Блог психолога: стоит ли помогать?

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История про удочку и рыбку, или нужно ли и как правильно помогать людям.

Бедный не потому что - глупый

С детства нас учат, что надо помогать старшим, младшим, слабым, тем, кому в жизни меньше повезло, чем тебе.

Об авторе Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

Это один из главных принципов нашей общественной этики. В то же время мы часто слышим, что давать голодному рыбу - это медвежья услуга. Как говорил еще Конфуций: "Хочешь помочь человеку - дай ему не рыбу, а удочку".

Мол, то, что легко достается, люди не ценят, следовательно растрачивают легкомысленно. Кто регулярно получает дотации, быстро к ним привыкает. И вместо того, чтобы искать работу или учиться, приходят за новой порцией дармовых денег снова и снова. Становятся зависимыми от них.

И в этом суждении, которое, как говорят, придумали европейские буржуа еще в XVIII веке, довольно много морализаторства, превосходства и снобизма. Что было присуще той эпохе нового перераспределения капитала.

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Недавно ученые проводили ряд исследований в развивающихся странах. И по их результатам обнаружили, что, например, в африканских странах люди, получив гранты, тратили их в подавляющем большинстве не на водку или наркотики, а на одежду и обучение детей.

Так же было установлено, что бедны они вовсе не потому, что ленивы или глупы. А из-за наследственной бедности: родители не могли оплатить образование, пришлось рано идти работать на низкооплачиваемую работу. И из-за отсутствия социальных лифтов. Поэтому пуританская сказочка про удочку и рыбку неактуальна и неэтична.

Закон бутерброда

Но если рассмотреть эту проблему не в планетарном масштабе, а, скажем, в рамках какого-то отдельного коллектива или круга друзей, то замечаем, что там всегда есть люди, которым фатально не везет. У них перманентно прорывает трубы, ломаются каблуки, их бросают любимые, "разводят" на деньги сомнительные друзья, не понимают родственники, не ценит начальство. И есть те, кого чаще всего просят о помощи. И не потому, что они богаты или у них достаточно свободного времени. Просто знают, что они - не откажут.

Причины такой безотказности разные. Одна пожилая женщина, которая все время навещала в больницах своих больных подруг, покупала им лекарства, продукты, хотя сама была очень ограничена в средствах, признавалась, что таким образом чувствовала себя нужной. Ведь ее единственный сын с семьей живет далеко, они видятся раз в год. А она хочет кому-то помогать.

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Что интересно, когда другие люди пытались отблагодарить ее, она наотрез отказывалась, возвращала сладости и деньги. А за какие-то услуги предлагала деньги. Итак, помогая сама, женщина делала это не только из чистой эмпатии и желания поделиться. Кроме этого, она чувствовала себя более сильной и значимой, чем ее немощные подруги. Сочувствуя им, чувствовала превосходство и даже немного их презирала. Поэтому сама так решительно и даже гневно отказывалась от помощи, не желая оказаться на их, неприемлемом для нее, месте - слабых и беспомощных.

Кто-то бросается на помощь, потому что зарабатывает себе таким образом любовь и привязанность. А кто-то - потому что ему эта роль, учитывая мягкий характер, когда-то была навязана, а теперь уже неудобно отказываться.

"Нет" не говорят только дипломаты

Именно способность сказать "нет" - когда сделать что-то для кого-то не входит в ваши собственные планы - и отличает того, кто делает добрые дела искренне, по естественной потребности поделиться, от избытка добра в себе, от тех, кто таким образом самоутверждается, повышает собственную самооценку за счет слабости других. К которым в такие минуты относится, как сказал один писатель, с "брезгливой жалостью".

То есть, такой человек не чувствует себя как заезженный конь, потому что ему все время нужно куда-то бежать, решать чьи-то проблемы. Не боится, что на него обидятся, когда он вместо того, чтобы везти кого-то в аэропорт, предложит оплатить такси. И не потому, что нет времени. А просто потому, что не хочет, потому что в тот вечер собирался посмотреть сериал.

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Кстати, признаком полного душевного здоровья является то, что он еще и честно скажет, что ему не хочется или лень, не заботясь, что его сочтут черствым и эгоистичным.

Или вместо того, чтобы полдня чинить кому-то, не умея, поломанный кран, просто вызовет сантехника. И признается, что ничего в этом не понимает. Правда, после такого слава этого человека как всемогущего кризисного менеджера может потускнеть. Но здоровой личности без комплекса неполноценности она и не нужна.

Уважать из благодарности или любить из сострадания?

Но, скажете вы, есть люди, у которых естественной потребности отдавать, делиться - через край. Без всякой выгоды. Согласна, но такие щедрые души должны помнить, что на искреннюю дружбу с теми, кому они помогают, рассчитывать не стоит.

Дружба ведь предполагает определенный паритет в отношениях. Когда в отношениях присутствует дисбаланс, потому что кто-то только дает, а другой только получает, они становятся родительско-детскими или отношениями старшего, более сильного, с младшим и слабым.

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Кстати, благодарность и необходимость ее демонстрировать - одна из самых тяжелых обязанностей. Именно поэтому, если вы тот, кто постоянно делает добрые дела, наверное, заметили, что те, кому вы их делаете, вас как-то стыдливо избегают. Уважают отчужденно. Уважают, но не любят.

Поэтому если хотите настоящей искренней приязни, не набрасывайтесь на людей со своей помощью. Дайте им возможность вас равнозначно отблагодарить.

Если же вы из тех, кто считает, что вам все должны, помните, что вас никогда не будут воспринимать как серьезных, самостоятельных игроков, пока вы таковыми не станете. Будут помогать из сострадания. Возможно даже в какой-то степени любить - за слабость. Но уж точно - не будут уважать.

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