Познайомся з генієм: біографії для дітей

Копирайт изображения Ганна Луцюк

Життя людини зіткане з відчуттів, історій та емоцій, а не дат у хронологічній послідовності. Саме тому читачам так подобаються художні біографії.

Копирайт изображения Hanna Lutsyuk Ганна Луцюк - авторка трьох поетичних книг і мама доньки Вишени. "У дитячій літературі мені найкомфортніше, бо все зазвичай добре закінчується", - розповідає про себе Ганна. У цьому блозі писатиме про дитячі книжки.

Дітей, як і дорослих, часто надихають буденні фрагменти з життя великих.

Добре написаний життєпис перетворює пам'ятник на живу людину, і відстань - часова, просторова чи інтелектуальна - між нею і читачем значно звужується.

Кілька років тому в Україні виходила пізнавальна серія "З життя видатних дітей".

За останній рік вибір трохи розширився. Nebo Booklab Publishing започаткувало серію "Міранда", представлену поки що однією книгою, а Видавництво "К.І.С." - серію про дослідників і науковців "Спалах думки".

Різні видавництва також видають окремі біографії для дітей. Отже, розкажемо про них трохи детальніше.

"Не намагайтеся повторити"

Копирайт изображения Ганна Луцюк

Книжка шведського казкаря Ульфа Старка "Тоді я був просто Ульф" є автобіографією у вільній формі. Автор невимушено і щиро описує своє дитинство.

Фантазія заводила його так далеко, що він не завжди міг відділити її від реальності. Тому не зовсім ясно, які з епізодів-оповідань відбувалися з малим Ульфом у його голові, а які - насправді.

Текст допомагає пізнати чудернацького хлопчака, який на все життя зберіг здатність глибоко і захоплено вдивлятися у світ.

Мені б хотілося зазначити на обкладинці "не намагайтеся повторити", бо досвіди, описані Старком, як-от втеча з дому чи самостійна подорож кораблем у 15-річному віці не вписуються чи небажані в нашій сучасності. Він-бо це робив більше ніж півстоліття тому.

Та цей час зовсім не віддаляє його від сучасних дітей, і багато моментів з книжки кожному нагадають власні переживання.

Бо старші брати досі втікають від менших, другий поцілунок приємніший за перший, а погані оцінки провокують до дурних вчинків.

"Приємно познайомитися, Айнштайн"

Копирайт изображения Ганна Луцюк

Серію книжок "Спалах думки" авторства Луки Новеллі варто підкинути всім молодшим школярам.

Недорогі й пізнавальні видання знайомлять із науковцями, які своїми винаходами й дослідами вплинули на хід історії.

У книгарнях можна знайти перші чотири книжки серії: "Галілей та перша зоряна війна", "Вольта і душа роботів", "Дарвін і невигадана історія про динозаврів" і "Айнштайн та машини часу".

Науковці хоч і жили у різний час, але мають багато спільного.

Всі вони народилися у заможних, шляхетних родинах, їхня допитливість мала комфортні умови для розвитку.

Цікаво що Вольт і Айнштайн вважалися розумово відсталими, бо до чотирьох років взагалі не розмовляли, та це не завадило їм наздогнати в розвитку однолітків, а згодом змінити світ і уявлення інших про нього.

Всі оповіді ведуться від імені науковців. Галілей, Вольта, Дарвін і Айнштайн невимушено розповідають читачеві про своє дитинство, юність і зрілість, діляться спостереженнями і досягненнями.

Кожен із них багато подорожував. За словами Вольта, мандри - це "засіб пізнання", бо вони "розширюють світогляд, дають змогу побачити все в новому світлі".

У всіх книжках подано тематичний словничок (зоряний, електро-, дарвінівський, відносний), де в доступній формі пояснені терміни й винаходи, до яких мав причетність кожен із дослідників, а також згадано їхніх колег.

Про видатних жінок

Копирайт изображения Ганна Луцюк

Серію книг про видатних жінок під назвою "Міранда" Nebo Booklab Publishing почали з історії про Фріду Кало.

Автори Ітзіар і Хорхе Міранда від імені восьмирічної дівчинки Міранди вдало переказують ключові моменти з життя мексиканської художниці.

"Фріда" - це не лише "полегшена" біографія, пересипана трошки смішними, але доречними висновками дитини, а й вишукані акварельні малюнки, створені Лолою Кастехон і Фернандезом де Гамбол.

Як і в попередній книжці, у Фріди з батьками теплі відносини, особливо її підтримує тато. Вони з Ульфом Старком однаково виплекані любов'ю рідних, тому їхній талант розвивався не всупереч, а завдяки. Хоча випробовувань на долю жінки випало чимало.

Мала Міранда сумує, бо настав "найнудніший тиждень" у житті. Дівчинка поранила на нозі мізинець і кілька днів змушена провести в ліжку. Мама запропонувала повісити на стелі дзеркало, "як у Фріди Кало".

Так героїня книжки знайомиться з героїнею у світі мистецтва і переповідає почуте від мами. Переказ життя художниці спрощений, але точно спонукає читача познайомитися з нею детальніше у старшому віці.

"Мамо, хочу маленьку чорну сукню"

Копирайт изображения Ганна Луцюк

У книзі Аннемарі ван Герінґен "Коко та маленька чорна сукня" життя французької модельєрки схематично описано у кількох реченнях.

Будні в притулку, переселення до багатого друга і експерименти з одягом - оце, власне, і все. Та саме з допомогою таких книг у дітей можна виховати почуття стилю і смаку.

Оформлення книжки збігається з життєвою філософією Коко, воно експериментальне і вишукано просте.

Читачі разом із дівчиною співчувають жінкам у важких капелюхах, тугих корсетах і багатошарових сукнях. У них зовсім незручно танцювати, їздити на велосипедах чи верхи!

Після прочитання ваша модниця може поцікавитися чому в її гардеробі ще нема маленької чорної сукні.