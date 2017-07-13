Блог психолога: как не сгореть на работе?

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Некоторые ошибочно считают, что переключаясь с одного вида деятельности на другой, они уже отдыхают. Поэтому на время отпуска планируют себе кучу дел: ремонт, копание картошки, изучение иностранного языка, выхаживание детей или внуков или помощь пожилым родителям.

Кто бы спорил, все это - нужные вещи. Но дело в том, что человеку для нормального самочувствия необходимо, чтобы он время от времени был исключен из любой деятельности вообще.

Так уж случилось, что мы, современные люди, идентифицируем себя с достижениями. То есть, наша самооценка и самоуважение сильно зависят от того, что и сколько мы делаем в этой жизни. Вспомните, когда хотят получить представление о ком-то, обычно спрашивают, чем он или она занимаются.

Такое отношение вполне оправдано. С детства нам твердили - надо выучить как можно больше, чтобы иметь возможность выбрать нужную специальность. Чтобы заработать денег, купить квартиру, автомобиль, все, что хочешь. Это и есть успех. Лишь достигнув его, будешь наслаждаться жизнью.

Он уже устроился? Нет - еще работает

Взрослые на собственном опыте, конечно же, знают, что все это - полуправда. Ведь можно годами упорно работать, но на свое жилье так и не заработать. И не потому, что ты - неудачник. Просто зарплата и цены на квартиры - несоизмеримы. А брать взятки или обманывать вы не умеете.

Копірайт зображення AFP Image caption Отпуск - не повод для ремонта

А кто-то, вроде как и не особо напрягаясь, закончил какой-нибудь дрожжево-бродильный факультет, где вечный недобор. Вдруг он выясняет, что такие специалисты как он - на вес золота. И без хлопот получает заоблачную зарплату в иностранной фирме. А дальше уже и все желанные атрибуты успеха.

Но на всякий случай родители и учителя специально невротизируют доверчивое поколение чрезмерной мотивацией: больше работай - больше получишь. Поэтому с детства мы осознали: что-то делать - хорошо, сидеть без дела - плохо.

Это - архетипическая установка, призванная, очевидно, обеспечить выживание популяции. Но одновременно она и вредна. Многие люди вне работы чувствуют себя ничтожными, ненужными. Стоит им хотя бы день-другой ничего не делать, у них появляется чувство напрасно потраченного времени.

Ничего не делать - это делать "ничего"

Как следствие - страх выпасть из привычного ритма. Тревога за то, что они чего-то не успеют. И что пока они будут так прохлаждаться, их место займет кто-то более ловкий.

Большинству трудоголиков присуща именно тревога - то есть безосновательное предчувствие чего-то плохого - потери. Потери времени, работы, и, наконец, себя. Чтобы заглушить эту тревогу, такие люди пытаются все время что-то делать. Ведь даже просто спокойно усидеть на месте им бывает трудно.

А это уже может быть признаком невроза. Когда и делать нет сил, и отдыхать не получается - из-за невозможности как следует расслабиться.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Попробуйте первые два дня отдыха не включать компьютер, не читать

Если все это вам знакомо, скорой помощью станет отпуск. Или пауза в вашей привычной работе и вообще в любой деятельности как таковой. Когда же вам крайне необходимо знать, что вы чем-то занимаетесь, то пусть вашим трудом будет делать "ничего". Не путайте с "ничего не делать". Потому что это часто означает кучу дел, не связанных с официальной работой.

Чтобы отвлечься от всего, попробуйте первые два дня отдыха не включать компьютер, не читать, не встречаться с друзьями. Просто побудьте в одиночестве и в тишине. Старайтесь даже не думать ни о чем конкретном.

Отдых - тяжелый труд?

Уже потом, когда почувствуете расслабление и прилив сил, можете понемногу нагружать свои рецепторы чтением, музыкой, новыми впечатлениями.

В дальнейшем же стоит пересмотреть место и значение работы в вашей жизни. Не надо идентифицировать себя с должностью - это обедняет и ограничивает личность. Относитесь к работе как к источнику дохода, одному из мест проявления способностей. Но не как к смыслу жизни.

Тогда, если мы вдруг потеряем работу, мы не потеряем себя.

И от привычки оценивать себя и зарабатывать оценку других только по результатам деятельности также стоит отказаться. Потому что это замкнутый круг вечной вины за то, что чего-то не успели. И обиды, что вас недооценили.

Вместо этого нужно привыкать к мысли, что вы ценны сами по себе, самим фактом своего существования. А работа - лишь одно из проявлений нашего "я".