Блог психолога: как не сгореть на работе?
Некоторые ошибочно считают, что переключаясь с одного вида деятельности на другой, они уже отдыхают. Поэтому на время отпуска планируют себе кучу дел: ремонт, копание картошки, изучение иностранного языка, выхаживание детей или внуков или помощь пожилым родителям.
Кто бы спорил, все это - нужные вещи. Но дело в том, что человеку для нормального самочувствия необходимо, чтобы он время от времени был исключен из любой деятельности вообще.
Так уж случилось, что мы, современные люди, идентифицируем себя с достижениями. То есть, наша самооценка и самоуважение сильно зависят от того, что и сколько мы делаем в этой жизни. Вспомните, когда хотят получить представление о ком-то, обычно спрашивают, чем он или она занимаются.
Такое отношение вполне оправдано. С детства нам твердили - надо выучить как можно больше, чтобы иметь возможность выбрать нужную специальность. Чтобы заработать денег, купить квартиру, автомобиль, все, что хочешь. Это и есть успех. Лишь достигнув его, будешь наслаждаться жизнью.
Он уже устроился? Нет - еще работает
Взрослые на собственном опыте, конечно же, знают, что все это - полуправда. Ведь можно годами упорно работать, но на свое жилье так и не заработать. И не потому, что ты - неудачник. Просто зарплата и цены на квартиры - несоизмеримы. А брать взятки или обманывать вы не умеете.
А кто-то, вроде как и не особо напрягаясь, закончил какой-нибудь дрожжево-бродильный факультет, где вечный недобор. Вдруг он выясняет, что такие специалисты как он - на вес золота. И без хлопот получает заоблачную зарплату в иностранной фирме. А дальше уже и все желанные атрибуты успеха.
Но на всякий случай родители и учителя специально невротизируют доверчивое поколение чрезмерной мотивацией: больше работай - больше получишь. Поэтому с детства мы осознали: что-то делать - хорошо, сидеть без дела - плохо.
Это - архетипическая установка, призванная, очевидно, обеспечить выживание популяции. Но одновременно она и вредна. Многие люди вне работы чувствуют себя ничтожными, ненужными. Стоит им хотя бы день-другой ничего не делать, у них появляется чувство напрасно потраченного времени.
Ничего не делать - это делать "ничего"
Как следствие - страх выпасть из привычного ритма. Тревога за то, что они чего-то не успеют. И что пока они будут так прохлаждаться, их место займет кто-то более ловкий.
Большинству трудоголиков присуща именно тревога - то есть безосновательное предчувствие чего-то плохого - потери. Потери времени, работы, и, наконец, себя. Чтобы заглушить эту тревогу, такие люди пытаются все время что-то делать. Ведь даже просто спокойно усидеть на месте им бывает трудно.
А это уже может быть признаком невроза. Когда и делать нет сил, и отдыхать не получается - из-за невозможности как следует расслабиться.
Если все это вам знакомо, скорой помощью станет отпуск. Или пауза в вашей привычной работе и вообще в любой деятельности как таковой. Когда же вам крайне необходимо знать, что вы чем-то занимаетесь, то пусть вашим трудом будет делать "ничего". Не путайте с "ничего не делать". Потому что это часто означает кучу дел, не связанных с официальной работой.
Чтобы отвлечься от всего, попробуйте первые два дня отдыха не включать компьютер, не читать, не встречаться с друзьями. Просто побудьте в одиночестве и в тишине. Старайтесь даже не думать ни о чем конкретном.
Отдых - тяжелый труд?
Уже потом, когда почувствуете расслабление и прилив сил, можете понемногу нагружать свои рецепторы чтением, музыкой, новыми впечатлениями.
В дальнейшем же стоит пересмотреть место и значение работы в вашей жизни. Не надо идентифицировать себя с должностью - это обедняет и ограничивает личность. Относитесь к работе как к источнику дохода, одному из мест проявления способностей. Но не как к смыслу жизни.
Тогда, если мы вдруг потеряем работу, мы не потеряем себя.
И от привычки оценивать себя и зарабатывать оценку других только по результатам деятельности также стоит отказаться. Потому что это замкнутый круг вечной вины за то, что чего-то не успели. И обиды, что вас недооценили.
Вместо этого нужно привыкать к мысли, что вы ценны сами по себе, самим фактом своего существования. А работа - лишь одно из проявлений нашего "я".