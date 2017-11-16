Книжковий блог: книги для справжніх "пошуковців"

Книги-квести з'явилися на українському ринку зовсім недавно і ще сповна неоцінені батьками та їхніми дітлахами.

Особливість таких інтерактивних видань в тому, що вони містять завдання і майже не мають тексту, за винятком вказівок до гри.

Далі розглянемо один із різновидів книжок-квестів, які спонукають дітей ставати пошуковцями, вишукувати загублені, вкрадені чи заховані речі, споруди і звірят на сторінках.

Такі ігри розвивають спостережливість, увагу і фантазію, адже ілюстрації надихають до вигадування власних історій. Це ідеальний варіант для сімейних розваг: вже з двох років (а то й раніше) малюки усвідомлено розглядають картинки, із зацікавленням виконують завдання, перевантажені учні початкових класів із радістю навчаються у форматі гри, а дорослі помічники можуть випробувати, настільки вони уважні до деталей.

Описані нижче книги-квести за сумісництвом є віммельбухами, пошуківками або книжками-загадками. Ці видання об'єднує те, що вони запрошують до гри, а не читання; до співучасті у книжкових пригодах. В огляді, якщо це серійна книга, то розповідаю про найновішу, що з'явилася на полицях у книгарнях зовсім недавно, з думкою, що з попередніми "пошуковими" виданнями ви вже "бачилися" раніше.

Серія книжок-квестів авторства Тьєррі Ляваля і Янна Кувена "Шукай і знаходь" популярні у цілому світі: незвичний формат (п'ять величезних і детальних панорам-розворотів), концентрація тварин, людей, речей, архітектурних об'єктів на кількох сторінках зачаровують читачів, які більше люблять бавитися, ніж читати.

Українською видали чотири енциклопедії-віммельбухи: "Шукай і знаходь. Тварини", "Шукай і знаходь. На п'яти континентах", "Шукай і знаходь. У місті" і "Шукай і знаходь. У часи динозаврів".

Відкривши книжку "Шукай і знаходь. Тварини", бачимо на першій сторінці у розділі "Птахи" кілька десятків намальованих і підписаних істот. Це гриф-індик, лелека-роззява африканський, вільшанка, китоглав. Розгортаємо вкладку, а там - величезний острів, заселений пташками. Де ж тут сховалися ківі, а лебідь-шипун? У кращому випадку пошуки серед такого розмаїття тривають кілька хвилин. Де-не-де зображені люди у кумедних ситуаціях: страуси наздоганяють викрадача яєць, хтось зачаровано спостерігає у бінокль за гніздом синиці.

Діти гарно повеселяться і розширять словниковий запас за допомогою "Шукай і знаходь". Як додаткове завдання можна придумати історію на основі картинки-панорами або й декілька.

Книжки-загадки іспанської художниці Айни Бестард "Що ховається у лісі?" і "Що ховається у морі?" для родинного читання не підійдуть, бо на практиці діти тягнуть їх у різні боки, щоб першими дізнатися, що заховалося на сторінках. "Неозброєним" оком ми бачимо графічні малюнки, але чарівні скельця зеленого, червоного і синіх кольорів відкривають нові деталі.

З допомогою пластикових фільтрів і рекомендацій-підказок знаходимо серед дрібних візерунків жителів лісу чи моря.

Розглядаємо через зелене скельце видання "Що ховається у морі?" - все здається спокійним і нерухомим: тиха морська гладь, поважні і самотні айсберги. Синій фільтр показує, що на айсбергах є пінгвіни, а деякі речі сховані у трюмі найбільшого корабля. Червоне скельце - це насправді ілюмінатор підводного човна, і занурення углиб моря, хай і книжкового, супроводжується захватом та затамуванням подиху. Під водою малому спостерігачеві зустрічаються рибини, молюски і навіть водолази.

Серія книг "Шукач. Книга загадок у картинках" - це фотографії Волтера Віка і римовані загадки до них Джин Марцолло. Всього є 11 книжок, українською видано кілька перших. Фотограф використовував для створення декорацій природні матеріали, іграшки, різне приладдя і сувенірні дрібнички.

До кожного зображення Джин придумала загадки, які надруковані поруч із фото: "Шукаю вістря стріли, тигра в траві, біле гусеня, тінь коня. Шукаю змію, черепаху маленьку, яйце блакитне, яйце біленьке".

Але це ще не все, бо на останній сторінці є додаткові загадки, оскільки на кожній сторінці багато предметів. Також читачі-глядачі можуть придумати нові пошукові завдання і загадати друзям.

Фотографічні ігри цікаві тим, що їх можна розвивати і ускладнювати. Із сюжетних робіт Волтера Віка вийде оповідання чи навіть п'єса. Вікова аудиторія достатньо широка, найменші пошуковці знайдуть знайомі предмети (виделку, капелюх, монету чи машинку), а старші - пуанти, домкрат, шуруп чи музичну ноту.

Книжка-пошуківка Маайкена Коолена та Нікі Тойніссена "Викрадення Мони Лізи" - це детальні ілюстрації і мінімум тексту. Читачі стають співучасниками пригоди і допомагають поліцейським вислідкувати хитрих грабіжників картини.

Гамірні вулички Європи надихнуть до майбутніх мандрів поза арт-буком. Бо під час пошуку злочинців можна придивлятися до затишних місцинок у Берліні, Римі чи Амстердамі.

Довкола вирує життя, і на кожній сторінці паралельно відбувається по кілька історій: до готелю під'їхала швидка, в Ейфелеву вежу врізався лімузин, по закутках творять вуличні художники і музиканти, скрізь бродять натовпи туристів і місцевих. Але у цій справі важливо не згубити з поля зору Мону Лізу і повернути витвір мистецтва у музей.