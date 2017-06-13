Блог психолога: почему мы любим покупать?

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Недавно пришлось переезжать из одного жилья в другое. Пока вещи лежали на свои места, их как будто не замечала.

Когда же пришлось упаковывать - ужаснулась, сколько не то чтобы совсем ненужных, а, скажем, условно нужных брюк, платьев, пледов, светильников, посуды было куплено за последние несколько лет.

И речь шла не столько о потраченных деньгах - об этом старалась не думать. Скорее о самой потребности человека покупать снова и снова, несмотря на наличие у него подобных вещей.

То есть, не конкретное платье или телефон нам нужны, а что же именно?

Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

Желание купить, по моему мнению, - один из способов самоутверждения в нашем материальном мире. Такое себе проявление свободы - в данном случае распоряжаться средствами по своему усмотрению. Что-то вроде "я покупаю, следовательно, я существую".

Можно, конечно, назвать это бытовым тщеславием. Но, думаю, речь идет о вещах более глубинных - человеческой потребности иметь выбор, возможность решать самому. И таким образом чувствовать собственную значимость. Особенно остро нуждаются в праве выбора наиболее зависимые - дети и пожилые люди.

Давать заботу - отбирать свободу

О них обычно заботятся - следовательно, и решают за них, молодые и сильные. Те же остаются ухоженными, но бесправными.

Детям немного легче. Они либо еще не осознают своего зависимого положения, либо знают, что скоро станут на крыло и будут распоряжаться сами.

Пожилые люди плохо справляются с зависимостью. Пусть даже от близких и любящих.

Именно поэтому они экономят на всем, но несут последние копейки за коммуналку. Таким образом подсознательно доказывая по крайней мере самим себе, что еще могут платить по собственным счетам. Значит, еще чего-то стоят в этом мире. Подпитывают тривиальным актом уплаты за свет или воду чувство самоуважения, принадлежности к обществу в качестве полноправного члена.

Другое дело, что этим стремлением людей не быть никому должным ловко пользуются сообразительные хозяйственно-коммунальные дельцы, повышая стоимость несуществующих услуг.

А политики не устают рассказывать, какой терпеливый, мол, украинский народ. На самом же деле он - сильный и с обостренным чувством достоинства. Воспринимается же это как пацифистское терпение.

Нужна не игрушка, а радость

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Что касается детей, то они покупают или требуют купить им бессмысленные и ненужные, по мнению родителей, вещи, потому что хотят самостоятельности.

Окружающий мир они еще не научились воспринимать с точки зрения полезности или утилитарности. Зато главным критерием для детей является то, принесут ли новые вещи или игрушки радость и удовольствие.

Поэтому аргументы взрослых о высокой цене и ненужности не воспринимаются. Ребенок стремится снова почувствовать радость получения желаемого.

Именно "внутренний ребенок" чаще всего говорит в нас, когда мы в очередной раз хотим купить себе вон то вот красочное, мягконьгое. И хотя "внутренний взрослый" (привет маме!) сопротивляется - мол, у тебя уже есть что-то подобное, и не одно, и деньги надо откладывать - устоять сложно.

Одна моя подруга говорит: что-то у меня плохое настроение, пойду что-то куплю. Знаю, что так же думают тысячи людей, независимо от возраста и места проживания.

Наш "внутренний ребенок", для которого важно быть как все и одновременно обращать на себя внимание, заставляет нас покупать новые модели различных гаджетов, внимательно следить за модой.

Мода ведь так же неутомимо эксплуатирует человеческое желание быть принадлежным к определенной группе, клике, узкому кругу избранных.

Копірайт зображення Christopher Furlong / Getty Image caption Надпись на сумке: "Каждой девушке нужна шопинг-терапия"

От фанатизма накопления до снобистской аскезы

Что же можно противопоставить этому, на первый взгляд, мещанскому стремлению иметь, владеть, потреблять? И так ли уж нужно искоренять в себе такую ​​потребность?

Время от времени читаю о людях, которые достигли такого уровня аскезы, что научились ограничиваться, например, двадцатью-тридцатью вещами, включая бытовую технику. Обычно они одеты в одни и те же джинсы и футболки (видимо, представляя себя Стивом Джобсом). И рассказывают о защите окружающей среды.

По всему видно, что такие люди хорошо расправились со своим внутренним ребенком. И так минимизировали свою долю в загрязнении окружающей среды, что достигли уровня просветления, достойного индийских йогов.

Но в борьбе с одним фанатизмом - накоплением вещей, впали в другой - почти полный отказ от желания их иметь. Их слишком стерильный, пресный и безупречно-скучный псевдоминималистский мир отдает снобизмом и кажется антиутопией.

Копірайт зображення China Photos / Getty Image caption Желание что-то купить - один из способов самоутверждения

Итак, если ваше внезапное желание купить какую-то ненужную вещь не перерастает в манию и не загоняет вас в долги, не стоит как-то специально ему сопротивляться. И вместе с ним выплескивать из себя все детское, легкомысленное, необязательное.

Ведь все, что приносит радость, является полезным априори, следовательно имеет право на существование. В конце концов - это еще одно проявление вашего "я".

Взрослый путь противостоять необходимости покупать и владеть - творить что-то самим. Не только картину, рассказы, фильм. А прежде всего собственное представление о мире и себе в нем.

Пока вы будете заняты этим, покупать чужие творения не захочется.