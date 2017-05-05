Блог из Луганска: как воспитывают новое поколение "республики"

Копірайт зображення Empics Image caption Для большинства советское прошлое - априори счастливое

Формирование новой генерации людей в так называемой "республике" идёт вполне закономерно от воздействия на детей и молодёжь - наиболее гибкую прослойку общества, способную некритично впитывать всё, что происходит вокруг и принимать информацию с теми оценками и той трактовкой, которая в неё вложена.

Попробуйте убедить пожилого человека в том, что именно сейчас он живёт счастливо, и он укажет на свой пустой холодильник, который будет более красноречив, чем его хозяин.

Попробуйте убедить медсестру с её тремя с небольшим тысячами рублей зарплаты, из которых половина уходит за коммунальные платежи, что она находится на пути к светлому будущему, и она покрутит пальцем у виска или, не скупясь в выражениях, ответит, что думает обо всём. Одним словом, со взрослыми сложно.

Поэтому самое верное подспорье новой "власти республики" - дети и молодёжь, у которых пока отсутствует критичность восприятия всего происходящего и кто может быть голоден и счастлив одновременно. Для кого завтрашний день видится счастливым.

Воздействие на сознание происходит в нескольких направлениях. Самое видимое и заметное - наглядная агитация.

Луганск украшен сейчас биг-бордами с видами самой красивой исторической части Луганска и природы в её расцвете, лозунгами-призывами о любви к городу.

"Родная земля", "Родной город", "Город, которым гордимся", "Любимый город", подкрепляющие эти слоганы фотографии никак не связаны с темой войны.

Копірайт зображення EPA

Иногда, кроме будто бы нейтральных утверждений о любви к городу, есть и явно провокационные.

Так, на путепроводе на биг-борде изображена семья бурых медведей. Надпись на нем гласит: "ЛНР. Мы возвращаемся домой". И если с фразами "Родная земля" и "Любимый город" можно согласиться, то признать себя бурым медведем уже как-то сложно.

И конечно, кроме визуального воздействия вовсю звучат старые песни из советского прошлого, которое для большинства априори счастливое.

Даже перед концертами приезжих звёзд крутят советские песни, чтобы создать должное настроение.

Одно из мощных подспорий формированию сознания - субботники и массовые мероприятия. Если субботник, то непременно "республиканский", если митинг, то такой, на котором в едином порыве сходятся представители разных городов "ЛНР", возрастов и профессий. С экрана телевизора это смотрится воодушевляюще. Кажется, что именно по ту сторону экрана все - весь город, вся "республика".

Эта массовость создаётся, как правило, посписочно и по принуждению. Организованную толпу формируют представители бюджетных организаций, учителя, врачи, работники госструктур, студенты.

Назначаются ответственные, ответственные обеспечивают явку. Однако общий план, картинка мероприятия, безусловно, впечатляют количеством присутствующих.

Копірайт зображення ЯНА ВИКТОРОВА Image caption Массовость мероприятий в "ЛНР" обычно создается посписочно и по принуждению

На одном из массовых "воспитательных" мероприятий я слушала речи представителей "республиканских" молодёжных организаций и местных "депутатов" по совместительству. Очень ярко и оптимистично! Сами эти лидеры были молоды, энергичны и благополучны. Одна из основных мыслей, проходящих бегущей строкой через всё выступление, это как было плохо при Украине, и как будет хорошо теперь. Об этом говорили прямо и иносказательно. О том, что ошибки вынуждены исправлять сейчас, что-то восстанавливать, что-то чинить, что-то переделывать, устраняя допущенные украинской властью промахи.

Конечно, после таких "докладов" где-то в подсознании формируется представление о том, что всё, что было раньше, исключительно плохо. Были и другие мысли в этих спичах - о скорой "победе" над врагом, о ближайших планах объединения всей Луганской области в "республику", о правильности выбранного курса и трудностях на этом тернистом пути.

Копірайт зображення ЯНА ВИКТОРОВА

Для убеждения слушателей, докладчики сыпали фактами - в России они видели, как это работает, как это может быть, как должно быть.

Молодёжная аудитория обычно впитывает такие посылы молча - авторитет докладчиков от "власти" неоспорим. Если у кого-то и есть другая точка зрения, её держат при себе.

К концу вполне рядового мероприятия, посвящённого вопросам образования, когда атмосфера была более-менее раскованной, неожиданно раздалась реплика из рядов слушателей: "Вам не кажется, что сейчас идёт принудительная русификация? Что очень много перекосов с принудительным патриотизмом? Что мы бросаемся из одной крайности в другую?"

Копірайт зображення ЯНА ВИКТОРОВА

Голос задающего вопросы студента просто утонул в шквале ответов представителей "власти". Конечно, он ошибается, конечно, ничего и близко похожего нет - даже уроки украинского языка в школе сохранили.

Этот диалог был очень похож на разговор зрячего и слепого о том, какие оттенки имеет снег. Студент, задавший вопрос, поначалу пытался парировать, называя очевидные вещи - засилие Россией, обязательные тесты по русскому языку, всевозможные русские духовно-просветительские общества и всё остальное.

На его защиту встали десятки студентов, сказавшие, что он прав, они тоже это видят и это засилие во всём - в досуговой сфере, рекламе, образовательных тенденциях. И мероприятие сошло на нет, потому что перекричать одного ещё можно, а погасить недовольство десятка человек в маленькой аудитории уже сложно. И организаторы мягко и быстро свернули этот воспитательный час, сославшись на то, что темой следующей встречи будет любовь к родине.