Як навчитися не вірити сльозам?

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З дитинства нас вчили, що треба допомагати слабшим, співчувати, коли хтось втрапив у халепу. Тож чимало людей дуже швидко засвоюють нехитру тактику бути перманентно нещасними.

І спочатку несвідомо, а згодом і навмисно експлуатують хворе самолюбство так званих сильних особистостей. Досягаючи таким чином без особливих зусиль всього, чого забажають.

Про автора Олена Савинова, психолог Закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Психологія". Працювала психологом у Київській міській клінічній психоневрологічній лікарні №1 у відділенні кризових станів. Спеціалізується на психології міжособистісних стосунків, кризових станах.

Тим більше, що охочих відповідати чужим сподіванням (а отже - бути хорошими і всемогутніми на чийомусь сірому тлі) є чимало. Так складається, на перший погляд, цілком придатний до життя тандем - "жертва і рятівник".

Дуже поширені такі симбіотичні, тобто хворобливо взаємозалежні, стосунки у сімейному житті.

Серед ваших знайомих, напевно, знайдуться пари типу чоловік-батько і дружина-дочка. В психологічному, звичайно, сенсі. Або всезнаюча мати сімейства і позбавлені права голосу й несанкціонованої ініціативи чоловік та діти.

Вічні невдахи й робочі конячки

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Та й у майже кожному робочому колективі завжди є хтось, з ким чи не щодня щось трапляється. Принаймні, він чи вона вічно скаржаться колегам на непорозуміння з чоловіком, свекрухою, квартирною хазяйкою, проблеми зі здоров"ям.

Розраховуючи, зрозуміло, що чуйні друзі поспівчувають, й отже візьмуть на себе частину їхніх обов'язків. Людині ж бо й без того погано.

Розрахунок тут нехитрий, але майже завжди спрацьовує.

Начебто сильніші й успішніші колеги, виконуючи за "проблемного" колегу його роботу, тішать власне марнославство. Ну що б ти, нездара, мовляв, без нас робив?

Хоча в них, можливо, клопоту в житті не менше. Просто вони не звикли жалітися. А вічний невдаха тихо святкує перемогу.

Погодьтеся, захопливо спостерігати, як заради тебе інші відкладають власні справи, змінюють плани. Бо хочуть виглядати гарними товаришами.

Тобі ж лише варто вигадати чергову казочку про зламаний підбор, комп'ютер, котрий "завис". Або раптову хворобу, магнітну бурю, викрадення марсіанами.

Не думай про вампірів - смійся над ними

От тільки довго тривати така маніпуляція слабкістю не може. Сильніші люди, хоч здебільшого терплячі й великодушні, не можуть не помічати, що їх використовують.

Спочатку вони ставляться до "нитиків" із зверхньою жалістю.

Та згодом виправлення чиїхось помилок або виконання чужої роботи втомлює, починає дратувати. Так, до речі, виникає міф про психологічних вампірів, котрі нібито здатні підживлюватися енергією оточуючих.

Не вислуховуйте численні історії про неуважного чоловіка, невдячних дітей і несправедливий світ. Скажіть, що вам треба бігти

Насправді ж ніхто не в змозі впливати на вас, якщо ви не дозволите цього. Навіть Фройд визнавав, що ніякий гіпноз не подіє на людину, котра в цей час регоче у сусідньому кінотеатрі.

Тому, якщо ви помітили, що хтось маніпулює вами, користуючись вашою чуйністю, доброзичливістю і порядністю, просто вийдіть із гри. Спокійно відмовляйте у проханнях і не пояснюйте причин - ви не зобов'язані це робити.

Не вислуховуйте численні історії про неуважного чоловіка, невдячних дітей і несправедливий світ. Скажіть, що вам треба бігти. Або ж якщо маєте дуже здорову психіку, і вам байдуже, що про вас подумають, прямо скажіть що нецікаво.

Приручити чи відпустити?

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Спочатку може виникнути незвичне відчуття порожнечі. Звичайно - ви ж вже так звикли до свого психологічного боржника. Якого тепер самі й припинили морально "кредитувати" без віддачі.

Це стосується й можливих нападів сумління, начебто ви покинули когось у біді.

У цьому випадку фальшиве почуття провини перед тим, кого ви начебто "приручили", свідчить про брак впевненості у собі. Адже ви своїми хорошими вчинками так само заробляли собі повагу.

З іншого ж боку, провина і докори сумління є проявом поблажливості, отже, вашої зверхності. Котру ви вже звикли виявляти у стосунках із "невезучим" колегою.

Чому це ви вирішили, що маєте опікуватися дорослою, дієздатною людиною? Без сумніву, ви таким чином самостверджувалися.

Коли ж вирішили відпустити людину "на волю", вам почало бракувати вигідного тла для підкреслення власних чеснот.

Адже здорові партнерські стосунки передбачають рівні внески щирості, уваги й допомоги з обох боків.