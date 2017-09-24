Блог путешественницы: как правильно учить язык в путешествии

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Школы испанского языка - на каждом шагу

Расскажу об основных ошибках, которые я допустила, изучая испанский в путешествии. Что надо, а чего не надо делать?

Я копалась в своем шкафчике в одном из хостелов в Никарагуа, когда ко мне подошел парень и что-то спросил. По-испански.

Я ничего не поняла и попросила повторить. И опять ничего не поняла и растерянно выдала "no hablo español" (исп. - не говорю по-испански).

Юноша взглянул на меня разочарованно, что-то буркнул и пошел прочь. А я мысленно ругала себя: почему я опять ничего не поняла? Вроде как что-то и знаю, но если начать разговор - то полный "ноль". Это была середина октября, почти год назад.

Блог путешественницы Копірайт зображення SOPHIA VOVK София Вовк, журналистка, путешественница. 13 лет лет проработала на телевидении, все бросила и решила путешествовать по миру.

В Киеве за три месяца до старта моих странствий с репетитором я научилась читать по-испански, изучила цифры, алфавит и простые фразы: как сказать добрый день, поселиться в гостиницу и найти туалет. С этим я и отправилась в испаноязычный мир.

Но в начале в моем окружении были кто угодно - немцы, британцы, канадцы, но не испанцы, мексиканцы или аргентинцы. Поэтому я улучшала свой английский, но мой испанский оставался примитивным.

Ошибка №1 - я мечтала общаться на испанском, однако почти все время проводила с англоязычными путешественниками.

Осознав это, я начала искать больше контактов с местными - для начала с работниками хостелов, с иностранцами, которые знают оба языка - английский и испанский, потом с местными.

Прошло немного времени, я начала медленно "разговариваться", набралась смелости и попыталась наладить диалог с парнем, который меня встретил у камер хранения в хостеле. Оказалось, что тогда он меня приглашал на танцы.

Ошибка №2 - рассчитывать, что язык сам по себе выучится. Чуда не произойдет.

Даже живя в испаноязычной стране, надо работать. Я встретила многих британцев или канадцев, которые живя годами в Центальной Америке, дальше чем "Hola, amigos" не продвинулись.

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Читайте газеты с блокнотом и карандашом

Поэтому я взалась изучать видеоуроки на YouTube, загрузила приложения для смартфонов а-ля DuoLingo i Babel, полностью изменила язык в настройках телефона.

Немного обогатив свой словарный запас, я начала читать местные газеты с ручкой и блокнотом. Хотя на обработку одной статьи у меня уходило несколько часов, языковой барьер начал постепенно исчезать.

Следующий шаг - любимые фильмы и сериалы. В дождливый сезон по вечерам я смотрела испаноязычные варианты сериалов "Друзья" и "Секс и город".

Первая книга, которую я прочитала на испанском, был "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери. Я приобрела экземпляр в магазине, а потом мой коллега по хостелу канадец Томас через неделю сделал то же самое. Поэтому мы вслух читали друг другу абзацы и переводили их на английский.

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Канадец Томас и я читаем "Маленького принца" на испанском

Ошибка №3 - учить испанскую грамматику только с помощью англоязычных аудио- и видеоуроков.

Английский язык со своими конструкциями, родами и склонениями значительно беднее испанского.

Способ, которым для англоязычных студентов объясняют, к примеру, "ты", "вы" и "Вы", где все звучит как you, меня просто сбивал с толку.

Для меня стало открытием, - некоторые грамматические формы изучать гораздо эффективнее, ища аналоги в родном украинском.

Ошибка №4 - практиковать разговорный язык только на улицах. Я общалась с людьми на рынках, в парках, в точках с уличной едой. Но уличный испанский богат грамматически неправильными конструкциями.

Плюс - никто из моих собеседников не мог мне объяснить, почему надо употреблять слово так, а не иначе.

Искать ответы я наконец решила в школе. Это был почти десятый месяц моего путешествия, я жила в Гватемале, по-испански общалась уже хорошо.

В школу я пошла, чтобы обогатить языковые конструкции и исправить то рыхлое и корявое, чему меня научила улица.

И это была ошибка №5. Я обратилась к преподавателям поздно. Некоторые конструкции уже настолько "прицепились" ко мне, что изживать их из языка приходится до сих пор.

Школы испанского в Латинской Америке - очень популярны. Обычно, преподаватели местные и английский знают минимально. Дешевле всего учить язык - в Никарагуа, Гватемале и Колумбии.

20 часов уроков в неделю один на один с преподавателем в несезон стоят около 80 долларов, в сезон - 100 и выше.

В период обучения студенты могут жить вместе с местными семьями. Такой вариант обеспечивает постоянную языковую практику, плюс - отдельная комната и трехразовое питание.

Стоимость (с уроками) - от 160/200 долларов (низкий/высокий сезоны).

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Школа на "курьих ножках"

Школы для иностранцев, кроме уроков, организуют и досуг. Как-то мы вместе с учителями и другими студентами готовили одно из основных блюд майя - пепиан.

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Готовим пепиан - учим испанский

Сейчас по-испански я говорю более 75% времени, в остальное - английский и украинский. Конечно же, язык продолжаю учить.

За год я научилась не только обсуждать политику, литературу, но и выучила различные акценты испанского. И быстро вычисляю - собеседник из Испании, Мексики или Аргентины.

"Не учите меня плохому испанскому", - как-то в шутку я сказала девушкам, с которыми работала в хостеле на берегу озера Атитлан в Гватемале.

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Аргентинка и уругвайка, которые учили меня "неправильному" испанскому

Их было четверо - двое аргентинок и двое уругваек. Мы разговаривали о путешествиях, о странах, о культуре.

Меня девушки понимали хорошо, а я к их языку адаптировалась только через неделю.

И в Аргентине, и в Уругвае во всех словах, где есть звук "й", принято использовать "ш". Звучание слов меняется кардинально.

К примеру, майя - на аргентинский манер звучит как "маша". Мексиканцы, например, не сразу понимают, о чем идет речь.

Впрочем, после месяца тесного общения с аргентинцами, я поняла - к поездке в самую южную страну континента я уже готова.