Блог психолога: як позбавитися "фальшивих" емоції?

Копирайт изображения Dayne Topkin Image caption Майже кожна здорова емоція має свого чужого, фальшивого двійника-паразита

Здавалося б, що тут незрозумілого. Емоції - наша реакція на навколишній світ. Як ми можемо на них впливати?

Відбувається щось приємне - радіємо. Коли ж не щастить, хтось образив, коханий не зрозумів, грошей не вистачає - засмучуємося.

Справжня доброта чи фальшиве "мі-мі-мі"?

Тобто, вважає більшість, "винні" в тому, що ми тривожимося, боїмось, ображаємося, почуваємося зобов'язаними, великою мірою зовнішні фактори.

От якби нас всі любили, ми жили на безлюдному острові, ніколи не їздили в громадському транспорті, тоді б, мовляв, був би суцільний позитив.

Це не зовсім так. Насправді, майже кожна здорова емоція має свого чужого, фальшивого двійника-паразита.

І якщо ми не навчимося відрізняти "свої" відчуття від навіяних, нам легко буде зіпсувати настрій. І так само легко втягнути в непотрібне з'ясовування стосунків, нав'язати провину, змусити почуватися невдячними.

Що мається на увазі? Наприклад, схильність до емпатії, доброта є здоровими рисами характеру.

А вже сентиментальність - викривлена під впливом соціуму похідна від них. Тобто, одна справа, коли ми щиро хочемо комусь допомогти і робимо це. А потім самі відчуваємо задоволення і власну значущість.

І зовсім інша - коли нас змушують розчулюватися, розповідаючи про знедолених, інвалідів, хворих дітей, покинутих тварин. Ми, розуміючи, що не можемо усім їм допомогти, відчуваємо безсилля, розпач і провину за те, що якось даємо собі раду.

Якщо гніваєтесь - не ображайтеся

Копирайт изображения Comix Reference Image caption Ображаються як правило інфантильні, залежні, люди з низькою самооцінкою - ті, хто не може розгніватися

Наступна пара - гнів і образа.

Мене часто запитують, як навчитися прощати. Для цього не потрібно ображатися. Звучить утопічно? Це лише на перший погляд. Наприклад, ваш партнер вчинив щось всупереч очікуванням. Скажімо, не передзвонив, коли обіцяв.

Ви гніваєтесь на нього. Але приховуєте це, щоб не показати, що вас це зачепило. Або щоб не здатися занадто вимогливою і не відбити у нього бажання взагалі мати з вами справу. Тобто, замість того, щоб дати волю природній емоції - гніву, ви тамуєте його. І він переростає у свого шкідливого двійника - образу.

Як ми знаємо з власного досвіду, приховані образи накопичуються. І одного не прекрасного дня чиста енергія гніву вивільняється, змітаючи всю крихку конструкцію негармонійних стосунків.

Ображаються як правило інфантильні, залежні, люди з низькою самооцінкою. Тобто ті, хто не може собі дозволити розгніватися.

Дуже поширений тандем - страх і тривога. Здатність боятися чогось є інформацію від наших далеких пращурів про небезпеку для життя. Так цілком природно ми боїмося висоти, ходити самим у темряві, симптомів якихось хвороб, тощо.

Але коли ми, ледве увімкнувши комп'ютер чи телевізор, дізнаємося про численні катастрофи і нещасні випадки, і так щодня, то перебуваємо у стані перманентної несвідомої тривоги.

Синдром кривого дзеркала

І якщо страху перед чимось конкретним можна позбутися, відмовившись від ризикованих дій. То тривога, навіяне ззовні передчуття, ніби щось погане може трапитися з нами і нашими близькими, настільки постійна, що ми її вже навіть не вирізняємо з-поміж інших станів. Просто живемо з відчуттям загального неблагополуччя, що дуже виснажує.

Копирайт изображения Nik Shuliahin Image caption Відчуття загального неблагополуччя дуже виснажує

Так само варто відділяти, як зерна від полови, совість і сором.

Совість - це коли ви самі вирішуєте, які дії для вас є прийнятними з точки зору моралі. Натомість сором зазвичай "вмикає" суспільна думка. Але уявлення людей про те, що нам носити, говорити, з ким зустрічатися, не завжди збігаються з нашими. Тож, якщо ваші вчинки не шкодять іншим, позбавтеся фальшивого прагнення відповідати чужим очікуванням.

Потребу бути вдячним і почуття вічного боргу так само треба навчитися розрізняти, якщо ви не хочете зіпсувати собі життя. Адже віддячити за чиєсь добро - цілком здорова інтенція. Тут ви є суб'єктом. На відміну від стану психологічного боржника. Тільки тому, що цього від вас очікують батьки, родичі, колишні партнери. Тому що їм так зручно тримати вас на гачку невідплатної провини.

Заздрість паразитує на прагненні досконалості, базова недовіра до світу - на дитячих уявленнях про вселенську справедливість. Радість перемоги може зіпсувати ложка дьогтю від ірраціональної провини за те, що вам добре, а комусь погано. Бо в дитинстві бабуся казала, якщо багато сміятися, потім неодмінно будеш плакати.

Коли ми навчимося відрізняти власні емоції від спаму, будемо сприймати дійсність такою як вона є.