Блог психолога: почему не исполняются новогодние желания?

Копірайт зображення AFP

Ежегодно под новогодний бой часов мы мысленно перечисляем традиционный набор желаний. И даже те, кто считает себя пессимистами и скептиками, надеются на чудо.

Но после праздников жизнь входит в привычный ритм, мы погружаемся в ежедневные хлопоты и, вместе с украшениями, "снимаем" с елки собственные мечты.

И относимся к ним, как к чему-то символичному - атрибуту, реквизиту, мишуре. И то, что большинство из того, что намечтали, не сбывается, воспринимаем с легкой грустью, в основном - как должное.

Радужные надежды или мешок разочарований?

Условно все наши желания можно разделить на две большие группы: благодарность за то, что имеем (здоровье, семейное согласие, работа) и стремление сохранить это в будущем. И собственно мечты как таковые - найти любовь, новую работу, заработать денег, получить признание.

Но замахиваясь на джек-пот и опасаясь остаться ни с чем, мы на всякий случай имеем целый ряд желаний простых, так сказать, на каждый день.

По моей никоим образом не релевантной бытовой социологии, среди самых заветных, по крайней мере женских, земных стремлений - желание похудеть.

Оно с большим отрывом опережает даже мечту о том, чтобы кто-то долгожданный наконец-то нас заметил и ответил взаимностью.

Далее следует целый мешок мелких по ценности прихотей - то, что можно купить за деньги. Обычно загадываются смартфоны, разнообразная бытовая техника, кашемировые свитера, духи, поездки. В зависимости от финансовых возможностей, люди решаются загадать квартиры и авто.

Отдельная статья просьб к Деду Морозу - достижение взаимопонимания с детьми, родителями, мужем, женой.

Но разве не что-то подобное мы уже загадывали в канун прошлого и позапрошлого Новых годов? Почему же все это не сбылось?

Как ни странно, часто мы сами себе мешаем быть успешными и счастливыми. Так, может, есть смысл пожелать себе избавиться от некоторых ненужных установок?

Главные киллеры желаний

1. Страх перемен.

Именно из-за неприятия неизвестного и необычного мы подсознательно сопротивляемся переменам в жизни, которые сами себе искренне желаем. Причины неготовности к новому могут быть банальными - как лень, так и "выученная беспомощность". Все это выражается в нежелании пробовать свои силы в чем-то новом из-за убеждения, что ничего не получится.

2. Чрезмерный консерватизм и рационализация.

Всем известны так называемые народные мудрости, которые на деле мешают двигаться вперед. Типа "лучше мало, но стабильно" - по поводу зарплаты. Или "пусть плохонький, да свой" - о муже. Или "хорошо там, где нас нет" - предупреждение тем, кто хочет сменить работу, место жительства и т.д.

Но так ли уж привлекательна беспросветная стабильность, лишенная права на мечту?

Копірайт зображення AFP

3. Мышление стереотипами.

Любимая фраза, которой чаще всего оправдывают собственную бездеятельность: так никто не делает.

Не пишут роман, пока не переведем бумагу на сотню рассказов, не учат язык или музыку после 30-ти, не расстаются после 50-ти.

Не признаются в любви, первыми не звонят. Этот список можно продолжать. Но даже если вы не достигнете небывалых высот или не обретете взаимность, получите, как минимум, собственный опыт. А не будете руководствоваться чужими стереотипами.

Когда мы развешиваем на всех и всё привычные, как правило, негативные ярлыки, мы превращаем вполне нейтральные явления или события в неприятные или угрожающие лично нам

4. Фальшивый максимализм или стремление к совершенству.

Вроде бы правильно говорил Хайям: "Уж лучше голодать, чем что попало есть; быть лучше одному, чем с кем попало". Но на самом деле эти убеждения, с одной стороны, мешают воспринимать мир таким, какой он есть, и радоваться ему. С другой - парализуют желание действовать. Ведь достичь мастерства Моцарта или Шекспира вряд ли удастся...

Не будьте слишком серьезными - попробуйте жизнь на вкус

5. Стремление соответствовать чужим ожиданиям.

Часто люди не могут себе позволить измениться, потому что привыкли играть какую-то привычную роль. Вежливой и чуткой девочки, плохого парня, которому ничего нельзя поручить, заботливой мамы или души компании.

Неважно, что другим удобно воспринимать вас такими, если вам это надоело.

Говорят, чрезмерная гордыня - единственное богатство нищих. Но вы же не нищие...

6. Привычка оценивать.

Или развешивать ярлыки. Это как обратная сторона предыдущего стереотипа. Когда мы развешиваем на всех и всё привычные, как правило, негативные ярлыки, мы превращаем вполне нейтральные явления или события в неприятные или угрожающие лично нам.

Например, идет дождь - значит, плохая погода, наступает осень - это печально. Жить с кем-то - хорошо, в одиночестве - плохо. А кто так решил? Доверяйте только собственным чувствам!

7. В западне гордыни.

Она - обратная сторона комплекса неполноценности. Окруженная романтическим флером, эта черта на самом деле очень вредит проявлению здоровой инициативы.

Мешает выразить чувства, обратиться за помощью, признаться, что чего-то не умеете и попросить научить. Говорят, чрезмерная гордыня - единственное богатство нищих. Но вы же не нищие.

Копірайт зображення AFP

8. Слишком серьезное отношение к себе.

Если вы позволите себе немного самоиронии, научитесь не обижаться не только на других, но и на себя. За то, что вы не безупречны. Это изрядно облегчит жизнь.

9. Замена наслаждения накоплением.

Это когда мы хотим и позволяем себе все новые и новые вещи и развлечения (или новых партнеров), но не умеем или не успеваем получить от них удовольствие.

Точно так же мы живем призрачным будущим, не замечая, что настоящая жизнь, которой мы недовольны, на самом деле интересна и содержательна. Попробовать ее на вкус - пусть это и будет новогодним желанием в канун 2018 года.