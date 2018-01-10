Замуж во второй раз: легче или сложнее?
Сейчас мало кого удивишь разводом и повторным браком. Один раз и на всю жизнь - скорее такие отношения становятся редкостью.
Современные и самостоятельные не хотят терпеть, уступать, прощать. Ради чего? Жизнь одна! И часто снова наступают на те же грабли. Как уберечься от этого?
Все они одинаковые?
Казалось бы, когда имеешь опыт чего-либо, легче не наделать ошибок. Но болезненный опыт сам по себе также может помешать гармоничным отношениям. Самая распространенная проблема - подсознательное восприятие новых отношений как продолжения предыдущих.
Все мужчины моей знакомой Тамары были похожи друг на друга, как братья. Ее объяснение, мол, она "западает" на один и тот же тип, еще как-то воспринималось. Но со временем все они начинали заглядывать в рюмку - "как Вася" - первый муж. Потом - прекращали работать и прочно укладывались на диване - так же, как Вася.
А еще через некоторое время она выясняла, что они, пока жена вкалывала на работе, видимо, вслед за Васей, хаживали на свидания с веселыми и необремененными домашними заботами женщинами. Трижды такое развитие отношений заканчивалось грандиозным скандалом с выбрасыванием вещей. Но с четвертым мужем Тамара живет, хотя и регулярно ссорится. Говорит, поняла, что от добра добра не ищут.
Не будь как Вася, меняй сценарий
Если же говорить серьезно, строить новые отношения после тех, которые не сложились, сложнее. Прежде всего мешают негативные ожидания. Например, ваш бывший муж под предлогом встречи с друзьями на самом деле проводил время с любовницей, что и привело к разрыву. И теперь, когда новый любимый говорит вам, что ему надо помочь товарищу перевезти вещи или просто встретиться с кем-то, вы устраиваете ему истерику.
Или как это было у моей уже упоминавшейся знакомой Тамары. Как только новый вполне нормальный муж собирался выпить за ужином бокал вина, она впадала в истерику - опять вышла за алкоголика. Или же признавалась, что проверяла его телефон, откуда заставила удалить все женские имена. Потому что Вася ей изменял, поэтому с новым мужем у них, мол, не должно быть друг от друга никаких тайн. Но новый не-Вася, все же умудрился усыпить бдительность жены. Один-единственный оставленный в телефоне "женский" контакт Мария Филипповна оказался не бухгалтером, а таки любовницей.
Так почему же при таких мерах безопасности следующие тамарины браки терпели поражение? Да потому, что Васи были новые, а сценарий в сознании оставался прежним. Через месяц он начнет пить, через год изменять. Да и вообще - все они козлы!
Такое восприятие присуще людям с низкой самооценкой или комплексом жертвы. Возможно, сами в детстве имели перед глазами подобную картину. Или, во всяком случае, не имели достаточной эмоциональной поддержки со стороны родителей. Такие люди как бы говорят: со мной так поступать нельзя. Чем не то, чтобы провоцируют, но привлекают тех, кто будет обращаться с ними плохо - но, по крайней мере, привычно для них.
Третий - лишний
Еще одна распространенная ошибка - в общении с новыми партнерами вы продолжаете мысленно что-то доказывать предыдущим. Например, ты говорил, что я плохая хозяйка, так теперь я буду старательно заниматься домом. Только то, какая я безупречная, увидишь не ты, а мой новый муж. Или: ты все время упрекала меня, что я не способен заработать денег. Так вот теперь я зарабатываю достаточно - и моя новая жена довольна.
В этом вроде бы нет ничего плохого. Кроме того, что вы психологически все еще живете с вашими "эксам". И делать что-то хорошо вас побуждают не собственные желания и даже не стремление понравиться новому мужу, а незаконченный диалог с бывшим.
Из литературы мы знаем немало примеров, когда вопреки или назло писались гениальные стихи или музыкальные произведения. Но, живя прошлым, вы используете вашего нынешнего партнера только как фон. А это непорядочно и обидно. Он или она рано или поздно это почувствуют, и вам придется спасать уже новые отношения.
Поэтому не переносите конфликты из предыдущих браков в настоящее время. Если еще не завершили отношения или вышли из них с травмой, не спешите "лечиться" новой любовью. И превращать нового знакомого в жилетку или психоаналитика. А когда все же решили начать новую жизнь, начинайте ее с чистого листа.
Дозированная открытость и незыблемость границ
Как бы вас ни обидел бывший муж, не рассказывайте новому, как вам плохо жилось до него. И хотя новые партнеры часто поощряют такие откровения, мотивируя их тем же - чтобы не было никаких тайн, все же подробности вашей предыдущей жизни с другим человеком их не должны касаться. Знаю много случаев, когда досрочная чрезмерная откровенность вызвала затем чувство вины и как следствие - отчуждение от слишком любознательного партнера.
Или же наоборот. Новый муж на основании какой-то лишней информации устраивал жене сцены ревности к бывшему мужу. Она не могла понять, почему так. Она искренне любила нового партнера. Дело в том, что женщина принимала все, что было с ее "эксом", только как факт из прошлого. Ее же муж, дав волю воображению и пищу уму, придавал этим фактам эмоциональную окраску. Он мысленно прокручивал ее диалоги с бывшим мужем, обижался за нее и на нее. Хотел отомстить, не понимал, как можно было позволять так к себе относиться. Словом, мучил и себя, и жену. Хотя все эти события уже произошли, и исправить что-то было невозможно.
Так что лучше сразу обозначить личностные границы, за которые никому нельзя заступать. Надеюсь, за ними окажутся и ваша личная переписка, доступ к телефону и компьютеру. Ведь мы знаем, что все те внушения про "единое целое" и "правду, и ничего кроме правды" - ни что иное, как замаскированное под заботу желание контролировать. Как проявление неуверенности в себе одного или даже обоих партнеров.
Здоровые же отношения основаны на взаимном доверии и уважении.