва варіянти.
Читачка Світлана Возна пише: "У нас із колегами виникла невеличка дискусія щодо правильности вживання сполук насипати суп, борщ чи все-таки наливати? За якими джерелами це перевірити?"
Специфічно українським є вислів насипати борщу, юшки, навіть молока. Перевірити це можна в "Словнику української мови в 11 томах", у "Словнику" за редакцією Бориса Грінченка та в инших авторитетних джерелах.
Наприклад: "Насипала Христя молока в тарілочку і поставила снідати" (Панас Мирний); "Насипай швидко борщу - їсти хочеться" ("Словник" за редакцією Бориса Грінченка).
Валентина Олексіївна хоче з'ясувати, як правильно казати: я згідна чи я згодна.
У такому випадку кажемо: я згоден або я згодний, я згодна. А у вислові копія з оригіналом згідна вживаємо саме цієї форми.
Віолета Сліж, відповідальний редактор журналу "Слово між нами", хоче з'ясувати, як правильно говорити й писати: Римо-католицька церква чи Римсько-католицька церква. Я думаю, пише читачка, що правильно все-таки Римсько-католицька.
У словниках є обидва варіянти: і римо-католицький і римсько-католицький. Але на практиці частіше вживають римо-католицький, мабуть, за аналогією з греко-католицький.
Читач Максим хоче дізнатися, як правильно казати про ту життєву ситуацію, коли подружжя вирішує завести дитину. Багато хто вважає, що цей вислів звучить зневажливо, бо заводять хатніх тварин.
Можна сказати: хочемо мати дитину або народити дитину.
Читачку Оксану цікавить, чи потрібно виокремлювати комами в реченні "До мене як депутата Рівненської міської ради звернулися мешканці з проханням провести ремонт вулиці" словосполучення як депутата Рівненської міської ради.
Виділяти комами не потрібно, бо вислів до мене як депутата відповідає російському ко мне в качестве депутата.
До мене як депутата вживаємо замість калькованого до мене в якості депутата.
Читач Дмитро хоче знати, як правильно писати прописом порядкові числівники тисячного та мільйонного розряду, що мають одиницю. Наприклад, 101000-й, 131 000 000-й.
Їх потрібно писати саме так, як написали Ви: стооднотисячний, стотридцятиодномільйонний.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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