10 книг, які не можна пропустити на Книжковому Арсеналі

150 видавництв представлять свої новинки на цьогорічному "Книжковому Арсеналі", що пройде у Києві з 17 по 20 травня.

Анастасія Герасимова на прохання ВВС Україна відібрала 10 книжок, які не можна пропустити.

Валер'ян Підмогильний - "Місто" (видавництво "Основи")

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"Місто" Валер'яна Підмогильного - перший урбаністичний роман в український літературі, текст про боротьбу різних традицій світосприйняття.

Анастасія Герасимова Літературознавець, арт-журналіст. У блозі пише про книги, особливо художню літературу, актуальну прозу, щоб дати відповідь на просте і водночас складне запитання: "Що почитати?"

Підмогильний - з тих класиків, творчість яких, на жаль, досі для багатьох залишається незвіданою, адже йому, як і багатьом іншим письменникам "Розстріляного Відродження", десятиліттями не знаходилося місця в шкільних чи університетських програмах.

Переживаючи трансформацію головного героя Степана Радченка, отримаєте окремий подарунок - детальні описи післяреволюційного Києва.

Річард Бротіган - "Ловля форелі в Америці" (видавництво "Комубук")

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Річард Бротіган − знаковий для літератури США автор, бітнік, напівбожевільний поет, що роздавав свої вірші на вулиці, прозаїк-експериментатор, чиї твори є химерним поєднанням медитації, соціальної сатири та марень хронічного алкоголіка.

"Ловля форелі в Америці" − одна з найвідоміших книг Бротігана. Це збірка оповідань, що подає чудовий приклад поезії в прозі, метафор, що, здається, лежать на поверхні − тільки вмій помічати.

Жоель Діккер - "Правда про справу Гаррі Квебера" ("Видавництво Старого Лева")

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Шостий роман швейцарського франкомовного письменника. Детектив, який протягом 700 сторінок викликає цілий спектр почуттів - від роздратування до щирого захоплення.

Історія починається з мук творчості молодого письменника, який після свого дебюту став "ідолом американського красного письменства", але не міг знайти натхнення для нового роману.

Усвідомлення того, що слава - штука примхлива, а до хорошого життя швидко звикаєш, змушують молодого автора вирушити до свого старого друга і порадника - класика сучасної літератури, якого саме звинувачують у вбивстві, скоєному ще у 1975 році…

Колм Тойбін - "Завіт Марії" (видавництво "Фабула")

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Ірландський письменник Колм Тойбін - особистість цікава і непересічна.

Його "Завіт Марії" - це монолог Діви Марії, в уста якої Тойбін вкладає власну версію того, що ж відбувалося з її сином. Повість викликала схвальні відгуки літературних критиків і бурю емоцій у віруючих.

Зіґмунд Мілошевський - "Безцінний" (видавництво "Рідна мова")

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Роман "Безцінний" - динамічний детектив про пошуки мистецьких скарбів, викрадених нацистами під час Другої світової війни.

Шпигуни і суперзлочинці, арт-дилери й ідейні мистецтвознавці, перегони на ретромобілях і снігоходах - тут є усе, передбачене жанром. Та головне, ясна річ, мистецтво − Рафаель та імпресіоністи, заради яких герої роману підуть на все.

Українського читача чекатиме й зустріч зі Львовом, до якого автор ставиться із приязню.

Ніл Ферґюсон - "Цивілізація. Як Захід став успішним" (видавництво "Наш Формат")

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Глобальне домінування західної цивілізації є важливим феноменом останніх п'яти-шести століть. Чому відбувся перерозподіл влади, при якому високорозвинений, могутній Схід поступився?

За Ферґюсоном, усьому винні потужні концепції науки, власності, медицини, споживання, праці й конкуренції, завдяки яким сьогодні ми маємо цілком конкретне поняття "капіталізм", який, власне, і тримає на плаву нашу цивілізацію.

Відомий британський історик, журналіст, професор Гарварду, старший науковий співробітник Оксфорду і Стенфорду викладає історію з такою пристрастю і переконливістю, що стає часом соромно за незнання певних фактів і слідування медійним штампам.

Вацлав Гавел - "Промови та есеї" (видавництво "Комора" )

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Для Вацлава Гавела європейський гуманізм не помирав ніколи. Можливо, тому він як політик боровся за ідеали, прагнув створити суспільство, позбавлене страху перед владою, "методів екзистенційного тиску", які перешкоджають демократії.

До збірки, яку видала "Комора", увійшли п'ять есеїв Гавела на теми взаємовпливу людини і влади, неможливості цензури в мистецтві, політики та сумління, філософії буття сучасної людини.

Тімоті Снайдер - "Чорна земля. Голокост як історія і застереження" (видавництво "Медуза")

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Не секрет, що неонацизм у деяких європейських країнах переживає чергову хвилю популярності. Питання біженців та еміграції лише розпалює расову нетерпимість, що коріниться у страху перед чужими.

Американський історик, фахівець зі Східної Європи Тімоті Снайдер намагається подати нове тлумачення Голокосту, щоб вберегти майбутнє від страшних помилок.

Снайдер акцентує увагу на тому, що намагання раціоналізувати будь-які масова вбивства присутні і в сучасному суспільстві. Книга неоднозначна, але дає матеріал для думок й українському читачеві.

Поліна Ліміна, Павло Гудімов - "Як у тіні" (видавництво "Артбук")

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"Як у тіні. Георгій Якутович як ілюстратор книги "Тіні забутих предків" - така повна назва видання, присвяченого видатному українському художнику-графіку і 50-річчю виходу ілюстрованої ним повісті Михайла Коцюбинського.

Книжка містить архівні фотографії та роботи, що раніше не публікувалися, мистецтвознавчі статті про дереворити майстра.

Біографічна довідка розповідає про Георгія Якутовича як про людину, що була глибоко зосередженою на творчості, відстороненою від світського життя. Крім того, як стверджують автори видання, його власна доля була тісно пов'язана з перлиною імпресіоністичної прози Коцюбинського.

Анджей Стасюк - "Як я став письменником" (видавництво Discursus)

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Один з найвідоміших в Європі польських авторів, визнаний багатьма преміями і рейтингами, свою спробу "інтелектуальної біографії" здійснив у 1998 році - маючи 38 років за плечима.

Самоіронії автору вистачило, тож книжка вийшла веселою, відвертою, з присмаком вина. Ця хуліганська автобіографія не позбавлена й ностальгії. Соціалізм Стасюк згадує не без іронії, але з тією прихильністю, яку зазвичай мають спомини про кращі роки молодості.

Крізь анархію, бешкетування, подорожі читач на певному етапі починає проглядати те, що сформувало письменника, стало поштовхом до вибору такої непевної, але прекрасної професії.