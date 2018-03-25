Блог Пономарева: як українською "слойка"?

Копирайт изображения Unsplash

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читач Дмитро хоче з'ясувати, як називати людей, підписаних на сторінку в соціяльній мережі.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Людей, що передплачують газети, часописи та инші видання, звемо передплатниками (передплатницями), це слово давно зафіксоване в словниках.

Людей, підписаних на сторінку в соціяльній мережі, маємо називати підписник (підписниця). Цього слова поки що не встигли ввести до словників.

Ігор Дзиґа має кілька запитань.

У магазині на обгортці виробу з борошна написано "Слойка смачна". Але ж в українській немає слова слой, пише читач. То як назвати цей виріб?

Оскільки слоеное тесто українською мовою - листкове тісто, то виріб можна назвати листкова булочка.

Існують такі поняття як dvd-rip, cd-rip та схожі. Слово rip означає інформацію, взяту з певного носія. Майже завжди це слово українською мовою записують як ріп. Але чи правильно це?

За правилом дев'ятки має бути рип.

Англійські слова Bluetooth, Blue-ray маємо відтворювати блутуз, блурей, а не блютуз, блюрей, оскільки англійський звук l - твердий, як справедливо зауважує читач.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поціновувачі фентезі цікавляться, як називати українською м'ясо дракона

Віталій Приходько цікавиться, яким словом краще називати м'ясо дракона ( читач уважає, що ця інформація буде корисна для поціновувачів фентезі).

Мабуть, драконИна.

Читач Андрій Степанок запитує, яким технічним словником слід керуватися при перекладі технічної термінології. Тими словниками, що були до 1918 року, за часів СРСР до 1930-х років, "Практичним словником синонімів української мови" Святослава Караванського?

У 20-х роках минулого століття в Україні була проведена велика робота щодо випрацювання наукової термінології, в річищі якої укладено незавершений "Російсько-український академічний словник" Агатангела Кримського та Сергія Єфремова. Але коли почалася боротьба з так званим українським буржуазним націоналізмом, багато оригінальних українських термінів вилучено й замінено зросійщеними, а то й просто російськими.

Тепер українські терміни потрібно повертати до вжитку. Скажімо, вже відновлено в правах хімічні терміни арсен, манган, замість миш'як, марганець. Те саме потрібно робити зі словами прогонич, линва, яловий хід, злучник, тобто використовувати їх замість нав'язаних болт, канат, холостий хід, муфта й подібних.

Зі словників можу порадити "Українсько-англійський словник наукової мови" Ольги Кочерги та Євгена Мейнаровича, опублікований у Вінниці у видавництві "Наукова книга" 2010 року.

З раніше виданих словників можна назвати "Російсько-український технічний словник" 1961 року.

----

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Стежте за нами в Telegram!