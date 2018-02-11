Как распознать газлайтера на ранних стадиях

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Недавно тема сознательной длительной манипуляции с целью использовать искаженное восприятие партнером реальности в неблагородных целях - газлайтинга - получила широкую огласку.

Поэтому многие спрашивают, как вовремя заметить в характере любимых тревожные признаки. Чтобы потом не терпеть издевательства годами, а после этого еще долго восстанавливать психическое равновесие.

"Ласковый подонок"

Манипуляторы всегда имеют в характере что-то отталкивающее, что романтически настроенные влюбленные не замечают

Создать обобщенный портрет газлайтера трудно, потому что такие люди, если и отличаются от других, то разве тем, что более привлекательны.

Да, ведь чтобы успешно кому-то "пудрить мозги", нужно самому быть умным.

Или лучше сказать - сообразительным, иметь быструю реакцию. Уметь интересно говорить на различные темы. А еще - быть симпатичным и даже очаровательным.

Иметь тот магнетизм плохого парня или дерзкой девочки. Уметь расположить других.

Иначе вы их просто не заметите или быстро забудете.

Но даже все вышеназванные качества вовсе не означают, что человек, которому они присущи, будет непременно газлайтером.

Может, он использует свой потенциал в мирных целях и станет душой компании, лучшим другом.

Надломленное сердце

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Манипуляторы - при всей внешней привлекательности - всегда имеют в характере что-то отталкивающее, что романтически влюбленные не замечают.

Или упорно не хотят видеть, сознательно создавая для себя в идеализированном портрете партнера слепые зоны. Чтобы иллюзия большой любви продлилась как можно дольше.

Вы, вероятно, имеете дело с газлайтером, если:

Вам кажется, что вы любите немного больше, чем он.

Вы нравитесь, но он вас не уважает.

Поведение партнера непредскасуемо: то он звонит чуть ли не каждый час, то исчезает на несколько дней. Когда же появляется - ведет себя, словно ничего не произошло. Если вы требуете объяснений, говорит, что вам нужно подлечить нервы.

Эмоциональная нестабильность. Сегодня он не жалеет для вас нежных слов, завтра - холоден и неприступен. Такой "контрастный душ" практикует регулярно. Вы же, теряясь в догадках, воспринимаете все на свой счет и чувствуете вину. Оппа! Не этого ли он и добивался?

Ваш партнер практически никогда не бывает искренним. Он как бы всегда "в образе" и готов защищаться. Даже после длительного общения вы вдруг осознаете, что почти не знаете, с кем на самом деле имеете дело.

Люди на шахматной доске

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Вы в глубине души не доверяете ему. Доминирующие эмоции, которые вы испытываете, находясь рядом с ним, это страх и тревога, что однажды он исчезнет навсегда.

Вы не можете планировать отпуск, совместное приобретение вещей или жизнь вместе, потому что его планы внезапно могут измениться.

Ему всегда удается вас убедить по любым вопросам. Даже если вы полностью были уверены, что правы. Получается так, что всегда во всех бедах виноваты вы, потому что это вы его "довели".

Он часто говорит, что другие люди - неискренние, коварные, только того и хотят, чтобы использовать его или вас. С его появлением в вашей жизни вы практически перестали общаться с подругами и родственниками.

Он очень серьезно относится к себе. Когда кто-то "троллит" его, он становится излишне агрессивным.

Он часто бывает мелочным. Щедрость, стремление отдавать - не его добродетель.

Он имеет какую-то детскую травму. У него были или жесткие или эмоционально недоступные родители, рос в нищете или в чрезмерном изобилии, которое в семье считали абсолютной ценностью.

Он сентиментален. Его может растрогать вид брошенного животного. Но вряд ли он глубоко привязан к кому-то из людей.

Самое страшное оружие - ирония и смех

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Эти черты в целом присущи людям-агрессорам. Но среди них могут быть те, кто не осознает в себе таких наклонностей.

Газлайтер именно тем и опасен, что не только хорошо чувствует их, но и, мимикрируя под порядочного человека, удачно пользуется собственными манипулятивными способностями.

Но он не может играть сам с собой. Как всем неполноценным людям, ему нужна здоровая, наполненная личность, чтобы ею подпитываться.

Самое обидное то, что на крючок газлайтеров попадают именно открытые, эмпатичные, эмоциональные люди. Люди, которые хотят с кем-то поделиться своей любовью к миру, помочь, пожалеть, "вылечить" кого-то своей любовью.

Они очень долго не замечают, что их водят за нос, ведь убеждены, что любимый не может хотеть причинить им боль.

Не призываю срочно становиться подозрительными и враждебными. Но позволять манипулировать собой - тоже не стоит. Даже во имя большой любви.

Чтобы нейтрализовать газлайтера, нужна железная уверенность в себе и самоуважение.

А еще - попробуйте поиронизировать, посмеяться в ответ на очередные его заверения в вашей неадекватности.

Это выбьет его из равновесия, и вся стратегия манипуляции вами растает, как снеговик от весеннего солнца.