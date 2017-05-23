Блог психолога: как понять, что вами манипулируют

Копірайт зображення Getty Images Image caption Манипуляции нередко можно встретить как в семейных, так и профессиональных отношениях

Мы даже не осознаем, как часто делаем в жизни не то, чего сами хотим. И даже то, чего совсем не хотим.

Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

Еще и оправдываем свои поступки тем, что это полезно, модно, когда-то принесет желаемые результаты.

И понимаем, что шли по ложному пути только тогда, когда становится понятно: пришли не туда.

Если любишь, то ... ты не верблюд

А все потому, что с легкостью поддаемся различным воздействиям извне. Которые только на то и рассчитаны, чтобы заставить других действовать так, как нужно кому-то, незаметно для них самих.

Конечно, такие распространенные виды манипуляций, как приписывание вины, имитация обиды, игра в молчанку или грубая лесть мы уже научились распознавать.

Но существуют более сложные и завуалированные методы воздействия на сознание и поведение. О них стоит знать, чтобы, принимая важные для себя решения, не попасться на крючок. И не дать кому-то воспользоваться вашей растерянностью, душевностью или добросовестностью.

Как ни прискорбно, зачастую, пытаясь получить друг от друга желаемое, люди применяют приемчик "если любишь, то ..."

И вот уже мяч на вашем поле. Доказывайте теперь, на что способны ради любви.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Манипуляции - это ограничения в том или ином виде

Разновидность этой манипуляции - объявления кого-то или чего-то "святым".

Например: дети, родители, работа, поход на пиво - это святое. Итак, вам дают понять, что, следовательно,любые дискуссии недопустимы. А вы автоматически должны выполнять чьи-то прихоти во имя любви или ради всего святого.

В такой ситуации соглашайтесь, что любите - но не собираетесь подкреплять свою любовь к партнеру еще и любовью к его/ее многочисленной родне. Что пылкое чувство к девушке не коррелирует в вашем воображении с чрезмерным расходованием на нее денег.

Так и говорите: любовь для вас - не предмет торгов.

Морковка перед оглоблей

С манипуляцией надеждой сталкиваемся в случаях, когда мы или наш партнер боимся обидеть друг друга отказом.

Так могут годами тянуться отношения, которые исчерпали себя. Та как один из партнеров боится сделать больно другому. На самом же деле он растягивает боль во времени, кормя призрачными обещаниями.

Другой так же понимает бесперспективность отношений, но манипулирует ролью жертвы.

Поэтому советую назначить какой-то срок. Например, от месяца до полугода. Если предложения руки и сердца не поступит, ставьте точку. Возможно, осознав потерю, партнер станет решительнее.

Постоянные ирония или сарказм часто сознательно применяются оппонентами, чтобы вывести человека из равновесия, разозлить. А потом еще и обвинить в агрессивности, истеричности.

Если человек все время слышит в свой адрес насмешки: "О, пришел вовремя на работу! Что, не спалось сегодня утром?" Или еще отвратительнее: "Ну разве такая красавица способна разобраться в смете? Сделай лучше кофе" - невольно опускаются руки. Или наоборот поднимаются, чтобы, так сказать, восстановить справедливость.

Эта разновидность психологического насилия нередко встречается и в семейном кругу.

Например, усилия жены, которая начала заниматься зарядкой, сводятся на нет как бы в шутку брошенным мужа "очередной раз худеешь? Делать тебе нечего".

Она же, в свою очередь, на его попытки что-то приготовить ответит "После такого кулинара, как ты, дольше кухню отмывать". Или, увидев пригорелую пищу, вспомнит о фирменном блюде "Уголек".

Такие острословы ожидают, что вы обидитесь, а они будут радоваться, потому что спровоцировали вас. Поэтому не дарите им такой возможности. Скажите, что знаете, с кем имеете дело - если это коллеги.

С близкими же избегайте взаимных насмешек, потому что за ними всегда - скрытое недовольство и обиды.

Уход от разговора

Перевод стрелок и уход от разговора - любимый вид манипуляции психологического агрессора. Когда вы пытаетесь выразить возмущение, он называет вас скандалисткой.

Внешне спокойный из-за собственного банального равнодушия, он скажет, что не готов обсуждать сейчас эти темы в таком тоне. И добавит, что вам надо сначала полечить нервы.

Маскируя агрессию якобы заботой о вашем психологическом состоянии, этот тип понимает, что оскорбляет вас.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Страх выйти за пределы зоны комфорта - один из мотивов манипуляций

На самом же деле он просто боится - что вы разоблачите его неискренность, неготовность брать на себя ответственность. Боится выйти из зоны комфорта, выясняя отношения. Ведь рассматривает вас только как источник чего-то приятного для себя.

Сами же вы с вашими переживаниями ему неинтересны. Поэтому лучший выход здесь - как можно скорее распрощаться. Потому что радости такие отношения точно не принесут.

Психологическое айкидо

Смещение акцентов, эмоциональное заражение - такими видами манипулирования грешат средства массовой информации.

Например, комментируя соревнования по бегу, где участвовали только двое, можно сказать, что победитель пришел предпоследним. Зато о побежденном сообщить, что он занял второе место.

Какуое-то важное событие можно "не заметить". А другому, незначительному, придать несоизмеримо большое значение.

Чтобы не поддаваться чужим эмоциям, надо сравнить свое психологическое состояние до получения определенной информации и после. Если ваша позиция кардинально изменилась, не исключено, что вы подверглись влиянию больше, чем рассчитывали.

Так же прежде, чем купить что-то у слишком настойчивого продавца, подумайте, собирались ли вы покупать эту вещь, и нужна ли она вам вообще. Или же вы делаете это спонтанно, попав на крючок рекламы.

Ведь в основе любой манипуляции - попытка усыпить критическое восприятие действительности.

Высший пилотаж - зная эти уловки, избегать их, таким образом манипулируя манипулятором.