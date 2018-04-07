Блог Пономарева: як українською "бегущая строка"?

Копирайт изображения Getty Images

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

В'ячеслав Демчук запитує, як перекласти українською мовою выпадающий список, бегущая строка.

Потрібно шукати не буквальний переклад російських словосполучень, а знаходити власні відповідники. Переклад такий: випадний список, рухомий рядок.

Тетяна Рябовіл запитує про переклад українською мовою психологічного терміна пограничный клиент, пациент.

Можливо, це межовийклієнт, пацієнт.

Особливо дратує читача слово подразумевается.

Українською мовою це розуміється, мається на увазі, мається на думці.

Читачці Ірині Воробйовій не подобається слово підкидьок як відповідник російського подкидыш. Чи можна залишити подкидыш, але написати його по-українському - підкидиш?

У жодному разі не можна. Слова існують у мові незалежно від того, подобаються вони комусь чи ні. У часи зближення мов нам накидали так багато слів із російської, що тепер від них мусимо очищати українську, а не запозичати нові. Крім усього, особисто я не бачу нічого гармонійного в слові підкидиш. Тож маємо підкидьок, можна ще казати знайда.

Андрій Мізерник кілька разів брав участь у полеміці на тему, як правильно скорочувати вівторок - вв чи вт.

У багатьох календарях, навіть на сайті Верховної Ради, ставлять вт, пише читач. Хоч т у слові вівторок - четверта приголосна, а не третя. Порівняймо: понеділок - пн, середа - ср, четвер - чт, п'ятниця - пт, субота - сб, неділя - нд.

При скороченні назв днів тижня беремо першу літеру й ще одну, не однакову з першою. Тож хай лишається вівторок - вт.

Андрій Лаврентович із Чернівців цікавиться, чи правильно казати на все воля Божа. Чи не калька це з російської? Може, краще казати нехай у всьому діється Божа воля?

Це усталений вислів, який виник, можливо, внаслідок скорочення вислову, що його наводить читач. Це ніяка не калька, він давно існує в українській мові: на все воля Божа.

Віталій Бунчак хоче знати, чи правильно на дякую відповідати будь ласка. Чи не калька це?

Не калька. Але на дякую ліпше відповідати прошу, а на спасибі - будь ласка.

----

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Стежте за нами в Telegram!