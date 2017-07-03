Кіно за бюджетні гроші: Анна Ярославна, Довбуш і Голодомор

Копирайт изображения Kinorob Image caption Презентація фільму "Anne de Kiev (Анна Ярославна)"

Отримати фінансування із державного бюджету зможуть 78 фільмів. Такі підсумки відбору, що провело Держкіно. Серед відібраних проектів - історичні драми, романтичні комедії та анімаційні фільми, зроблені українськими кінематографістами самостійно чи у копродукції.

Держкіно прогнозує, що ці фільми вийдуть в 2018-2020 роках.

"Anne de Kiev (Анна Ярославна)"

Україна-Франція

Робота над фільмом триває вже досить довго. Проте цього року він отримав непересічну "рекламу" від президентів України, Франції та Росії.

Картина має розвиватися у традиціях історичного костюмованого кіно. Автори обрали за орієнтири "Єлизавету" з Кейт Бланшетт і "Герцогиню" з Кірою Найтлі.

Достатню увагу обіцяють приділити стародавньому Києву, який планують відтворити за допомогою декорацій та спецефектів.

В основі стрічки - книга "Анна Київська" французької авторки Жаклін Доксуа, яка також писала про таких видатних жінок, як Марія Магдалина, Клеопатра та Нефертіті.

"Гарет Джонс"

Україна-Польща-Британія-Німеччина

Головним героєм фільму буде західний журналіст, який приїздить у Радянський Союз в 1933 році і, попри заборону, відправляється в Україну. Повернувшись у Європу, Джонс публікує низку статей, щоб привернути увагу світу до голоду, який приховує керівництво СРСР.

Дослідники відзначають, що тексти Джонса вплинули на Джорджа Орвелла, зокрема, стали поштовхом до написання "Колгоспу тварин".

Стрічку планує знімати знана польська режисерка Агнешка Голланд, під час презентації вона пообіцяла, що фільм буде дещо "орвеллівським".

"Довбуш"

Україна

Найдорожчий український проект цього пітчингу, який претендував на понад 66 мільйонів гривень. Цей фільм, як і деякі інші, підтримали за умови "істотного зменшення" фінансування.

Йтиметься про Олексу Довбуша, "українського Робіна Гуда", ватажка опришківських повстань у Карпатах. Як зазначили автори, "це фільм і про сучасну війну, яку ми переживаємо".

Ще фінансуватимуть кілька романтичних комедій, де мають зіграти Сергій Притула, Володимир Зеленський, Катя Осадча та Марія Єфросиніна.

А також сучасні та історичні, поліцейські та шпигунські гостросюжетні фільми, амбітний проект "Будинок слова", дія якого відбувається у 1930-х роках, а одним з головних героїв є Микола Хвильовий.

"Кремінь"

Україна-Австралія-Китай-Швейцарія

Англомовна назва фільму "The Medal Maker" перекладається як "Творець медалей". Саме таке прізвисько має тренер з вітрильного спорту Віктор Коваленко, уродженець Дніпра, який допоміг українським спортсменам виграти кілька олімпійських золотих медалей, а згодом став успішним тренером в Австралії.

Рольф де Гір, один з ключових австралійських режисерів, чиї фільми були на фестивалях у Каннах, Берліні та Венеції, у відеозверненні до експертної комісії натхненно розповів, чому ця історія для нього важлива, що він "з юних років думає про Україну", оскільки його сусід був українець.

"Серафима" та "Ульяненко: без цензури"

Україна

Всього на пітчингу було чотири проекти, пов'язаних із українським письменником Олесем Ульяненком. Двоє з них можуть розраховувати на державну підтримку.

Копирайт изображения КРІСТІ ФІЛЬМ Image caption Із презентації фільму "Серафима"

"Серафима" ґрунтується на однойменному творі Ульяненка.

Головна героїня - дівчина, яка після клінічної смерті стала "іншою" і почала "нести" смерть своїм близьким. За словами продюсерів, майбутній фільм - у тренді сучасного феміністичного кіно.

Знімати стрічку планує Марися Нікітюк, яка зараз завершує роботу над своїм повнометражним дебютом "Коли падають дерева". Участь Марисі у проекті не випадкова, вона, як і автор "Серафими", уміло поєднує у своїй творчості "високий стиль" з відвертою "чорнухою".

"Ульяненко: без цензури" - біографічний документальний фільм про письменника, який вважається єдиним українським автором, чия книга була заборонена в Україні. Крім того, Московський патріархат, за словами самого автора, оголосив йому анафему через роман "Знак Саваофа".

АТО у кіно

За підсумками голосування експертів, найбільше балів серед усіх категорій отримав короткометражний фільм "Ковчег" Крістіана Жерєгі, у якому йдеться про капелана, який рятує покинутих тварин у зоні бойових дій.

Серед документальних стрічок виділяються "Міф" про загиблого Василя Сліпака, "Наш Капелан" про Миколу Мединського, "Андрій Сулейман" про сина сирійського курда і українки, рідні країни яких потерпають від війни.

Окрім того мають створити низку ігрових та документальних фільмів про воїнів ЗСУ, кримських татар, переселенців, дітей, які залишилися сиротами у наслідок війни.

"Цирк на дроті" та інші мультфільми

За підсумками пітчингу, два анімаційні серіали мають отримати державне фінансування. "Моя країна - Україна" продовжить розповідати історії та легенди українських міст. А "Мама поспішає додому" про фентезійні пригоди родини, який має навчити сімейних цінностей.

Копирайт изображения glowberrybooks Image caption Із презентації фільму "Мама поспішає додому"

Високо оцінили також три короткі анімації. "Пуповина" про батьківську гіпертурботу та інфантильність дорослих людей. "Цирк на дроті", де героями стануть циркулі та інше канцелярське приладдя. Та "Кохання", автор якого планує розібратися в природі любові засобами сюрреалізму.

Окрім перелічених, планують підтримати фільми про українську естраду 70-х років, екологію та права тварин, самотність та людяність, радянське минуле та шлях до мрії. Не обійдеться і без щемливих особистих історій, пов'язаних з Чорнобилем.