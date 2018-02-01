Блог психолога: как принять настоящего себя?

Копірайт зображення Toa Heftiba / Unsplash

Как помочь себе воображаемому встретиться с собой настоящим?

Мешает этому обычно невротическое неприятие какой-то части себя, которую мы считаем "плохой".

Стоит ли вытаскивать сурка?

Копірайт зображення Matthew Henry

Когда мы рассказываем кому-то о своих проблемах, то как правило слышим, что должны принять и полюбить себя такими, какие есть. И тогда у нас все будет хорошо.

Но как это сделать, когда у многих людей представление о самих себе, своих желаниях, слабых и сильных сторонах зачастую искривленные - из-за чрезмерной мотивированности с раннего детства в стремлении к успеху, из-за запрещенных эмоций и навязанных ценностей.

Такое состояние принято называть невротическим. Но стоит ли относиться к нему как к чему-то непоправимому?

Вспомните, как родители или учителя учили нас быть удобными и "хорошими", одобряя те или иные приемлемые для них проявления наших маленьких личностей и стыдя, если в процессе своего стремительного развития мы резко выбивались из общего мейнстрима.

Так мы узнавали, что у нас в середине есть "я - плохая(-ой)". И что эту часть естества надо спрятать подальше и стараться никому не показывать. А лучше - вообще "забыть" о том, что мы можем завидовать, хотеть кому-то зла, радоваться чужим неудачам, не любить своих родителей или детей.

Но эти наклонности и чувства никуда не делись. Более или менее подавленные, загнанные в подсознание, они продолжают жить своей жизнью, создавая людям много проблем.

Ведь когда нас кто-то раздражает, мало кто из нас думает, что это мы сами не воспринимаем в других ту черту характера или поведение, которое отрицаем в себе. Понаблюдайте, кто и чем больше всего возмущается - так выходит наружу осуждаемое нами наше "плохое я", считают психологи.

Ненужная идиллия

Копірайт зображення Toa Heftiba / Unspash

Например, одна клиентка, назовем ее Анна, развелась с мужем через год после рождения дочери. И хотя была и остается привлекательной и самодостаточной и имела множество шансов выйти замуж, и слушать об этом не хотела.

Когда же ее дочь стала жить с мужем отдельно, она чуть ли не каждый вечер заходила к молодоженам и критиковала дочь. Мол, она не должным образом встречает мужа с работы, некрасиво сервирует стол, готовит без вдохновения и фантазии.

После появления внука молодая бабушка возмущалась стремлением дочери через несколько месяцев выйти на работу, нежеланием родить еще двоих детей. Критиковала за черствое и, по ее мнению, даже жестокое отношение к ребенку, ведь супруги решили нанять няню.

Думаю, не надо объяснять, что отношения женщины с дочкой резко ухудшились, и она начала жаловаться на непонимание и равнодушие близкого человека. Мол, она же только хотела, чтобы дочка не повторила ее судьбу - быть одинокой.

Несмотря на то, что клиентка рассказывала, как это хорошо, когда дом наполнен детским смехом и криками, а приветливая хозяйка ставит на стол свежеиспеченный пирог, пока муж переодевается после работы, лицо ее оставалось каменным, а пальцы нервно теребили салфетку.

Когда я спросила, почему она сама не создала себе такой земной рай, который, кстати, не поздно создать никогда, она чуть не расплакалась. Мол, не встретила подходящего мужчину.

В ходе беседы же выяснилось, что приличные мужчины ей попадались регулярно. Затем "вспомнила", что у нее есть Леонид, который надоедает звонками, а к Виктору можно переезжать хоть сейчас.

Цветы на чужом огороде

Копірайт зображення Daiga Ellaby / Usplash

Оказалось, что Анну на самом деле очень пугала изображенная ею картинка семейного уюта. Так же и необходимость ежедневно встречать и кормить мужа, выслушивать его рассказы казалась ей невероятно скучной.

Зато ей нравились встречи в кафе, походы в театр, романтические свидания. Когда отношения становились серьезнее, Анна сознательно отдаляла своих партнеров. А чтобы оправдать себя в своих глазах, вспоминала и преувеличивала их мнимые недостатки.

Так же, признавалась Анна, ее раздражал детский шум, а все, что связано с первым годом воспитания младенца, вызвало панику. Еще это останавливало женщину от повторного брака, ведь мужчине, думала она, придется рожать ребенка. Поэтому она конфликтовала с дочерью, избегая конфликта с собой.

Конечно, она считала такие свои взгляды ошибочными, а себя "какой-то не такой". И хотела по крайней мере дочь уберечь от повторения материнской судьбы.

Вообще это типично для невротика - считать себя хот бы и ненормальным, только не неправым. И так сильно защищать свои неврозы, что как только специалист приблизится к ним, все отрицать, замыкаться в себе.

Ведь тогда придется вспомнить о той части личности, которую она считала плохой, и принять ее.

Выходом для Анны было признать вполне приемлемым свое отношение к браку и детям. Почему так произошло - это другая история. Задачей было принять теневую часть себя как нормальную, которой не надо стесняться. Так же, как и искать в мужчинах якобы причину собственного нежелания жить с ними вместе.

Будильник для невротика

Копірайт зображення Sanah Suvarna / Unsplash

Люди с невротическими чертами очень разные. И это не несчастные запуганные существа, а часто на первый взгляд успешные, красивые и умные люди. Но их объединяет то, что они живут не в объективной реальности, а прошлым или будущим. Это можно обнаружить, например, проанализировав, что и как мы говорим или думаем.

Мы перебираем мысленно прошлый опыт, пытаясь что-то там исправить, дорисовать, оправдать себя.

Мы не говорим о вещах или намерениях прямо, часто употребляем "кажется", "якобы", "как бы", "не знаю", "попробую".

Часто цитируем (мудрые высказывания, стихи, пословицы, анекдоты).

Рассказывая о себе, на самом деле, говорим не от первого лица, а будто о ком-то. Меня оскорбили, не получилось, не судьба, не отпустили, довели.

Когда мы объясняем, почему тянем с решением жизненно важных проблем, часто говорим: "Да, но ..."

И наконец - самое главное - невротическим людям гораздо легче строить воображаемые идеальные отношения, вспоминать или мечтать о них, чем общаться с конкретными партнерами. Ведь придется жить в реальном мире. А это, иногда, бывает ой как нелегко.