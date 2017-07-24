Чому могилу Чингісхана неможливо знайти

Копирайт изображения Samuel Bergstrom

У могилі великого полководця і засновника найбільшої в історії людства континентальної імперії може лежати велика кількість скарбів, але в Монголії хотіли б, аби місце поховання було втаємничене. Чому?

Ця земля постійно породжує легенди. Ані доріг, ані будівель, а лише бездонне небо, хвилі сухої трави та вітер.

Ми зупинялися випити солоного чаю із кумисом у кочівників під дахом круглих монгольських юрт. Ми зупинялися, аби сфотографувати табуни коней і стада кіз.

А іноді ми зупинялися просто для того, щоб перепочити, бо провінція, тобто монгольською аймак Умнеговь, здається занадто довгою. Я не можу уявити, як можна її перетнути верхи на коні.

Але це - країна Чингісхана, воїна, який верхи на коні підкорив світ. Історія його життя сповнене кровопролитть, викрадень людей, любові й помсти. Але це історія. Легенда почала складатися після його смерті.

Імперія, яку створив Чингісхан, колись простягалася від Тихого океану до Каспійського моря.

Копирайт изображения Hulton Archive/Getty Images Image caption Мініатюра "Чингісхан на смертному одрі серед синів"

За легендою, коли він вмирав, то звелів, аби його поховали в секретному місці. Воїни у скорботі несли мертве тіло, вбиваючи кожного, кого зустрічали на своєму шляху.

Коли Чингісхана нарешті поховали, воїни пустили тисячу коней по його могилі, щоб не залишити і найменшого сліду поховання.

За 800 років, що минули після його смерті, ніхто не зміг знайти могилу Чингісхана.

Копирайт изображения Samuel Bergstrom Image caption Чингісхан колись правив імперією від Тихого океану до Каспійського моря

Міжнародні експедиції намагалися знайти гробницю, опираючись на історичні тексти, вивчаючи ландшафт і навіть використовували знімки з космосу. У проекті National Geographic "Долина ханів" під час спроби виявити поховання використовували супутникові фотографії.

Однак усіма пошуками, як правило, займалися іноземці - самі ж монголи не хотіли, аби могилу знайшли.

І це не тому, що Чингісхан нецікавий сучасним жителям країни. Навпаки, його зображення - усюди: на грошових купюрах, на горілчаних пляшках... Мабуть, у Монголії він зараз не менш популярний, аніж у день своєї смерті в 1227 році.

Тому чужинцям можливо важко зрозуміти, чому пошуки могили вважаються табуйованою темою.

У західних ЗМІ це небажання часто романтизують, і пов'язують із якимись прокляттями - нібито настане кінець світу, якщо могила Чингісхана буде виявлять.

Чингісхан не хотів, аби знайшли його могилу

Згадують про випадок з похованням Тамерлана, великого середньоазіатського тюркського полководця XIV століття. Його могилу розкрили радянські археологи в 1941 році - і незабаром після цього нацисти напали на СРСР. Деякі люди із забобонами вважали, що причиною початку кровопролитної війни стало відкриття тієї могили.

Однак наша перекладачка Уелун, яка закінчила університет у російському Улан-Уде за фахом "міжнародні відносини", не забобонна. На її думку, вся справа в повазі до волі великого хана, який не хотів, аби знайшли його могилу.

Копирайт изображения Samuel Bergstrom Image caption Кажуть, що тисяча коней проскочила на могилі Чингісхана, аби не залишати слідів поховання

"Вони так хотіли заховати його могилу", - зазначає вона. Її розкриття було б порушенням останньої волі Чингісхана.

Цей аргумент є поширеним у сучасній Монголії. Це країна давніх традицій та глибокої гордості.

У багатьох будинках на стінах висять зображення Чингісхана. Деякі місцеві жителі називають себе нащадками великого полководця. Чингісхан - як і раніше могутній символ для монголів.

У пошуках могили Чингісхана

Попри останню волю хана, на шляху пошуків виникають практичні труднощі.

Монголія велика і слаборозвинена з точки зору інфракструктури. За розмірами території вона у сім разів перевищує Британію, але протяжність її доріг становить 2% від усіх британських шляхів.

Щільність населення у Монголії є низькою, тому лише Грінландія та кілька віддалених островів можуть переверщити її показник.

Куди не глянь - усюди епічна пустеля. Здається, люди тут лише для того, аби підкреслити масштаби безлюдності: далекі білі обриси пастушої юрти, буддистський кам'яний вівтар під відкритим небом і тріпотіння різнокольорових молитовних прапорів... Такий ландшафт вміє зберігати свої таємниці.

Копирайт изображения Samuel Bergstrom Image caption За територією Монголія більша за Британію у сім разів

Наукова кар'єра археолога Дімажава Ерденебатара складається із постійного долання таких перешкод. Доктор Ерденебатар керує факультетом археології у державному університеті Улан-Батора, у столиці Монголії. Він брав участь у першій спільній японо-монгольській експедиції з пошуків легендарної могили.

Пошуки тоді вирішили сконцентрувати навколо місця народження Чингісхана в аймаку Хентій, де протікають три річки - Онон, Керулен і Туул. Експедицію так і назвали - "Три річки".

Це було в 1990 році, тоді ж, у країні пройшла мирна демократична революція. Разом із демократичними змінами нова Монголія взяла на себе відповідальність і за своє далеке минуле - шукати могилу не дозволили. Проект "Три річки" зупинили.

Уелун і я зустрілися із Дімажавом Ерденебатаром в університеті, аби поговорити про поховання. Із 2001 року вчений брав участь у розкопках стародавнього кладовища царської династії стародавнього кочового народу хунну в центральній Монголії.

Пан Ерденебатар вважає, що хунну були предками монголів, цю ж теорію підтримував Чингісхан. Тому можна припустити, що у них були подібні традиції поховання, і могили на цьому кладовищі, можливо, виглядають так, як виглядала могила Чингісхана.

Копирайт изображения Samuel Bergstrom Image caption Багато хто вважає, що в могилі Чингісхана є незліченні скарби, які зібрали з усієї його імперії

Царів хунну ховали на глибині понад 20 метрів у підземних залах, із плитковими могилами з каменів на поверхні. Першу могилу вчені відкопували протягом 10 літніх сезонів, і її вже розікрали.

Але вчені встигли зрозуміти за кількістю цінних предметів, які у ній знайшли, що хунну мали широкі дипломатичні зв'язки. Там була китайська колісниця, римське скло і багато коштовних металів.

Ми побачили частину артефактів у крихітному університетському музеї. Золоті та Пан срібні прикраси були поховані разом із кіньми, яких там жертвували.

Ерденебатар показав нам зображення леопардів і єдинорогів - таку ж символіку використовував Чингісхан, і його нащадки.

Багато життів не вистачить, аби знайти могилу

Багато хто вважає, що могила Чингісхана містить скарби, які привезли з усіх куточків його імперії. І це одна з причин такого інтересу іноземців до секретного поховання.

Однак якщо Чингісхана поховали за традиціями хунну, знайти його могилу буде вкрай важко, майже неможливо.

Адже заховати таку могилу досить легко - для цього треба забрати каміння, що вказує на її розташування. А через те, що підземна зала захована на глибині в 20 метрів, знайти її у безкраїх степах Монголії - нездійсненне завдання.

Я запитав пана Ерденебатара, чи знайдуть колись могилу Чингісхана. Він байдуже знизав плечима: безлічі життів не вистачить для циєї роботи - історія занадто велика.

Можливий ключ до таємниці

Згідно з однією із легенд, Чингісхана поховали на вершині Бурхан-Халдун, що в горах аймака Хентій, приблизно за 160 км на північний схід від Улан-Батора.

Коли Чингісхан був молодим, він ховався там від ворогів і присягнув повернутися туди після смерті. Однак учені не дійшли до єдиної думки, у якій частині гори може бути могила, та й взагалі чи це правда.

"Це священна гора, - каже професор історії державного університету в Улан-Баторі Соднам Цолмон, спеціалістка з історії Монголії XIII століття. - Але це не означає, що він похований саме там".

Будь-які теорії щодо могили Чингісхана не мають достатньо доказів

Під час пошуків місця поховання Чингісхана вчені використовують історичні записи. Але картина, яку ті малюють, часто суперечлива. З одного боку, тисяча коней, які начебто там були, передбачає, що там була долина або степ (те ж і про поховання хунну).

З іншого - клятва самого Чингісхана повернутися після смерті на священну гору.

Ще більше усе заплутує монгольський етнолог С. Бадамхатан: він встановив, що в історії назву Бурхан-Халдун мали п'ять різних вершин (втім, вчений зробив висновок, що назва сучасної гори Бурхан-Халдун, швидше за все, - є правильною).

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Монголії Чингісхана шанують і дотепер

Соднам Цолмон і я не піднімемося на Бурхан-Халдун - жінкам не можна на священну гору. Навіть околиці цієї гори довгий час були зачинені для усіх, крім членів імператорської сім'ї.

Район колисьназивали "Велике табу", а тепер це зона Хан Хентій, яку суворо охороняють і вона є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Відтоді як Бурхан-Халдун отримав такий статус, його практично зачинили для дослідників. І це означає, що будь-які теорії щодо місця могили Чингісхана неможливо довести.

Повага до останньої волі великого воїна

Але якщо до могили однаково не дістатися, чому це питання залишається таким суперечливим у Монголії?

Чингісхан - найвеличніший герой в історії Монголії. На Заході пам'ятають лише про його завоювання, а монголи пам'ятають про те, що йому вдалося створити.

Чингісхан не лише завойовував світ, він зробив його цивілізованим

Його імперія поєднала Схід із Заходом, що дозволило процвітати Великому шовковому шляху. Його правління закріпило концепції дипломатичної недоторканності і релігійних свобод. За його правління створили надійну поштову систему, ввели паперові гроші. Чингісхан не лише завойовував світ, він зробив його цивілізованим.

Донині тут ставляться до нього із великою шаною - ось чому громадяни Монголії не хочуть, аби могилу Чингісхана зруйнували.

"Якби вони хотіли, щоб ми знайшли її, вони залишили б нам знак", - сказала мені на прощання наша перекладачка Уелун.

Ознайомитися із оригіналом цієї статті можна на сайті BBC Travel.