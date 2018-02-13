Олицький замок: фортеця, резиденція, божевільня

Копирайт изображения Олексій Бухало Image caption Олицький замок. В'їзна брама зі сторони міста

Майже чотириста років Олика була у власності Радзивіллів. У неприступній фортеці мешкав Альбрехт, а Януш частував високих гостей.

Сьогодні BBC Україна розповість про замок на сході Волинської області.

"Олика, окрім замку, негарна, але має достатньо багато старих будівель та пам'яток", - писав польський історик Юзеф Крашевський у ХІХ столітті і додавав: фортеці "не вистачало лише зброї у бійницях, підіймальних мостів та людей". Через декілька десятиліть сюди приїжджатимуть впливові політики, представники інтелігенції.

Копирайт изображения Олексій Бухало Image caption Олицький замок. Вигляд з двору.

Перший бастіон в Україні

Олицький замок заклали у 1564 році. На вигляд це був майже як квадрат із прибудовами навколо кутів. Бастіони - так називалися ці прибудови - розташували на певній відстані від стін фортеці, що дозволяло успішно обстрілювати місцевість перед укріпленням.

Ширина олицьких мурів подекуди становила півтора метри. Їх захищав земляний насип та рів, який за допомогою штучного каскаду заповнювали водою з місцевих річок.

Будівництво фортеці почав Микола Радзивілл "Чорний", якого сучасники вважали "заступником" короля Речі Посполитої. З ним Сигізмунд Август радився, їв, проводив дозвілля - доповідав папський нунцій (представник) у Рим.

Микола "Чорний" несподівано помер, ймовірно, не побачивши олицький замок закінченим. Фортецю впорядкує його внук.

"Тиха гавань"

Так називав Олику Альбрехт Радзивілл. Замковий комплекс складався із житлового палацу, конюшні, двох колодязів.

В його арсеналі були мушкети, гаківниці, прикрашені гербами і девізами гармати. Одна з них мала власне ім'я - "Перун", що в перекладі з польської означало "блискавка".

Копирайт изображения Олексій Бухало Image caption Фрагмент вцілілого бастіону замку

В Олику великий канцлер литовський Альбрехт Радзивілл приїжджав, щоб відпочити. Тут князь читав і полював. Інтерес до книг заохочував у підданих - він не відволікав слугу, що читав, а по справах відсилав когось іншого.

Ревний католик спорудив в Олиці найбільший на Волині костел святої Трійці. Він багато молився, віддавав своє грішне тіло мукам - замикався у тісній клітці, виставляв назовні голу спину та наказував шмагати бичем.

Копирайт изображения Олексій Бухало Image caption Костел святої Трійці

Князь підтримував діяльність олицького шпиталю Святого Хреста, де лікувалися не лише католики, а всі, хто жив "побожним життям".

Схоже ставлення до підданих було у Фердинанда Радзивілла, який на початку ХХ століття запровадив безкоштовне медичне обслуговування, забезпечував житлом та пенсією.

Резиденція з пошкодженою скульптурою

Замок перебудовували декілька разів. Він змінив функції від оборонної фортеці до резиденції. Зокрема, інвентар 1755 року фіксує комплекс споруд, який ззовні нагадує нинішній.

Згідно з описом, над брамою з боку міста гостей зустрічала невелика скульптура Богородиці з Лорето. Фігура була зі збитим обличчям і втраченою рукою.

Перший поверх замкового ансамблю займали службові приміщення - цукерня, кухні, пекарні, зброярня. В одній з веж облаштували піч, де плавили метал для відливання гармат.

Стіни парадних приміщень декорували зображеннями камінів, батальних сцен, гербами. В окремій залі висіли портрети Радзивіллів, Лещинських та інших осіб.

В інвентарі було чимало китайських речей - Схід був тоді в моді.

Копирайт изображения Олексій Бухало Image caption Фасад палацу. В'їзна брама зі сторони міста

Палац аристократа

Радзивілли нечасто відвідували Олику - замок занепадав. За його відновлення взявся Фердинанд Радзивілл.

Роботами керував автор львівського Театру опери та балету - архітектор Зигмунд Горголевський.

Особливу увагу тоді звернули на палац та його вигляд з двору. Зокрема, добудували накритий дахом балкон з колонами, що - переконаний дослідник Роман Афтаназі - був "навіяний" вавельськими галереями. Верхні колони прикрасили ініціалами FR (Фердинанд Радзивілл) та PS (Пелагія Сапега, його дружина).

На першому поверсі відремонтували залу, яка служила колись їдальнею. Тут Фердинанд Радзивілл святкував своє золоте весілля.

Копирайт изображения Олексій Бухало Image caption Палац - вигляд з двору. Добудований балкон з дахом.

Вцілілі фрагменти штукатурки допомогли відтворити весь декор так званої "великої" або "білої" зали на другому поверсі. Цю простору кімнату, окрім великих та малих вікон, прикрашали дорого оздоблені каміни, розміщені з протилежних сторін. На стелі, де кріпилася венеціанська люстра, художник намалював міфологічний образ.

Копирайт изображения Олексій Бухало Image caption Інтер'єр великої білої зали

В палаці зібрали колекцію творів мистецтва, яка складалася з англійських гравюр, картин, портретів. Для замку Фердинанд Радзивілл придбав цінну бібліотеку. Вона нараховувала шість тисяч книг, серед яких були невідомі інкунабули, стародруки та рукописи.

Олицький замок, задуманий як фортеця закрита мурами, не мав парку. Колишні рови та болотяну місцевість висушили і засадили фруктовими деревами. Старий садівник - пан Мілевський прикрасив квітниками головне подвір'я, територію ззовні та стіни.

Психіатрична лікарня

Після Першої Світової війни останній спадкоємець Олики - Януш Радзивілл модернізував інтер'єри палацу, провів електрику, опалення та водогін.

Цей аристократ очолював комісію закордонних справ у польському Сенаті, тричі був кандидатом на посаду міністра закордонних справ. Тому до замку часто приїжджали політики, дипломати та впливові католики.

Копирайт изображения Олексій Бухало Image caption Олицький замок. Вигляд з міста

Олицький замок: фортеця, резиденція, божевільня

Коли нацисти атакували Польщу, президент Ігнацій Мосцицький покинув Варшаву та переїхав на схід до… Олицького замку. Містечко сім днів виконувало функції столиці, а у палаці проходили наради перших осіб.

Під час Другої Світової війни замок дуже постраждав - вигоріли палац та інші споруди, неушкодженими лишилися тільки стіни та склепіння над першими поверхами.

Копирайт изображения Олексій Бухало Image caption Олицький замок. Вигляд з північно-західної сторони

Радянська влада арештувала та відправила Януша Радзивілла на заслання. Олицький замок націоналізували.

Через кілька років аристократу дозволять повернутися до Польщі. В тісній варшавській квартирі він проживе останні десятиліття життя.

Саме в той час в Олицькому замку - родовому гнізді європейських аристократів - облаштують Волинську обласну психіатричну лікарню. Вона знаходиться там донині.