Блог Пономарева: чи правильно казати "прийом у лікаря"?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Іванна Скорик запитує, чи доречно в реквізитах, зверненнях, заявах уживати слово директорці замість директорові, якщо звертаєшся до жінки?

Слова директорка, завідувачка, лікарка в сучасних словниках не мають жодних обмежувальних ремарок - розмовне, просторічне чи ще якесь, тобто вони нейтральні. Отже, їх можна вживати всюди. Тут, правда, є відтінок незвичности, але це тимчасове явище.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Чи помилково казати записатися на прийом до лікаря?

З огляду на те, що місце, де приймають, називається приймальня, а не прийомна, години, в які приймають - приймальні, а не прийомні, то й до лікаря маємо записуватися на приймання.

Читачка Юлія з Кам'янського має труднощі з перекладом російських слів слышащий, слабослышащий и неслышащий, широко вживаних у сурдопедагогіці. Чи можна вживати чуючий, слабкочуючий, нечуючий?

Оскільки українська мова не має активних дієприкметників теперішнього часу на -чий, то чуючий та инші не підходять. Можна казати людина зі слухом, людина зі слабким слухом, людина без слуху.

Звертається анонімна читачка, яка пише, що її дитина розмовляє українською мовою, але сама читачка половину життя розмовляла російською, тому деякі слова даються в родині важко. Нещодавно з'явилася тема для суперечок: як правильно називати українською мовою постіль. Читачка пише: ми читали з сином "Чому кріт не з'являється на світ" Михайла Стельмаха, там є такі рядки:

"У оселі на постелі,

загорнувшись в кожушину,

До полудня спить дитина,

А як встане, то в постіль

Просить в мами хліб і сіль".

Чи постіль українське слово?

Копирайт изображения Alisa Anton / Unsplash Image caption Подавати каву краще в ліжко, а не постіль

Цілком українське. Воно є в "Словнику" за редакцією Бориса Грінченка, у творах Івана Нечуя-Левицького, Лесі Українки, Івана Франка та инших класиків української літератури.

Але вживане воно рідше, ніж ліжко, тож подавати чай, каву чи ще щось краще в ліжко.

Олексій Бухало хоче з'ясувати, який термін краще застосовувати на позначення примусового виселення: переселення чи депортація. Зокрема, коли йдеться про українців у Польщі в рамках операції "Вісла", українців Західної України під час операції "Захід", виселення кримських татар у 1944 році.

Слово переселення тут не підходить, бо переселятися з однієї місцевости до иншої можуть і добровільно. А в перелічених випадках було примусове виселення, тож і потрібно казати депортація або примусове виселення.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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