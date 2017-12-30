Image caption Запалення новорічної ялинки у Луганську

Новорічні канікули - це час, коли особливо хочеться подарувати свято дітям.

Вони все ще вірять у Діда Мороза, магію новорічних подарунків і здійснення найзаповітніших бажань. Звісно ж, у краї, де вже четвертий рік не вщухає війна, проблема дитячого дозвілля не є нагальною, але й вона варта уваги.

Комерційні шоу

Найпопулярніший варіант дитячих свят - це комерційні дитячі вистави та різноманітні шоу. Дуже часто їхні персонажі взяті з сучасних мультиків. Оголошеннями про "свинку Пепу" чи про "пригоди посіпак" розклеєне все місто.

Чим це погано? Низькою якістю послуг.

Image caption Рекламні плакати у Луганську

Найчастіше проводять такі вистави аматори, які орендують великі приміщення або агенції, які зазвичай спеціалізуються на Днях народженнях та весіллях.

Коштує одне шоу близько 300 рублів з людини (145 грн). Це, як мінімум, утричі дорожче ніж у "державних театрах". Але батьки часто купують такі квитки, вважаючи, що чим дорожче, тим краще.

Головне в цих виставах - яскраві костюми та насичене музичне оформлення. Інколи - можливість погратися чи зробити фото з героями вистави. Але загалом це нагадує лише бажання нажитися на батьках, які віддають останнє, аби влаштувати дитині свято.

Image caption Новорічна афіша Луганська

Дуже часто такі вистави влаштовують ресторани. Ціна та ж сама, але сидячи за столиком, ви ще додатково замовляєте їжу з меню. Якість таких постановок теж особливо не радує, на жаль.

Головна тематика таких шоу - боротьба поганих персонажів із хорошими. Останні, звісно ж, завжди перемагають.

Безкоштовні "Вовки"

Ще в Луганську можна відвідати шоу від забороненого в Україні мотоклубу "Нічні вовки".

Явище, відверто кажучи, незвичне. По-перше, вистава триває годину на відкритому повітрі на території мотоклубу. Батьки разом із дітьми переглядають дійство стоячи.

По-друге, байкери активно використовують будівельні інструменти (болгарки наприклад), БТРи, крани тощо.

Лейтмотив шоу - виховання "патріотизму". Торік, наприклад, головною темою було бажання США купити безсмертя Кощія Безсмертного. Фінальна його фраза звучала, приблизно так: "Навіть погані персонажі не продаються, якщо вони з Росії".

До речі, квитки поширюють безкоштовно через кінотеатри, цирк і будинки культури.

"Державні" заклади

Цирк цього разу знизив ціну на квитки до 400 рублів проти звичних 600 рублів за перші ряди (близько 190 та 290 грн відповідно).

Ляльковий та місцеві театри завжди демонструють високу якість вистав. Тут і багаті декорації та цікаві костюми. Квитки коштують у діапазоні 30-50 рублів (14 -24 грн).

Image caption Запалення новорічної ялинки у Луганську

Вистава у філармонії проводиться всього раз чи двічі протягом свят і коштує 40-50 рублів (19-24 грн).

Якщо пощастить, можна потрапити на перлину сезону "Снігову королеву" за участю симфонічного оркестру. На неї квитки дорожчі - від 100 рублів (48 грн).

Замовити додому Діда Мороза обійдеться батькам від 1000 рублів за 15-хвилинне привітання (485 грн), безпосередньо в новорічну ніч - від 2000 рублів (970 грн).

Провести Новий рік у ресторані коштуватиме від 2 до 5 тисяч рублів за людину, залежно від наповнення столу та запропонованого шоу (970 грн - 2427 грн).

Загалом список розваг величенький, але щороку повторюється одне й те саме.

Дуже бракує відкритих кордонів, аби можна було поїхати на свята куди заманеться.