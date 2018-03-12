Как она могла ему такое простить?

Копірайт зображення Nathan Dumlao / Unsplash

Можно ли любить и быть свободным?

Об авторе Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

Это оксюморон - то же, что горячий снег, скажет большинство. Ведь даже пословица есть: дай сердцу волю, заведет в неволю.

Быть абсолютно свободным может быть только тот, кто не имеет ни семьи, ни детей. Зато имеет кучу денег. То есть, вполне свободен выбирать, что угодно.

Однако, образцом свободного человека для меня является не философ-отшельник, не богач-мизантроп, а одна простая женщина, подруга моей мамы, чьи голубовато-зеленые глаза с чертиками вспоминаются мне в трудные минуты жизни. Как и ее немного театральный приказ "Прекратить истерику!" в казалось бы безвыходных ситуациях.

Будь моим мужем!

У нее было необычное имя - Капитолина. Да и сама она вовсе не была простым, рядовым человеком. Хотя не имела ни высшего, ни, кажется, даже какого-то профессионального образования, потому что была старшей в семье, где рано умерла мать, и ей пришлось помогать отцу поднимать младших детей.

Привез ее муж Михаил откуда-то с Севера.

Оттуда, наверное, и редкое имя, и густые соломенные волосы, и высокий рост, и смелая, решительная натура.

Началось с того, что она сама выбрала Михаила себе в мужья.

Он работал в ее краях после института на практике. Она была на несколько лет старше его. Но запал в душу черноволосый красавец, запорожский казак.

И, как признавалась впоследствии, природная смекалка подсказала, что в Украине жить будет материально лучше, по крайней мере сытнее.

Поэтому сама на очередных танцах призналась в любви Михаилу, которому Капитолина, Капа, как ее он впоследствии называл, тоже приглянулась.

Стройным станом, умением все делать ловко и аккуратно, еще и хорошо танцевать и бесшабашно затягиваться папироской - тогда это считалось модным.

Сам он немного смущался: у него же вообще еще девушек не было, и куда он ее приведет - родители, наверное, не обрадуются невестке из российской глубинки?

Снежная Королева

Но Капа все решила сама. Была ведь внутренне свободным человеком, так что не стала рефлексировать, как будет выглядеть это, как то, что она сама навязывается, и что он о ней подумает. Понимала - он, как человек такой же свободный, может и отказать.

Но Михаил и сам был горд тем, что возвращается в родные края не только как молодой специалист, но уже как муж, да еще и с такой красавицей-женой.

Она ему напоминала Снежную Королеву из старой книги его детства. Кстати, в их селе ее так и прозвали.

Только не с восторгом, а в смысле: кого ты привез? Ты посмотри на нее - королева, артистка, только прихорашивается, наверное, ничего в доме и во дворе делать не умеет. А еще, учитывая разницу в возрасте, всех сельских кумушек очень волновал вопрос, "какой он у нее по счету".

Но Капитолина не обижалась, не оправдывалась, не ругалась со свекровью.

Все эти разговоры и ледяные взгляды как будто ее и не касались.

Она вынесла из дома и повытряхивала разное тряпье, навела порядок, а потом попросила, чтобы ее научили готовить вареники, потому что у них только пельмени лепили.

Вот так, ничего никому не доказывая, молодая женщина получила первую победу.

Ее независимый нрав и открытость здесь пригодились. Ведь свободный человек прежде всего сильный и благородный.

Он идет к цели, а если кому-то его убеждения или действия кажутся необычными, не считает нужным объяснять.

Цель была - создать крепкую семью. Потому что любила мужа, а следовательно искренне уважала и его родителей.

Серебряный портсигар

Копірайт зображення Adam Sherez / Unsplash

Со временем и они начали с уважением смотреть на невестку.

И все же, когда родился уже второй ребенок, жить всем под одной крышей стало тесно.

Но квартиру им все никак не давали, хотя муж в то время был уже заместителем редактора газеты. Но надо было идти к начальству просить, а ему было "неудобно".

На прием пошла Капитолина, и удивленный руководитель впервые услышал, что они живут в стесненных материальных условиях. Ведь из скромности Михаил говорил, что у них всего вдоволь, выглядел респектабельно. Конечно, никто не знал, что это она, Капа, каждый вечер стирала и гладила одну из двух его рубашек.

Еще покупала на базаре табак, специальную бумагу и сама ему крутила папиросы, которые затем вкладывала в купленнй у какого-то пьяницы серебрянный портсигар. Потому что готовые сигареты были дороги.

А благодаря Капе муж как бы между прочим во время разговора открывал блестящую коробочку и угощал коллег.

Но вот тяжелые времена уже были позади, семья, в которой подрастали дочь и сын, жила в просторной трехкомнатной квартире, из окон открывался шикарный вид на Днепр.

Михаил был уже главным редактором, а Капитолина устраивалась на временные работы - только до лета.

У сына были проблемы с легкими, и она каждое лето вывозила его на море, сама при этом работая няней или посудомойкой в ​​пионерских лагерях.

И несчастливой себя не считала. Три месяца с детьми на море - это же прелесть! К тому же, это был ее выбор.

"Прекратить истерику!"

Но семью ждало еще одно испытание.

У Михаила появилась молодая женщина, которая была настроена решительно.

Сорокапятилетняя Капитолина не стала, как тогда было принято, обивать пороги парткомов, не шантажировала мужа детьми или тем, что покончит с собой.

Будучи свободной сама, она уважала и свободу своего мужа. Да и его самого, несмотря на все, уважала и любила.

Поэтому отпустила без скандалов. Правда, квартиру пришлось разменять.

Взрослая уже дочь жила отдельно, а они с сыном и, кстати, с немощной уже свекровью, пошли в двухкомнатную панельную хрущевку.

И здесь Капитолина не роптала на судьбу. У нее и на крохотной кухоньке все блестело, а на столе стоял фирменный "Наполеон".

"Прекратить истерику!" - привычно повторяла она, когда, например, моя мама советовалась с ней, ехать ли мне поступать в столичный университет в чужой город? А может остаться дома, пойти в какое-нибудь педучилище?

Дай девочке шанс, ты не имеешь права ее останавливать. И шанс мне с легкой руки этой удивительной женщины был дан, за что я ей безмерно благодарна.

Надо ли говорить, что и ее горе-муж, не прожив с новой женой и двух лет, начал ходить к своей Капе, а однажды остался с ней навсегда. Затем туда пришел и его сын от второго брака. А она, казалось, была и рада. Ведь свои взрослые дети уже разлетелись по миру.

Копірайт зображення rawpixel.com / Unslash

Умереть в один день - и жить вечно

Как она могла ему простить такое? - удивлялись мамины подружки.

А ей и прощать не надо было.

Она любила своего мужа, которого когда-то сама выбрала. А жизнь длинная, в ней всякое может случиться, повторяла она.

В последние годы - а это были голодные девяностые - они жили трудно.

Разжалованный из-за того, что бросил семью, Михаил получал мизерную пенсию. Поэтому ездил на Днепр на лодке рыбачить. А Капитолина варила вкусную уху или жарила карасей в сметане. А еще она прекрасно шила - в ее платьях во времена пустых полок в магазинах ходили женщины всего нашего района.

Дети наперебой предлагали помощь. Но пожилые супруги отвечали привычно: у нас все есть.

Последний раз я была у них в гостях, когда Капитолине было уже точно за восемьдесят. Мне показалось, она ничуть не изменилась, по крайней мере светло-зеленые глаза улыбались теми же чертиками.

Она казалась счастливой и говорила, что прожила счастливую жизнь. Когда же Михаил начал жаловаться на бестолковых правителей, сказала фирменное: "Прекратить истерику".

Вскоре пришли их трое детей, пятеро внуков и принесли огромный "Наполеон", испеченный какой-то из внучек.

Знаю, что этой пары уже нет на свете. Мне хочется думать, что умерли они в один день.

Когда я становлюсь перед каким-то сложным жизненным выбором, я вспоминаю эту сильную и свободную женщину и думаю, как бы в подобной ситуации повела себя она. И прекращаю истерику.