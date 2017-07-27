Блог психолога: любит - не любит? А надо ли это знать?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Любит - не любит? Может, нужно задать другой вопрос?

Как ни странно, многие люди гораздо больше обеспокоены тем, как к ним относится партнер. И только в последнюю очередь спрашивают себя, а комфортно ли им самим?

Елена Савинова, психолог Закончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

Одиночество вдвоем

Женщины, которые год-два встречаются или даже живут с мужчиной, идут к психологу, пытаясь выяснить, насколько серьезны намерения возлюбленного.

Любит ли он? Или только тянет время?

Чувствуется, что мысленно постоянно прокручивают привычный диалог в духе "а я ему, а он мне" (упрекнул, отказал, нагрубил). Который и рассказывают на приеме, чтобы убедиться, что таки любит.

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Прямо спросить у мужчины, с которым едят, пьют, спят, о его планах относительно общего будущего, решаются единицы.

Говорят, что это неудобно, навязчиво. Что он может почувствовать себя загнанным в угол. А то, что сами чувствуют себя неуверенно, готовы терпеть.

Как и многое другое, что не устраивает, и о чем любимый якобы должен догадаться сам. Только бы не оттолкнуть, не вызвать отвращение.

Боязнь пустых полок

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Некоторые даже признавались, что когда возвращаются домой, не уверены, что там еще есть вещи партнера. Самый большой страх - увидеть пустые полки шкафа и записку на столе: мол, прости...

Как в фильме? - спрашиваю. Нет, оказывается, человек уже пережил нечто подобное в жизни. Казалось бы, зачем снова входить в подобные травматические отношения?

Как выясняется впоследствии, женщина чувствует любовь только тогда, когда чувствует и тревогу. Она прямо-таки западает на мужчин, которым свойственно внезапно исчезать, не звонить годами или звонить среди ночи. Чтобы потом снова исчезнуть.

А она будет размышлять над их загадочностью. Которая является, скорее всего, элементарным нежеланием обременять себя обязанностями перед кем-то.

"Нормальная" любовь у таких людей тоже случается. Но когда партнер предсказуем, планирует будущее, это кажется слишком пресным.

Удивительно, но некоторым нравится страдать. Возможно, они тяжело пережили развод родителей или несчастную первую любовь. Хотя у кого она бывает счастливой?

Любовь - в твоей голове

Как бы там ни было, тысячи людей тратят жизнь на то, чтобы разобраться, что происходит в головах и сердцах тех, кто, возможно, о них вообще не думает. Вместо того, чтобы заглянуть в собственную душу.

Распространено мнение: если вы сомневаетесь в любви партнера, значит, он точно вас не любит. Согласна с оговоркой.

У людей разные представления о любви и ее проявлениях. Это зависит не только от темперамента и характера, но и от жизненного опыта, уровня образования, системы ценностей.

Если они у вас очень разные, вы можете просто не замечать и не ценить чьих-то истинных намерений осчастливить вас.

Но не стоит выяснять, почему он не сказал или не сделал то или иное. Опять же - прислушайтесь к себе. Некомфортно на первом, втором, третьем свидании - смело прощайтесь.

Копірайт зображення Allef Vinicius / Unsplash Image caption "Прислушайтесь к себе. Некомфортно на первом, втором, третьем свидании - смело прощайтесь"

Скорее всего, это не ваш человек. Поэтому будем честными и не будем терять времени. Иначе рискуем пополнить ряды страдальцев.

А может, вы живете с иллюзией идеальной любви, неким комплексом принцессы. Понятно, что реальные мужчины блекнут по сравнению с желанным образом принца на белом лимузине.

Поэтому советую вам быстрее повзрослеть и принимать действительность такой, какая она есть. Это действительно интересно.

Нельзя "хотеть, чтобы он..."

Многие возразят: мол, нельзя же всю жизнь перебирать! Да. А можно таким образом быстрее встретить любимого.

Да и лучше ли это - долгие годы терпеть, гасить в себе раздражение, обижаться, потому что не способны побороть страх какое-то время быть одинокими?

Кстати, знаю достаточно людей, кто не прекращает исчерпавшие себя отношения только потому, что еще не нашли никого лучше. Но пока мы не освободимся от предыдущих отношений, места для новой любви не будет.

Это касается и так называемых параллельных связей. То есть тех, кто встречается с женатыми. Или сам, имея семью, влюбился.

Отбросив моральный аспект, скажу, что такие романы обычно тянутся долго и несчастливо. Поэтому если уж так случилось, и вы хотите, чтобы женатые любимый или любимая сделали выбор, сделайте его сами.

Запрос "хочу, чтобы он, она" является неоправданным. Ведь мы не в состоянии решать за кого-то.

Зато мы можем предложить партнеру завершить отношения с предыдущим браком. Вы же пока подождете. Практика показывает - это лучшая проверка на прочность и подлинность чувств.