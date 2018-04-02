П'ять дитячих книжок-серіалів

Копирайт изображения Урбіно, Старого Лева, А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га

У Міжнародний день дитячої книги розповідаємо про літературні серії, чиї персонажі стануть добрими друзями й привчать читати більше.

В нашому огляді:

Анастасія Герасимова Літературознавець, арт-журналіст. Про книжки пише, щоб дати відповідь на просте і водночас складне запитання: "Що почитати?"

Життєпис рудоволосої Енн Ширлі, Люсі-Мод Монтгомері

Пригоди Чудового Чудовиська, Сашко Дерманський

Геройські витівки Малого Вовчика, Іан Вайброу

Веселі пустощі Манюні, Наріне Абґарян

Суперважливі справи Падінгтона, Майкл Бонд

Життєпис рудоволосої Енн Ширлі

Люсі-Мод Монтгомері

Копирайт изображения Видавництво "Урбіно" Image caption Життєпис рудоволосої Енн Ширлі

Видавництво "Урбіно"

Романи Люсі-Мод Монтгомері ‒ література, що не знає впливу часу. Перша книжка про рудокосу сироту Енн Ширлі з'явилася 1908 року, але й сучасний читач не лишається байдужим до долі дівчини, що змінює світ на краще.

Серія з шести книжок розповідає про перетворення з підлітка на дорослу людину, тому й підходить для читачів відповідного віку.

У блискучому перекладі Анни Вовченко Енн із Зелених Дахів стала ближчою до вітчизняного читача. Українською доступне повне зібрання творів про неї.

Книжка за книжкою Енн з дівчинки, яка могла випадково напоїти подругу вином, перетворюється на дівчину, що готується до вступу в університет, спостерігає за тим, як змінюється життя її подруг, готових стати комусь за дружин.

Енн перетворюється на справжню красуню. Навчання в університеті дається їй легко, а от стосунки важче, адже, як усі справжні леді, вона чекає на свого прекрасного принца...

Фінальною книжкою серії стане роман "Рілла з Інглсайду", де центральним персонажем є вже молодша донька Енн. Це рідкісне для канадської літератури висловлювання жінки-авторки про Першу світову війну й ті зміни, які вона принесла навіть тим, хто знаходився у відносній безпеці.

Пригоди Чудового Чудовиська

Сашко Дерманський

Копирайт изображения Видавництво "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" Image caption Пригоди Чудового Чудовиська

Видавництво "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га"

Одна з найвідоміших серій української літератури для дітей, створена чудовим казкарем Сашком Дерманським і надзвичайним ілюстратором Максимом Паленком.

Перша повість "Чудове Чудовисько" про дружбу рожевого волоханя Чу із дівчинкою Сонею вийшла 2006 року.

Вони познайомилися зимового дня, коли на вулиці вирувала заметіль, а у Соні ніяк не виходили коники з пластиліну. З милої розмови чемного Чу, що, як виявилося, зовсім не кусається, й почнеться їхня спільна історія пригод і порятунку чудовиська від потрапляння в Країну жаховиськ.

Продовження повісті з'явилося в 2010 році. У ньому Соні й Чу доведеться стикнутися з різноманітними підступами, щоб знайти батьків дівчинки, зниклих під час повернення літаком з відрядження.

Насичена подіями, хорошим гумором і цікавими персонажами, друга частина ще більше розпалить цікавість читачів від дев'яти років.

Трилогія завершилася твором "Чудове Чудовисько і Погане Поганисько", що побачив світ 2014 року.

В останній повісті йтиметься про любов Чу до голубців і про те, що побороти зло може не лише казкова істота, а й звичайні діти із сусіднього двору.

Геройські витівки Малого Вовчика

Іан Вайброу

Копирайт изображения Видавництво Старого Лева Image caption Геройські витівки Малого Вовчика

Видавництво Старого Лева

Маленький Вовчик ‒ доволі відомий персонаж як в Англії, так і в інших країнах світу.

Сучасний письменник Іан Вайброу славиться своєю продуктивністю: починаючи з 1989 року він написав аж 110, а може вже й більше, історій для дітей.

Книжки про Малого Вовчика, що також входять до цієї солідної цифри, неодноразово ставали переможцями престижних премій, які відзначали їхню роль у виробленні любові й цікавості до читання серед молодшої аудиторії.

Українські поціновувачі різноманітних бешкетів, віком від шести років, можуть прочитати п'ять книжок про Вовчика, де він розповідає про свої піратські, шкільні, лісові пригоди.

Вайброу веде оповідь від особи свого героя, який пише листи батькам, складає мапи, вигадує вірші, малює схеми й комікси. Поєднуючи все це, автор урізноманітнює читання, переключає увагу дитини й не дає їй втомитися.

Сам же Малий Вовчик ‒ це веселун і фантазер, який разом зі своїми друзями й рідними якщо не вигадує предмети на кшталт "страшноцікавого привидознавства", то розслідує загадкові злочини у складі "Лісового розшукового агентства жовтооких детективів".

Веселі пустощі Манюні

Наріне Абґарян

Копирайт изображения Видавництво "Рідна Мова" Image caption Веселі пустощі Манюні

Видавництво "Рідна Мова"

Популярність повістей російської письменниці вірменського походження про двох подружок Наріне та Манюню пояснюється просто: колоритні персонажі, багато гумору, незаплямоване турботами й бідами дитинство у містечку Берд десь у 1980-х роках.

Коли ці книжки читають батьки, часто згадують свої пригоди ще до періоду підкорення мегаполісів. Коли ж з ними знайомляться діти, дивуються, що колись у їхніх однолітків було стільки свободи й вигадливості.

"Манюня", "Манюня пише фантастичний роман" і "Манюня, ювілей Ба та інші хвилювання" перекладені українською.

Щоб розповісти про ці книжки, не заглиблюючись у подробиці сюжету, які краще лишити для самостійного ознайомлення, лише зазначимо, що вони про вірменську традиційну щедрість, про сонце і кислий компот із айви, дружбу й переживання, пов'язані із дорослішанням, сміх і сльози, людей, які дивним чином зберегли у собі дитячу щирість й любов до свого маленького світу.

Стосовно читацької аудиторії, то веселі пустощі Наріне й Манюні точно сподобаються дівчаткам 10-12 років.

Суперважливі справи Падінгтона

Майкл Бонд

Копирайт изображения Видавництво "Ранок" Image caption Суперважливі справи Падінгтона

Видавництво "Ранок"

Перша книжка про кумедного ведмедика Падінгтона з далекого Перу, що любить мармелад, не розлучається зі старим капелюхом і подертою валізою, вийшла у 1958 році.

Відтоді її автор Майкл Бонд написав близько двадцяти історій, які стали класикою англійської дитячої літератури й поширилися світом з рекордною кількістю у 30 мільйонів примірників.

Переклад українською може похвалитися серією з шести видань, ілюстрованих Пеггі Фортнум. У кожній книжці міститься кілька окремих оповідань, тому їх зручно читати, не обриваючи оповідь.

Мова Бонда чітка й зрозуміла, щоб захопити дитину, але й доволі розумна, щоб викликати у малечі відчуття, що до неї автор говорить як до дорослого.

Все інше ‒ справа Падінгтона та його здатності причаровувати людей. Щирий, кумедний, наполегливий ‒ він вчитиметься в школі, відвідуватиме фондову біржу, братиме участь у перегонах, гратиме у футбол, розслідуватиме злочини…

Чого тільки не чекає на ведмежатка, яке звикло, що з ним весь час щось трапляється. Звісно, завжди поруч його друзі ‒ родина Браунів, чиє життя назавжди змінила поява неймовірної істоти із загостреним почуттям справедливості.

Для читання з малюками від трьох років.