Старосельский замок - загадка князей Острожских

Копірайт зображення Алексей Бухало Image caption Восточная башня Старосельского замка. Верхняя часть-аттик по стилю напоминает другие замки Острожских

Волынский магнат заложил огромную по площади крепость вблизи Львова, которую не довелось достроить ни ему, ни его потомкам. ВВС News Украина рассказывает об одном из самых гигантских замков Украины.

В XIX веке пассажиры поезда Львов-Черновцы удивлялись сооружению, появлявшемуся в окнах вскоре после начала путешествия.

При подъезде к станции "Старое Село" их внимание привлекали "почерневшие стены с бойницами и другие оборонительные элементы" огромного архитектурного комплекса. По крайней мере, таким его увидел галицкий историк Антони Шнайдер.

"Вид этой древней достопримечательности не оставит равнодушным никого. Это старинное, оборонное и впечатляющее своей архитектурой здание поражает огромными размерами, а мощные стены свидетельствуют как о собственном замечательном прошлом, так и об авторитете и положении его основателей, а также наследников", - этими словами исследователь начал свою монографию о Старом Селе.

Копірайт зображення Алексей Бухало Image caption Рядом с замком проходит железная дорога

Тот факт, что Василий-Константин Острожский был одним из самых влиятельных магнатов Речи Посполитой, не вызывает сомнений.

Однако, зачем вкладывать средства в строительство гигантского замка, который он посетил лишь дважды, - можно только догадываться.

Деревянный замок поляка Яна

Черепинки - первоначальное название Старого Села - существовали еще во времена киевских князей.

Через поселение проходил так называемый волошский путь на Львов, которым пользовались купцы. Их грабили татары, которые одновременно уничтожали окрестные села.

Ян из Люблинского Грабова, унаследовавший имение в XV веке, добился оборонного статуса для поселения. Здесь появился деревянный замок, но вскоре его разрушили.

Опасное приданое католички

Старосельское имение доставалось в качестве наследства или приданого жены. В частности, село было частью приданого Софии Тарновской - жены Василия-Константина Острожского.

Копірайт зображення Алексей Бухало Image caption Одна из трех уцелевших башен. Всего их было шесть

Когда умер ее отец, а затем старший брат и позже уже сама София, вокруг владений Тарновских назрел конфликт, грозивший перерасти в войну. Дело несколько раз рассматривали на сейме.

В результате король удовлетворил требования Василия-Константина Острожского. Православный русин победил поляков на их территории, делает вывод современный исследователь Василий Ульяновский и предполагает: для того, чтобы укрепиться на этих землях, он мог задумать строительство огромного замка в Старом Селе.

Зато Антони Шнайдер писал, что князь не интересовался городком. Только когда попал на опустошенные татарами земли и "воочию убедился в несчастьях его жителей", то освободил крестьян от барщины.

Кто построил замок?

Василий-Константин Острожский построил только стены. После смерти строительством замка занимался его сын Януш.

Копірайт зображення Олексій Бухало Image caption Площадь двора замка -2 гектара

Ученые предполагают, что крепость спроектировал Амвросий Прихильный - автор Успенской церкви, Бернардинского костела и других львовских сооружений.

В конце концов, Василий-Константин Острожский имел и собственных специалистов, работавших над его замками в Остроге, Дубне. Они могли спроектировать и Старосельский.

Антони Шнайдер вообще считал, что каменную крепость построил внук Януша Острожского - Владислав-Доминик Заславский. Ее разрушили казаки Хмельницкого. Несмотря на это, Владислав-Доминик сразу начал новое масштабное строительство.

Он часто приезжал, контролировал ход работ, а иногда лично помогал, подавая пример рабочим. Исследователь утверждал, что тогда в Старом Селе работало несколько тысяч человек.

Вскоре во время осады Львова казаки с турками и московскими военными не пошли на Старое Село. Неожиданная смерть помешала князю полностью завершить строительство.

Многометровые стены вокруг гектаров двора

В середине XVII века Старосельский замок приобрел свой окончательный вид. Дальнейшие ремонты, перестройки и возведенные с южной стороны парадные ворота не повлияли на его архитектурный образ.

Копірайт зображення Алексей Бухало Image caption Высота стен замка - 14-16 метров

Итак, это был замок неправильной пятиугольной формы с шестью башнями, три из которых уцелели до наших дней. Высота стен и башен в некоторых местах доходит до 14-16 метров. Они ограждают двор площадью в 2 гектара.

Двухэтажное восточное крыло планировали как жилой дворец. Его верхняя часть - аттик - выполнена в стиле позднего Ренессанса и перекликается с подобными деталями других оборонительных сооружений князей Острожских.

Старосельский замок выстоял не одну осаду турок. Его тогдашний арсенал насчитывал восемь больших пушек, 13 мортир (короткоствольных орудий), 114 ружей, а также много единиц огнестрельного и холодного оружия.

От пивоварни - до помойки

Более поздние владельцы строили для себя современные дорогие дворцы. Их интересовала судьба старой крепости, которая постепенно разрушалась.

В начале XIX века огромный комплекс окончательно пришел в упадок - Потоцкие здесь разместили пивоварню. Советская власть пошла дальше, превратив крепость в районную овощную базу.

Копірайт зображення Алексей Бухало Image caption Стена с бойницами рассчитана на разные типы артиллерии для ближнего, среднего и дальнего боя

В ее подвалах хранили картофель, свеклу, морковь. Отсюда овощи возили во Львов.

Более сотни лет замок разрушают поезда, которые проезжают рядом и вызывают вибрацию.

В конце 80-х годов прошлого века Старосельский комплекс задумали реконструировать - разработали план, с южной стороны поставили леса, привезли кирпич.

Однако на том дело кончилось - памятник вскоре превратился в помойку.

Замок очистили за счет певицы Русланы, а затем передали в концессию. Условия предусматривали реставрацию и сдачу в эксплуатацию до 2015 года.

Но ничего так и не сделано. Ежегодно туристы приезжают и удивляются размерам и разрушению памятника.

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