"Любіть Україну" Сосюри: голос українського Донбасу
Лірика Володимира Сосюри зберегла для нас голос автентично українського, ще не зміненого численними переселенцями з російської глибинки та не занапащеного невпинною пропагандою Донбасу.
Фактично український маніфест радянських часів "Любіть Україну!" написав виходець з Дебальцевого, який воював за Українську народну республіку.
Відлига війни
У роки Другої світової радянська влада, зіткнувшись із ворогом не менш грізним, аніж нищений нею наш "буржуазний націоналізм", почала трохи толерантніше ставитися до виявів українського патріотизму.
Тоді Сосюра й зважився нагадати про любов до України, за яку боровся зі зброєю в руках.
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Заговорити про те, що тільки з Україною ми "будемо вічні" і, що ніякому ворогові не вдасться її у нас відібрати.
Однак після перемоги над гітлерівською Німеччиною український спротив, - і збройний, і політичний, і культурний, - знову став сприйматися у Москві як найбільша загроза.
Проти Української повстанської армії кинули добірні війська, проти поетів - перевірених бійців так званого ідеологічного фронту. Володимира Сосюру (як і багатьох інших знаних авторів) наприкінці сорокових звинуватили в непрощенних гріхах.
Небезпечне минуле
А йому й без того було що приховувати від пильної більшовицької влади. Належав до покоління "донецьких пацанів", шахтарів, котрі, зазнавши неймовірних злигоднів, пішли здобувати кращу долю таки ж до петлюрівських лав.
Майбутній поет воював у третьому Гайдамацькому полку армії УНР.
Коштом одного з його командирів, отамана Омеляна Волоха, вийшла перша збірка донбаського початківця - "Пісні крові". Згодом автор волів про неї не згадувати.
Цитоване й перецитоване знамените Сосюрине пояснення: "І пішов я тоді до Петлюри, // Бо у мене штанів не було. // Скільки нас, отаких, попід мури // Од червоної кулі лягло".
Тут утверджується точка зору тих, хто не хотів протиставляти соціальні й національні проблеми. Хто намагався не відібрати "штани" у заможнішого сусіда за горезвісним принципом експропріації експропрійованого, а збудувати державу, в якій кожен мав би змогу чесно доробитися до кращого життя.
Після поразки УНР Володимир Сосюра, як і всі, хто співіснував із переможцями, мусив переписувати власну біографію, ховати кінці у воду.
Душевні перетворення
Самообпльовування й самовиправдання спричиняли, зрозуміло, болючі душевні виразки.
З'являлося засвідчене у віршах невідчепне, хворобливе прагнення принаймні на рівні ідеологічному розквитатися з колишніми товаришами по зброї і водночас трохи приспати, втишити виснажливий липкий страх.
Прокламувати зречення колишніх нібито помилкових поглядів, знов і знов засвідчити лояльність до влади, з якою недавно воював.
У сюжети кількох своїх віршів поет вводить епізоди страти петлюрівців. Пише навіть поему "ГПУ" - розповідь про полювання лицарськи бездоганних чекістів на "бандита"-повстанця.
Вона сприймається як задзеркалля Сосюриної ж таки біографії, тільки інтерпретованої з перспективи червоного, більшовицького табору.
"Багато праці в ГПУ", - співчутливо констатує оповідач. А між тим петлюрівець Володимир Сосюра якраз і був об'єктом гепеушного полювання.
Його засуджували до страти двічі. Один раз під час розстрілу схибив денікінець. А вдруге юного уенерівського вояка пожалів і відпустив червоний комісар.
Публікувався і вірш, адресований Євгенові Маланюку, недавньому товаришеві по зброї. Вони обоє дійшли до Кам'янця-Подільського, останньої столиці УНР.
В автобіографічному романі "Третя Рота" Сосюра згадував, як стояв на чатах біля резиденції Симона Петлюри.
Тут усі мусили зробити остаточний вибір. Сосюра повернувся на схід, Маланюк подався на захід, в еміграцію.
І, ставши радянським митцем, перший звинувачує другого у всіх смертних гріхах та погрожує страшною розплатою. Тоді з'явилася в'їдлива епіграма:
Як в Петлюри був Сосюра,
Не чіпав його Петлюра.
Як в Сосюри був Петлюра,
Розстріляв його Сосюра.
Уславлюючи "червону зиму", пролетарську революцію і радянську владу, на позір визнаючи помилковість свого політичного вибору, поет вочевидь не домігся порозуміння з самим собою.
Принаймні за кожної хоч трохи сприятливої нагоди брався переоцінювати цінності, змінювати акценти і знову наголошувати право людини любити свою рідну землю і служити їй.
"Любіть Україну!" - випадок найбільш знаний, але не єдиний.
Автобіографія
Володимир Сосюра впродовж усього життя робив спроби написати автобіографію, розповісти хоча б частину забороненої правди про свою юність, про підстави тодішнього вибору.
Роман "Третя Рота" почав писати 1926 року. Але від кінця двадцятих цензурні переслідування унеможливили попросту будь-які згадки про боротьбу за українську державність.
Повернувся він до рукопису 1942: відбулася певна цензурна лібералізація, та й сама загрозливість становища у перші роки війни змушувала, очевидно, до якогось підведення життєвих підсумків, відвіювання чистого зерна від пилу і бруду.
Задум знову довелося відкласти після критики "Любіть Україну!"
Почату 1960 року публікацію негайно заборонили. Книжка вийшла аж 1988 року. Попри вимушені недомовки, Володимир Сосюра постає таки людиною з українською тожсамістю, вірним вибору, зробленому в юності.
Читачі його любили насамперед як співця кохання.
Популярність Володимира Сосюри у двадцяті - тридцяті важко переоцінити!
Сам поет охоче хизувався, що його книжки дівчата на ніч під подушки ховають. Він пише романсову лірику, строфи, що чудово звучать під гітару.
Коли потяг у даль загуркоче,
Пригадаються знову мені
Дзвін гітари у місячні ночі,
Поцілунки й жоржини сумні.
Ночі Донеччини
Ця пісня про "ночі Донеччини сині" здобула таки всенародну славу. І завершувалася вона сумовито й просто, звертанням до колись дорогої й коханої: "Сині очі в моєї дружини, а у тебе були голубі". Філософія хоч не глибока, але для романсу таки підхожа.
Його ліричну героїню здебільшого звуть Марією. Так звали й дружину, з якою стосунки складалися драматично й не завжди мирно, пристрасті перехлюпувалися через край.
Сусіди, не витримуючи гучних родинних сварок, іноді навіть викликали міліцію. А 1949 року Марію Сосюру арештували за розголошення державної таємниці. І заслали в Казахстан.
Ніякими засобами перевиховання надто незалежних літераторів, як бачимо, не гребували.
Володимир Сосюра твердив, що в ту неспокійну, драматичну добу "Кохання й Боротьба" сплелися нерозривно. Щирість його свідчень про епоху в кращих віршах таки непідробна.
Коли хочемо зрозуміти, що відбувається на сході нині, мусимо осмислити і досвід цього поета.
Топографія фронтових зведень часто змушує згадати біографію Сосюри: його рідне Дебальцеве, оспіваний у віршах Лисичанськ і Сватове.
Він тут воював за Україну.