Копирайт изображения Slaven Vlasic/Getty Image caption Люди часто ідуть виговоритися друзям а не фахівцям

Поєднати бажане з неможливим - таким бачив ключове завдання психоаналізу, зокрема, і психотерапії взагалі один з її засновників, учень самого Фройда, Жак Лакан.

Зцілення душі - забаганка чи необхідність?

Відтоді минуло понад 50 років, а упередження щодо ефективності лікування душевних виразок словом існує й досі. Так само як і щодо права людей, які це практикують, - називати себе фахівцями, а не шарлатанами. І що найбільш непокоїть: ті, хто вдаються до послуг психотерапевтів, вважаються також трохи дивними.

Згадаймо ситуації зі свого життя. Ви, не замислюючись, відпроситеся з роботи до стоматолога, якого-небудь гастроентеролога чи навіть невропатолога - із застереженням, що йдеться про судини чи біль у спині. Як про щось цілком буденне повідаєте подружкам, що записалися от до гінеколога.

Про те, що стали клієнтом психотерапевта, люди приховують до останнього

Але про те, що стали клієнтом психотерапевта чи психіатра, приховуватимете до останнього - про всяк випадок. Бо доволі обґрунтовано побоюватиметеся, що вас або одразу ж зарахують до ненормальних, або вважатимуть, що вам немає чого робити і куди витрачати гроші. І що, мовляв, якби вам зараз трьох дітей, господарство з усіма мислимими різновидами свійських тварин! І все це на тлі повної відсутності побутових зручностей, як було свого часу у бабусі, ви б негайно прийшли до тями.

Вважається ж бо, що за цілковитого фізичного благополуччя копирсатися у власних душевних порухах - то від надміру дозвілля і відсутності проблем.

Або що ще недоречніше - почнуть розпитувати, що трапилося, ображатися, бо не схочете чи не зможете розповісти. Будувати припущення, давати поради...

Перукарка з дипломом психолога

Серед найбільших демотиваторів стосовно психотерапії для тих, хто її ймовірно потребує, - страх визнати наявність у себе душевних проблем, з якими не під силу впоратися самостійно. Як наслідок - до усіх тривог, сумнівів і страхів додати ще й страх божевілля.

Далі йде недовіра, чи зможе чужа людина, котра вас вперше бачить, зрозуміти, що вас непокоїть.

Копирайт изображения Shaul Schwarz/Getty Image caption Коли хочеться говорити про наболіле - ще півбіди. Гірше - коли людина не бачить сенсу розповідати

Наступне - чи зумієте ви в стані розгубленості й розпачу дохідливо розповісти про свої проблеми. Звідси й бажання ліпше вкотре поділитися сокровенним з подружкою чи сусідкою. Або що ще "краще" - а на ділі так ми робимо дуже часто - виговоритися, роблячи манікюр або зачіску. Недарма ж жартують, що перукаркам зі стажем можна автоматично видавати дипломи психологів.

Коли хочеться говорити про наболіле - ще півбіди. Гірше - апатія, коли в людини немає сил або вона не бачить сенсу розповідати. Тому й не звертається до фахівців. Особливо це стосується інтровертів і людей, яким невластиве красномовство.

Пам'ятаєте закони викладення і сприйняття інформації? Що в процесі нашої розповіді про щось ми, з огляду на рівень освіти, словниковий запас, настрій, обмеження в часі тощо зазвичай доносимо приблизно половину того, що хотіли. Той, хто слухає, пропускаючи почуте через свої фільтри, сприймає так само половину.

Тож фахівцеві доводиться мати справу в кращому разі із чвертю того, про що йому говорять. Бо мова клієнта є єдиним, не рахуючи жести й міміку, джерелом інформації для психотерапевта.

Пігулка від проблем

Люди ж не люблять довгих розмов, як їм переважно здається, ні про що. Вони воліють дива: щоб їм сказали якесь кодове слово, "зарядили" воду - і стало легше.

Насправді, таких кудесників вистачає. До них стоять в чергах, і - о сила самонавіювання! - вони допомагають. На деякий час. Психотерапевт, що послуговується науковими методами, намагається допомогти клієнтові знайти власні, прийнятні саме для нього шляхи розв'язання його проблем.

Копирайт изображения CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP Image caption Ті, хто звик до "диво-таблетки", приходитимуть по неї знову

Один з принципів психотерапії - не давати порад. Адже ми дамо пораду, а виконувати її вам. Не нав'язувати власне бачення, а спрямувати співбесідника до світла в кінці тунелю. Адже коли людина один раз зуміла подолати кризу, вона зробить це й наступного разу. Ті ж, хто звик до "диво-таблетки", приходитимуть по неї знову.

Саме через відсутність чітких порад-наказів від психологів у суспільстві побутує думка, ніби ходити до них - марне витрачання часу і грошей.

Перш ніж запитати, подумай, чи влаштує відповідь

Ще одна суттєва "претензія" - психоаналітики замість заспокоювати, втішати, часто говорять за наші ж гроші неприємні для нас речі. Наприклад, мати скаржиться на нерозуміння з боку дорослого сина й невістки. Під час бесіди з'ясовується, що їй самій треба працювати над власним надмірним бажанням тотального контролю. А ще - навчитися жити власним життям, тоді й стосунки з родиною сина налагодяться.

Запити щодо сторонніх осіб вважаються маніпуляціями

Розчарування викликають і відмови професіоналів від запитів на зразок: "я хочу, щоб він (вона)...". А таких, повірте, чи не половина. Тож коли дружина просить допомогти їй змінити поведінку неуважного чоловіка, нормальний фахівець завжди наполягає, щоб той звернувся сам. Мотивуючи тим, що запити щодо сторонніх осіб вважаються маніпуляціями.

Клієнтці ж запропонує подумати, як вона зможе дати раду в її ситуації собі. Багато хто після цього навіть ображається і поспішає затаврувати психолога як ледачого невігласа.

Контакту з душевними терапевтами побоюються підсвідомо ще й тому, що внаслідок розплутування причинно-наслідкового зв'язку різних травм, людина може змінити ставлення до багатьох важливих у її житті речей.

Наприклад, припинити брехати собі, що сімейне життя в неї хороше, робота - цікава. Як далі з цим жити: розлучатися, звільнятися? Ні, краще подумаю про це завтра.

Поки ж триматимуся від психотерапевтів подалі.