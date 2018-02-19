Блог психолога: стоит ли бояться одиночества?

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Скажи мне, какое твое одиночество.

Вынужденное, беспросветное, сопровождающееся страхом, тревогой, торопливыми поисками кого-то, кто был бы рядом? Или оно добровольное, терапевтическое, креативное? Необходимое для переосмысления каких-то событий, познания себя и окружающего мира, творения чего-то?

Об авторе Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

Скажи мне, и я скажу, кто ты.

Свет из чужого окна

Уже одно то, как вы называете свое состояние, когда находитесь одни, и что испытываете при этом, имеет значение.

Для вас это ужасное пребывание в вакууме, отверженность, ненужность - или гармоничное уединение, во время которого приходит понимание, кто мы есть в этом мире и для чего?

В последние несколько десятилетий, когда брак чем дальше, тем менее необходим для выживания женщин и мужчин, все больше людей сознательно или неосознанно решают жить одни.

Когда это сознательно - понятно. Другое дело - так называемые латентные отшельники. Которые в силу различных обстоятельств живут единолично, но жалуются на тяжелую и несправедливую судьбу. Хотя живется им, на посторонний взгляд, часто лучше, чем тем, у кого дом - полная чаша.

По вечерам, когда выпадает свободная минутка, Светлана, 38-летняя замужняя мать двоих детей, любит забегать к соседке Ольге. Чтобы попить чаю и поговорить ни о чем.

А еще - чтобы просто побыть хоть немного в покое. Ведь ее дети часто ссорятся между собой, муж их разнимает одновременно следя за футбольным матчем. А мама, которую они на зиму забирают из села, в другой комнате смотрит не менее шумный сериал.

Ольга, которая немного старше, живет одна. У нее всегда убрано, на нарядной кухне - цветы, которые она регулярно покупает. Пахнет свежезаваренный чай. Да и сама хозяйка всегда ухоженная, в стильном домашнем наряде.

Она также радуется визитам соседки - хоть есть с кем словом перекинуться. Ведь работает в научной библиотеке, где не очень поговоришь. Устраиваясь на диване, уставшая Светлана не раз засыпала под знакомый Ольгин монолог.

Башня из слоновой кости

Копірайт зображення Dakota Corbin / Unsplash Image caption "В последние несколько десятилетий, когда брак чем дальше, тем менее необходим для выживания женщин и мужчин, все больше людей сознательно или неосознанно решают жить одни"

Потому что о чем бы ни начинала рассказывать соседка, все, как всегда, сводится к тому, как плохо, что она одинока. И хотя Светлана иногда мысленно с радостью поменялась бы с Ольгой местами, она, как положено, ее утешает и успокаивает.

Но какой бы вариант преодоления одиночества ни предлагала бы соседка - переехать к сестре, ответить наконец взаимностью Николаю, родить "для себя" или усыновить ребенка, работать волонтером там, где кто-то нуждается в человеческом внимании - Ольга и слушать не хочет.

Она отвечает привычными штампами: родственников лучше любить на расстоянии, жить лучше самой, чем с первым попавшимся. Подразумевая не только Николая, но и вообще всех мужчин, которые ей попадались, что-то предлагали, но оказались недостаточно принцами.

Детей надо рожать самой - продолжает Ольга. Помогать людям у нее нет ни сил, ни желания. Ведь она не солнце, всех не обогреет. А добрыми делами - известно куда дорога вымощена.

Судя по всему, женщина, хоть и жалуется на судьбу, любой ценой не хочет впускать никого в свою жизнь. И что-то в ней, вполне комфортной, менять. Наоборот, она ревностно оберегает свое одиночество. Но из-за собственных комплексов и общественных штампов запрещает себе так думать.

Если ей и нужно что-то поменять, то это отношение к пребыванию в одиночестве. Воспринимать одиночество как дополнительный ресурс для познания и развития личности. А не как недостаток чего-то, чем ее несправедливо обделили.

Роскошь общения с собой

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Почему же принято считать одиночество худшим наказанием, а человеческое общение чрезмерно идеализировать?

Большинство людей под давлением стереотипов воспринимают жизнь в одиночестве как поражение, неудачу. Потому что мы нацелены на успех, а тут не можем поставить себе "зачет" - значит, страдает самолюбие. Сюда же можно отнести чувство вины за то, что не оправдали ожиданий. Родителей в частности и общества в целом.

Ощущение покинутости, отверженности, второсортности возникает у многих, стоит им хоть на короткое время оказаться без пары. Оно толкает на поиски любых поверхностных знакомств, только бы "отвлечься" от черных мыслей.

Но если вы не научитесь слышать себя, радоваться простым вещам и делиться этой радостью с другими, вам будет одиноко даже в большой семье. Вы будете пытаться жить интересами детей, жены или мужа, чтобы не остаться с собственной душевной пустотой, которая никуда не исчезнет.

Кто-то отождествляет одиночество с тошнотой. Это, как правило, люди, не слишком склонные к рефлексии и самопознанию, настроенные преимущественно брать, а не давать. Когда же они оказываются наедине с самими собой, даже тишина для них - невыносима. Им нужны внешние раздражители, регламентированность жизни, стойло.

Поскольку одиночество - это всегда испытание свободой, которая предусматривает прежде всего свободу выбора, такое положение вызывает растерянность. И желание снова за кого-то "уцепиться", чтобы не чувствовать того самого бремени необходимости принятия решений.

Но по словам Виктора Франкла, "Человек должен быть сам. Только в одиночестве он понимает, что не одинок и никогда таковым не был".

Не бойтесь уединения, цените его как возможность лучше понять себя.