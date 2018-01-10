Замуж во второй раз: легче или сложнее?

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Сейчас мало кого удивишь разводом и повторным браком. Один раз и на всю жизнь - скорее такие отношения становятся редкостью.

Современные и самостоятельные не хотят терпеть, уступать, прощать. Ради чего? Жизнь одна! И часто снова наступают на те же грабли. Как уберечься от этого?

Все они одинаковые?

Казалось бы, когда имеешь опыт чего-либо, легче не наделать ошибок. Но болезненный опыт сам по себе также может помешать гармоничным отношениям. Самая распространенная проблема - подсознательное восприятие новых отношений как продолжения предыдущих.

Все мужчины моей знакомой Тамары были похожи друг на друга, как братья. Ее объяснение, мол, она "западает" на один и тот же тип, еще как-то воспринималось. Но со временем все они начинали заглядывать в рюмку - "как Вася" - первый муж. Потом - прекращали работать и прочно укладывались на диване - так же, как Вася.

А еще через некоторое время она выясняла, что они, пока жена вкалывала на работе, видимо, вслед за Васей, хаживали на свидания с веселыми и необремененными домашними заботами женщинами. Трижды такое развитие отношений заканчивалось грандиозным скандалом с выбрасыванием вещей. Но с четвертым мужем Тамара живет, хотя и регулярно ссорится. Говорит, поняла, что от добра добра не ищут.

Не будь как Вася, меняй сценарий

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Если же говорить серьезно, строить новые отношения после тех, которые не сложились, сложнее. Прежде всего мешают негативные ожидания. Например, ваш бывший муж под предлогом встречи с друзьями на самом деле проводил время с любовницей, что и привело к разрыву. И теперь, когда новый любимый говорит вам, что ему надо помочь товарищу перевезти вещи или просто встретиться с кем-то, вы устраиваете ему истерику.

Или как это было у моей уже упоминавшейся знакомой Тамары. Как только новый вполне нормальный муж собирался выпить за ужином бокал вина, она впадала в истерику - опять вышла за алкоголика. Или же признавалась, что проверяла его телефон, откуда заставила удалить все женские имена. Потому что Вася ей изменял, поэтому с новым мужем у них, мол, не должно быть друг от друга никаких тайн. Но новый не-Вася, все же умудрился усыпить бдительность жены. Один-единственный оставленный в телефоне "женский" контакт Мария Филипповна оказался не бухгалтером, а таки любовницей.

Так почему же при таких мерах безопасности следующие тамарины браки терпели поражение? Да потому, что Васи были новые, а сценарий в сознании оставался прежним. Через месяц он начнет пить, через год изменять. Да и вообще - все они козлы!

Такое восприятие присуще людям с низкой самооценкой или комплексом жертвы. Возможно, сами в детстве имели перед глазами подобную картину. Или, во всяком случае, не имели достаточной эмоциональной поддержки со стороны родителей. Такие люди как бы говорят: со мной так поступать нельзя. Чем не то, чтобы провоцируют, но привлекают тех, кто будет обращаться с ними плохо - но, по крайней мере, привычно для них.

Третий - лишний

Еще одна распространенная ошибка - в общении с новыми партнерами вы продолжаете мысленно что-то доказывать предыдущим. Например, ты говорил, что я плохая хозяйка, так теперь я буду старательно заниматься домом. Только то, какая я безупречная, увидишь не ты, а мой новый муж. Или: ты все время упрекала меня, что я не способен заработать денег. Так вот теперь я зарабатываю достаточно - и моя новая жена довольна.

В этом вроде бы нет ничего плохого. Кроме того, что вы психологически все еще живете с вашими "эксам". И делать что-то хорошо вас побуждают не собственные желания и даже не стремление понравиться новому мужу, а незаконченный диалог с бывшим.

Из литературы мы знаем немало примеров, когда вопреки или назло писались гениальные стихи или музыкальные произведения. Но, живя прошлым, вы используете вашего нынешнего партнера только как фон. А это непорядочно и обидно. Он или она рано или поздно это почувствуют, и вам придется спасать уже новые отношения.

Поэтому не переносите конфликты из предыдущих браков в настоящее время. Если еще не завершили отношения или вышли из них с травмой, не спешите "лечиться" новой любовью. И превращать нового знакомого в жилетку или психоаналитика. А когда все же решили начать новую жизнь, начинайте ее с чистого листа.

Дозированная открытость и незыблемость границ

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Как бы вас ни обидел бывший муж, не рассказывайте новому, как вам плохо жилось до него. И хотя новые партнеры часто поощряют такие откровения, мотивируя их тем же - чтобы не было никаких тайн, все же подробности вашей предыдущей жизни с другим человеком их не должны касаться. Знаю много случаев, когда досрочная чрезмерная откровенность вызвала затем чувство вины и как следствие - отчуждение от слишком любознательного партнера.

Или же наоборот. Новый муж на основании какой-то лишней информации устраивал жене сцены ревности к бывшему мужу. Она не могла понять, почему так. Она искренне любила нового партнера. Дело в том, что женщина принимала все, что было с ее "эксом", только как факт из прошлого. Ее же муж, дав волю воображению и пищу уму, придавал этим фактам эмоциональную окраску. Он мысленно прокручивал ее диалоги с бывшим мужем, обижался за нее и на нее. Хотел отомстить, не понимал, как можно было позволять так к себе относиться. Словом, мучил и себя, и жену. Хотя все эти события уже произошли, и исправить что-то было невозможно.

Так что лучше сразу обозначить личностные границы, за которые никому нельзя заступать. Надеюсь, за ними окажутся и ваша личная переписка, доступ к телефону и компьютеру. Ведь мы знаем, что все те внушения про "единое целое" и "правду, и ничего кроме правды" - ни что иное, как замаскированное под заботу желание контролировать. Как проявление неуверенности в себе одного или даже обоих партнеров.

Здоровые же отношения основаны на взаимном доверии и уважении.