Блог психолога: 1 сентября - шаг в открытый космос?

Копірайт зображення УНИАН

Нет, новый год все-таки наступает 1 сентября. Только не тот - волшебный, когда впереди прекрасные чудеса. А тот, что является воплощением суровых будней, скучной работы. А все легкое, радостное, беззаботное осталось в ушедшем лете.

Когда кончается детство

По крайней мере так воспринимают окончание лета и приход осени, если судить по минорному тону теле- и радиоведущих или по общесетевой тоске, большинство сограждан.

Вероятно, в свое время всем нам родители внушали, мол, вот пойдешь в школу... А дальше в жанре хоррора перечислялись все возможные трудности, с которыми нам придется столкнуться.

Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

И перечислялся ряд требований и "повинностей", которые встанут перед нами и которые можно будет вместить в многообещающие оговорки "Там с тобой никто нянчиться не будет".

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Надо ли говорить, какую гамму эмоций испытывает заряженный такой информацией первоклассник? Да и не только он. Для тех, кто уже знает, как это - ходить в школу, взрослые так же найдут "обнадеживающие" аргументы. Что, мол, в пятом классе учиться гораздо сложнее, чем в четвертом. А в восьмом, соответственно, - чем в седьмом. Что уж говорить о девятом или одиннадцатом?!

Словом, трудно жить на свете школьнику Вите. И Саше, и Лене. А делают так родители, и бабушки (реже - дедушки), потому что им самим страшно. В них до сих пор живут маленькие и испуганные дети, стоящие около школы. В толпе больших и серьезных людей. Делающие шаг во взрослую жизнь. В неизвестность. В открытый космос.

Учиться - на радость маме?

Вот и вспоминают взрослые, что учились и вели себя в школе плохо. Из-за чего потом некоторые не смогли стать теми, кем мечтали. И жизнь в итоге сложилась не так, как хотелось. Так что теперь, по их мнению, сверхзадачей является реализовать в детях то, что по разным причинам не удалось в свое время им.

Дети же являются продолжением нас. Так думает большинство. И в своем стремлении обеспечить всем лучшим своих Аленок и Сашек оказывают им медвежью услугу. Живя "для детей", они назначают их своим смыслом жизни. И... затрудняют процесс их отделения, взросления, становления.

Навязывают ребенку несвойственную гиперответственность. В сознание маленького человека закладывается ложная причинно-следственная связь поведения. И фальшивые мотивации. Он приучается делать не то, что ему нравится. А то, за что его похвалит мама или бабушка.

И учиться надо "на отлично" не потому, что это интересно, а чтобы были довольны родители. И наоборот - плохая оценка некоторых перемотивированных детей иногда превращается в трагедию. Потому что мама же такие надежды на нее или на него возлагала! А он (она) оказался ничтожеством.

Не бойся, я сам боюсь

Копірайт зображення УНИАН

Вот тут-то и появляются детские неврозы как следствие разнонаправленных стремлений. Как угодить родителям, когда то, что они требуют, - неинтересно? И как делать то, что нравится, и одновременно оправдать высокое звание родительского смысла жизни?

А все потому, что ребенка слишком тщательно "готовили" в школу. Какое все же лицемерное понятие это приготовление к школе, о котором только и слышишь везде и всюду весь август. Такое нагнетание эмоций заставляет родителей передавать детям собственные тревоги за то, чтобы их чадо не выглядело хуже других.

Разные страхи - от "хватит ли денег купить все необходимое" до "а вдруг учительнице что-то не понравится" и она будет вымещать свое недовольство именно на вашем ребенке.

Что же делать, спросите вы? Вообще махнуть на все рукой? А как же "дети - наше все"?

Они - отдельные люди. Сами по себе

Последнее советую забыть. Ну хотя бы подавить. Дети - не ваше, и не все. Они - отдельные люди, с собственными способностями, интересами, стремлениями. Ваш богатый жизненный опыт им может не только не стать полезным, а даже навредить. Потому что для тех задач, которые они будут решать в свое время, ваши методы, наверное, уже окажутся устаревшими.

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Психически уцелевшие дети, которые на протяжении школьных лет были смыслом родительской жизни, как правило потом отрываются по полной. Вырвавшись из душных родительских объятий, они учатся на музыканта вместо изучения финансов и аудита. Отращивают и красят волосы, ходят в разные клубы. Наверстывают упущенное.

Вы живете рядом с ними только временно, помогая им стать на ноги.

Дети с их школьными годами должны быть всего лишь частью, хотя и весомой, нашей жизни. А еще там должны быть работа, увлечения, личная жизнь. И многое другое.

Обеспечив материальные и эмоциональные потребности ребенка, мы дожны развиваться сами как личность. Чтобы, гордясь нами, дети хотели быть в чем-то похожими на нас.