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Соединить желаемое с невозможным - такой видел ключевую задачу психоанализа, в том числе и психотерапии в целом, один из ее основателей, ученик самого Фрейда, Жак Лакан.

Исцеление души - прихоть или необходимость?

С тех пор прошло более 50 лет, а предубеждения относительно эффективности лечения душевных ран словом существуют до сих пор. Так же как и о праве людей, которые это практикуют, называть себя специалистами, а не шарлатанами. И что болше всего беспокоит: те, кто прибегают к услугам психотерапевтов, тоже считаются немного странными.

Вспомним ситуации из своей жизни. Вы, не задумываясь, отпроситесь с работы к стоматологу, гастроэнтерологу или даже невропатологу - с оговоркой, что речь идет о сосудах или боли в спине. Или как о чем-то вполне обычном поведаете подружкам, что записались к гинекологу.

То, что стали клиентом психотерапевта, люди скрывают до последнего

Но о том, что стали клиентом психотерапевта или психиатра, будете скрывать до последнего - на всякий случай. Потому что окружающие с полным основаниемначнут вам побаиваться или сразу же зачислят в разряд ненормальных. В лучшем случае, они решат, что вам нечего делать и некуда девать деньги. И, мол, вот если бы у вас было трое детей, удобства во дворе и хозяйство со всеми разновидностями домашних животных, тогда вы бы... опомнились и пришли в себя.

Ведь считается, что при полном физическом благополучии копаться в колебаниях собственной души - это от избытка досуга и отсутствия проблем.

Или, что еще больше некстати, - начнут расспрашивать, что случилось, обижаться, потому что не захотите или не сможете рассказать. Строить предположения, давать советы...

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Парикмахер с дипломом психолога

Среди главных демотиваторов относительно психотерапии для тех, кто в ней нуждается, - боязнь признать наличие у себя душевных проблем, с которыми не под силу справиться самостоятельно. Как следствие - ко всем тревогам, сомнениям и страхам добавить еще и страх сумасшествия.

Далее следует опасение: сможет ли чужой человек, который вас впервые видит, понять, что вас беспокоит.

Следующее: сумеете ли вы в состоянии растерянности и отчаяния доходчиво рассказать о своих проблемах. Отсюда и желание поделиться сокровенным с подружкой или соседкой. Или еще "лучше" - а на деле так мы делаем очень часто - выговориться во время маникюра или укладки волос. Недаром же шутят, что парикмахерам со стажем можно автоматически выдавать дипломы психологов.

Когда хочется говорить о наболевшем - еще полбеды. Хуже - апатия, когда у человека нет сил или он не видит смысла рассказывать. Поэтому и не обращается к специалистам. Особенно это касается интровертов и людей, которым несвойственно красноречие.

Копірайт зображення Shaul Schwarz/Getty Image caption Когда хочется говорить о наболевшем - еще полбеды. Хуже - когда человек не видит смысла рассказывать

Помните законы изложения и восприятия информации? Что в процессе нашего рассказа о чем-то мы, учитывая уровень образования, словарный запас, настроение, период и т.д., обычно доносим примерно половину того, что хотели. А тот, кто слушает, пропуская услышанное сквозь призму своего восприятия проблем, тоже воспринимает максимум половину.

Поэтому специалисту приходится иметь дело в лучшем случае с четвертью того, о чем ему говорят. Потому что речь клиента - это единственный, не считая жесты и мимику, источник информации для психотерапевта.

Таблетка от проблем

Люди не любят долгих разговоров, как им преимущественно кажется, ни о чем. Они предпочитают чудеса: чтобы им сказали какое-то кодовое слово, "зарядили" воду - и стало легче.

И таких кудесников хватает. К ним стоят в очередях, и - о сила самовнушения! - они помогают. На некоторое время. Психотерапевт, использующий научные методы, пытается помочь клиенту найти собственные, приемлемые именно для него пути решения его проблем.

Копірайт зображення CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP Image caption Те, кто привык к "чудо-таблеткам", придут за ними снова

Один из принципов психотерапии - не давать советов. Ведь мы дадим совет, а следовать ему - вам. Не навязывать свое видение, а направить собеседника к свету в конце тоннеля. Ведь когда человек один раз сумел преодолеть кризис, он сделает это и в следующий раз. Те же, кто привык к "чудо-таблеткам", придут за ними снова.

Именно из-за отсутствия четких советов-приказов от психологов в обществе бытует мнение, что ходить к ним - пустая трата времени и денег.

Прежде чем спросить, подумай, устроит ли ответ.

Еще одна существенная "претензия": психоаналитики вместо того, чтобы успокаивать, утешать, часто говорят за наши же деньги неприятные для нас вещи. Например, мать жалуется на непонимание со стороны взрослого сына и невестки. Во время беседы выясняется, что ей самой надо работать над собственным чрезмерным желанием тотального контроля. А еще - научиться жить собственной жизнью, тогда и отношения с семьей сына наладятся.

Запросы относительно посторонних лиц считаются манипуляциями

Разочарование вызывают и отказы профессионалов от запросов типа: "Я хочу, чтобы он (она) ...". А таких, поверьте, чуть ли не половина. Поэтому когда жена просит помочь ей изменить поведение невнимательного мужа, нормальный специалист всегда настаивает, чтобы муж обратился к нему сам. Мотивируя тем, что запросы о посторонних лицах считаются манипуляциями.

Клиентке же предложит подумать, как она сможет разобраться в ситуации сама. Многие после этого даже обижаются и спешат заклеймить психолога как ленивого невежду.

Контакта с душевными терапевтами опасаются подсознательно еще и потому, что в результате распутывания причинно-следственной связи различных травм, человек может изменить отношение ко многим важным в его жизни вещам.

Например, прекратить обманывать себя, что семейная жизнь у него хорошая, работа - интересная. А как дальше с этим жить: разводиться, увольняться? Нет, лучше подумаю об этом завтра.

А пока буду держаться от психотерапевтов подальше.