Наука догляду за шкірою

Копирайт изображения Enrico Carcasci/UNSPLASH Image caption Сонячне світло потрібне для утворення вітаміну Д в шкірі

Чому старішає наша шкіра, особливо на обличчі? Наскільки дієві сучасні креми і процедури, і чи можна якось без них обійтись? Наука чи реклама підкаже, як краще доглядати за шкірою? Подивімся.

Із чого складається шкіра

Трьох шарів - епідермісу, дерми та гіподерми. Вони відповідають за захист, пружність та підтримку шкіри.

Зовнішній шар - епідерміс. Його поверхня - це вже мертві клітини, а глибше лежать живі. Між ними - жироподібні речовини, зокрема керамід.

Завдяки епідермісу та керамідам шкіра виконує роль бар'єру і захищає від зневоднення, інфекцій та хімічних речовин. І саме тому дуже великі молекули з кремів - колаген, гіалуронова кислота та інші - не можуть проникнути вглиб шкіри.

Далі - дерма. Це каркас шкіри, який відповідає за пружність і форму. Клітини дерми кріпляться до міжклітинного матриксу. Його утворюють волокна колагену, еластину та гіалуронова кислота.

Копирайт изображения Annie Spratt/UNSPLASH Image caption Незбалансоване харчування шкодить шкірі у кілька способів.

Колаген і еластин забезпечують еластичність. Варто зауважити, що колаген на дві третини складається з незамінних амінокислот, які наш організм не вміє утворювати сам і мусить споживати з їжею.

Гіалуронова кислота утримує в шкірі воду. Молекули цієї кислоти живуть добу, а потім їх заміняють нові. Зволоженість шкіри зумовлена не кількістю спожитої води, а здатністю воду в собі утримувати, тобто кількістю гіалуронової кислоти.

Гіподерма підтримує форму шкіри. Там є кровоносні судини й відкладення жиру, що формують наші риси обличчя. З віком жирова тканина зміщується донизу, що й зумовлює провисання та зморшки.

Загрози красі шкіри

Старіння шкіри умовно можна поділити на внутрішнє та зовнішнє.

Внутрішнє - це запрограмований та невідворотний процес, зумовлений зменшенням рівня статевих гормонів із віком. А саме від цих гормонів залежить утворення колагену та гіалуронової кислоти в шкірі.

Копирайт изображения Septian Simon/UNSPLASH Image caption Завдяки епідермісу та керамідам шкіра виконує роль бар'єру і захищає від зневоднення

Але зовнішнє старіння більше видозмінює шкіру. Це спричиняє ультрафіолет, вільні радикали та незбалансоване харчування.

Сонячне світло потрібне для утворення вітаміну Д в шкірі. Але надлишок сонця пошкоджує ДНК клітин шкіри, та змінює активність низки генів. Цей процес називається фотостарінням.

В результаті, клітини починають руйнувати матрикс довкола себе, припиняють ділитись і не утворюють нові колаген й гіалуронову кислоту. Шкіра миттєво зневоднюється.

Вільні радикали утворюються всередині організму, але ми їх успішно нейтралізуємо. Додатковими джерелами вільних радикалів у крові, тканинах і шкірі є, зокрема, куріння. Компоненти диму пошкоджують і гіалуронову кислоту, і самі клітини.

Незбалансоване харчування шкодить шкірі у кілька способів.

По-перше, значні коливання рівня глюкози, коли переїдаємо солодощів, обертаються додатковими жировими покладами в гіподермі, що змінює риси обличчя.

Крім того, глюкоза крові може приєднуватися до білків - цей процес зветься глікацією. Глікований колаген втрачає еластичність. Глікація триває постійно, адже рівень глюкози ніколи не падає до нуля. Але тимчасові надлишки цукру в крові цей процес погіршують.

Іншим аспектом є брак вітамінів. Для ефективного захисту від ультрафіолету, відновлення ДНК і запобігання мутаціям потрібна фолієва кислота, вітамін В9. Вона є в усіх зелених овочах, зелені та бобових.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли дієта бідна на білок, тіло використовує власні поклади білка, і колагени в тому числі

Для дозрівання колагену необхідний вітамін С. Клінічні прояви браку вітаміну С, цинги: хитаються зуби, кровоточать ясна - спричинені розпадом колагену в сполучних тканинах. Цей вітамін є в усіх свіжих овочах, фруктах і ягодах.

Вітаміни А та Е виконують у шкірі роль антиоксидантів. Провітамін А (бета-каротин) є в усіх жовтогарячих, червоних і зелених овочах, фруктах і зелені. Його "готова" форма - в маслі, яйцях і печінці. Вітамін Е можна знайти в оліях і насінні.

Наостанок - для пружності шкіри потрібні ті ж амінокислоти, з яких утворюється колаген. Коли дієта бідна на білок, тіло використовує власні поклади білка, і колагени в тому числі. Амінокислот, із яких утворюється колаген, найбільше в холодці та рибній юшці.

Чи дієві дорогі креми?

Фахівці погодилися, що креми будуть дієвішими, якщо їх підібрати до типу шкіри і поєднати з іншими практиками догляду.

Вітаміни, інші малі молекули та олії, що входять до складу кремів, легко долають бар'єр епідермісу та проникають вглиб.

Дієвими компонентами кремів є ретиноїди (форми вітаміну А), токоферол (вітамін Е) та вітамін С.

Колаген і гіалуронова кислота кремів не здатні проникати вглиб шкіри, бо ці молекули завеликі. Ба більше, колаген має бути впорядкований у шкірі в належний спосіб. Його неможливо ввести ззовні так, аби він став частиною дерми.

Гіалуронова кислота чи інші молекули, що мусять зволожувати, можуть зупинитись у верхньому шарі шкіри і, навпаки, зневоднити її глибші шари. Хоча зморшки при цьому розгладяться завдяки набряканню.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сонцезахисний крем запобігає фотостарішанню, а отже, збереже колаген та гіалуронову кислоту

Які процедури можуть сповільнити старіння шкіри?

Процедури, які не треба робити в спа-салоні, захистять шкіру від ультрафіолету та вільних радикалів, зволожать, живитимуть та зміцнять м'язи на обличчі.

Сонцезахисний крем запобігає фотостарінню, а отже, збереже колаген та гіалуронову кислоту. Компоненти сонцезахисних кремів не проникають до шкіри і не є токсичними.

Якщо не курити, шкіра зазнаватиме меншого впливу вільних радикалів.

Аби шкіра не втрачала вологу, у приміщенні має бути комфортний рівень вологості. Воду треба пити завжди, коли відчуваємо спрагу. Зайва вода не зробить шкіру пружною - рідину виведуть нирки.

Збалансоване харчування дозволяє живити шкіру вітамінами і антиоксидантами зсередини та підтримувати вагу в нормі.

Регулярні фізичні вправи сприяють гарному кровообігу, нормалізують вагу та підтримуватимуть імунну систему.

Навантаження сприяють виділенню тестостерону - чоловічого статевого гормону. А від рівня статевих гормонів залежить утворення колагену та гіалуронової кислоти в шкірі.

Крім того, доведена ефективність фізичних вправ для обличчя. Принаймні п'ять місяців тренувань м'язів обличчя істотно покращать шкіру і повернуть риси, що були замолоду.

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