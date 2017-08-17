Блог психолога: любовь или расчет?

Копірайт зображення Tom The Photographer/Unsplash Image caption Любовь - в нас самих, в нашем отношении к себе и к миру

Вечная дилемма: как не остаться у разбитого корыта из-за романтической любви? Как все хорошо рассчитать и потом не умереть от скуки? Словом, чем руководствоваться для построения серьезных отношений - сердцем или разумом?

Дай волю сердцу...

С одной стороны, хочется подъема, остроты чувств и ощущений. Роскошных жестов, безумных поступков. Потому что все остальные можно купить. С другой - каждая женщина и мужчина задается этим проклятым вопросом по Евтушенко: "А что потом?" И все как-то тускнеет, обесценивается. Карета превращается в тыкву.

Некоторые считают, что как только начинаешь искать смысл любви, это значит, что она закончилась. Так что же получается - надо как можно дольше жить с завязанными глазами, запрещать себе включать мозг? И чем темнее ночь, тем ослепительнее будет рассвет.

И тогда проблема будет в том, как далеко на момент прозрения вы зашли в нежелании видеть в любимом какие-то изъяны и приписывании ему вымышленных добродетелей. Успели уже купить совместное жилье, родить детей. И что теперь со всем этим делать?

"Единственный" и "на всю жизнь" - демотиваторы

Предлагаю для начала отказаться от чрезмерной серьезности и тщательности в стремлении найти пару. Имею в виду тот популярный набор критериев для оценки, который есть обычно у каждой женщины или мужчины. Также ввести табу на избитые штампы, как "Единственный (единственная) - на всю жизнь", "половинки единого целого", "кормилец семьи" или "хранительница домашнего очага".

Ведь давайте будем честными - никто не знает, что там будет через сорок лет. Как никто не даст гарантий, что вы будете праздновать с партнером золотую свадьбу. Но это не повод бояться жить сейчас. И если вам хорошо с кем-то, глупо отказываться быть с ним, потому что по общепринятым признакам он не похож на соискателя. Не солидный, не имеет дорогого автомобиля.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Не стоит думать, что муж или жена - это выбор на всю жизнь. Так будет легче выбирать

А у подруги вон любовник - бизнесмен. Дарит дорогие вещи. Правда, женат, но уже целый год обещает расстаться. И она, надев подаренные украшения, встречается с ним тайком. Вы же чувствуете себя в согласии с собой рядом с любимым. И если его жизненной философией не является лежание на диване, он еще успеет заработать денег, получить должность, поносить дорогие костюмы.

Когда же надежды не оправдаются, и за романтической завесой вы разглядите рядом с собой типичного пассивного потребителя теленовостей и ваших обедов, всегда сможете расстаться.

Не думай о красном?

Да-да. Не надо по-ханжески бояться думать о разводе. Ведь, когда вы исключаете такую ​​возможность, рассматриваете ее как личное поражение, ваш выбор становится слишком сложным. Что называется - без права на ошибку. Меня бы, например, это очень угнетало.

Так же очень многих останавливает, заставляет отказываться от вполне гармоничных отношений тот факт, что вот именно сейчас мы делаем выбор на всю жизнь. Брр, страшно! Поэтому избавьтесь от этой архаичной установки. И сразу лишитесь бремени вины, которую мы подсознательно закладываем в свое будущее и которая непременно "явится" в случае нашего неверного выбора.

Поскольку успех такого сложного "проекта", как брак, зависит не только от нас, трудно что-то прогнозировать.

Влюблены по собственному желанию

И напоследок - хорошие новости о любви. Любовь и того, кто смог бы вам ее дать, не надо искать. Более того - ее не нужно бояться потерять. Ведь она - в нас самих, в нашем отношении к себе и к миру.

Копірайт зображення Priscilla Du Preez/unsplash Image caption Чувствовать в душе тепло истории любви благороднее, чем подсчитывать убытки от неудачного расчета

Если вам кажется, что вам не везет в личной жизни, задумайтесь, почему вы себя не любите. Так же не бывает и несчастной любви. Уже то, что вы сами, думая о ком-то, переживаете подъем, готовы горы свернуть - ценность. А взаимность - большая роскошь.

И даже если что-то сложится не так, вы по крайней мере были искренними. Яркая, эмоциональная история любви всегда обогащает, подпитывает личность. Чувствовать ее тепло в душе значительно благороднее, чем подсчитывать убытки от неудачного расчета.