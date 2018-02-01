Як Софію Київську від комуністів врятували

Копирайт изображения UNIAN Image caption Софійський собор

50 років тому вийшов знаменитий і неймовірно популярний свого часу роман Павла Загребельного "Диво".

Амбітний прозаїк переплів у вигадливому сюжеті епоху Ярослава Мудрого та нашу сучасність, розповів про долю Софії Київської та її порятунок.

Роман інтригував очевидними для обізнаних читачів недомовками, натяками, підтекстами.

Сюжет з підтекстом

У ньому чи не вперше з`явилася, хай і завуальована, перефарбована й перекручена у згоді з панівною ідеологією (а читати між рядками тоді таки вміли), згадка про врятування храму в роки Другої світової.

Загроза знищення нависала в ХХ столітті не раз. У середині тридцятих, коли одна за одною падали у хмарах пилу прегарні наші церкви, Софію нібито захистило втручання Франції, покликання на знамениту Анну Київську і необхідність зберегти пам`ятку Ярослава Мудрого.

За сюжетом Павла Загребельного, під час окупації Софію рятують від знищення гітлерівцями героїчні радянські партизани.

Насправді (і письменник, мабуть-таки, про це знав) підірвати будівлю намагалися люди в інших армійських одностроях, ті, кому не вдалося довершити свій замір у середині тридцятих. Але свідчення про це ховали тоді за сімома замками.

Щасливий порятунок

Про події осені 1941-го, як їх пам`ятали очевидці, ми дізналися лише в пострадянські часи.

Отож перед самим відступом червоної армії на територію заповідника заїхала машина з вибухівкою.

Бравий радянський офіцер мав завдання замінувати підвали й перетворити Софію на купу каміння під порожнім, уже не підсвіченим золотими куполами, київським небом.

Невдовзі так сталося з Успенським собором Лаври, його руйнування радянська пропаганда приписувала німцям.

Копирайт изображения ВВС Image caption Дзвіниця собору

А Софія була тим більш небажана радянським господарям міста, що якраз із нею пов`язувалося чимало знаменних віх української історії.

Відбудовував її гетьман Іван Мазепа. У храмі правилися молебні за Україну в часи національної революції. Тут звучала тоді українська мова.

Тодішній директор "Софійського архітектурно-історичного музею" якимось дивом (воно, на жаль, не згадане в романі Загребельного…) зміг переконати грізного непрошеного гостя в погонах не брати гріх на душу.

Олекса Повстенко (який і провів важкі успішні переговори з мінером) зостався стерегти святиню. Він був відомим архітектором та мистецтвознавцем. Довго працював у Харкові, багато будував на Донбасі.

У роки війни не раз ставав свідком того, як руйнувалася й нищилася його праця. 1943 року гітлерівці забрали з Софії низку експонатів.

По війні їх повернули до Радянського Союзу, але значна частина так і осіла в музеях Москви та Санкт-Петербурга.

Еміграція рятівника

Обравши еміграцію, Олекса Повстенко написав ґрунтовну монографію про Софію Київську. Зробив успішну професійну кар`єру.

Зокрема, довгі роки працював архітектором-проектувальником у майстерні Капітолію у Вашингтоні.

Радянські колеги про його наукову роботу знали, але на появу книжки Повстенка відгукнулися обуреними пасажами про, мовляв, "наклепницьку писанину" українського буржуазного націоналіста й підлого зрадника.

То інша справа, що серйозні наукові дослідження вчених з діаспори змушували і по цей бік залізної завіси якось реагувати.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Софія Київська

Починався галас про необхідність захищати святі імена від "брудних наклепів".

Намагалися показати, що радянська влада дбає про збереження пам`яток, охорону мистецьких шедеврів, загалом про "розквіт культури".

І тоді фінансувалися видання класики вже у Києві. Так сталося, скажімо, з проектом Української Радянської Енциклопедії, яку, після багаторічних зволікань і відмов, таки дозволили видавати, коли енциклопедія українознавства з`явилася за кордоном. Приклади можна множити й множити.

Про радянських мінерів на подвір`ї Софії почали писати аж у пострадянські часи.

Повернулися в науковий обіг і праці Олекси Повстенка. Йому судилося зостатися в історії рятівником великої святині.