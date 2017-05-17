10 книг, которые нельзя пропустить на Книжном Арсенале

150 издательств представят свои новинки на нынешнем "Книжном Арсенале", который пройдет в Киеве с 17 по 20 мая.

Анастасия Герасимова по просьбе ВВС Украина отобрала 10 книг, которые нельзя пропустить.

Валерьян Пидмогильный - "Город" (издательство "Основы")

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"Город" Валерьяна Пидмогильного - первый урбанистический роман в украинском литературе, текст о борьбе различных традиций мировосприятия.

Анастасия Герасимова Литературовед, арт-журналист. В блоге пишет о книгах, особенно художественную литературу, актуальную прозу, чтобы дать ответ на простой и одновременно сложный вопрос: "Что почитать?"

Пидмогильный - из тех классиков, творчество которых, к сожалению, до сих пор для многих остается неизвестным, ведь ему, как и многим другим писателям "расстрелянного Возрождения", на протяжении десятилетий не было места в школьных или университетских программах.

Переживая психологическую трансформацию главного героя Степана Радченко, вы получите отдельный подарок - подробное описание послереволюционного Киева.

Ричард Бротиган - "Ловля форели в Америке" (издательство "Комубук")

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Ричард Бротиган - знаковый для литературы США автор, битник, полусумасшедший поэт, раздававший свои стихи на улице, прозаик-экспериментатор, чьи произведения - это причудливое сочетание медитации, социальной сатиры и галлюцинаторных видений хронического алкоголика.

"Ловля форели в Америке" - одна из самых известных книг Бротигана и прекрасный образец жанра стихотворений в прозе.

Жоэль Диккер - "Правда о деле Гарри Квеберта" ("Видавництво Старого Лева")

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Шестой роман франкоязычного швейцарского писателя. 700-страничный детектив, который вызывает целый спектр чувств - от раздражения до искреннего восхищения.

История начинается с описания мук творчества молодого писателя, который после своего дебюта стал "идолом американского художественной литературы", но не мог найти вдохновение для нового романа.

Осознание того, что слава - штука капризная, а к хорошей жизни быстро привыкаешь, заставляет молодого автора отправиться к своему старому другу и советчику - классику современной литературы, которого обвиняют в убийстве, совершенном еще в 1975 году ...

Колм Тойбин - "Завет Марии" (издательство "Фабула")

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Ирландский писатель Колм Тойбин - личность интересная и неординарная.

Его "Завет Марии" - это монолог Девы Марии, в уста которого Тойбин вкладывает собственную версию того, что же происходило с ее сыном. Повесть вызвала положительные отзывы литературных критиков и бурю эмоций у верующих.

Зигмунт Милошевский - "Бесценный" (издательство "Рідна мова")

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Роман "Бесценный" - динамичный детектив о поисках похищенных нацистами художественных шедевров.

Шпионы и преступники, арт-дилеры и идейные искусствоведы, гонки на ретромобилях и снегоходах - здесь есть все, предусмотренное жанром. Но главное, конечно, искусство - работы Рафаэля и импрессионистов, ради которых герои романа пойдут на все.

Украинского читателя также ждет встреча со Львовом, к которому автор относится с большой теплотой.

Нил Фергюсон - "Цивилизация. Как Запад стал успешным" (издательство "Наш формат")

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Глобальное доминирование западной цивилизации является важным феноменом последних пяти-шести столетий. Почему произошло перераспределение власти, при котором высокоразвитый и сильный Восток сдал свои позиции?

Фергюсон считает, что виной всему основные принципы и установки капитализма, который, собственно, и держит на плаву нашу цивилизацию.

Известный британский историк, журналист, профессор Гарварда, старший научный сотрудник Оксфорда и Стэнфорда преподает историю с такой страстью и убедительностью, что становится порой стыдно за незнание определенных фактов и следованию медийным штампам.

Вацлав Гавел - "Речи и эссе" (издательство "Амбар")

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Для Вацлава Гавела европейский гуманизм не умирал никогда. Возможно, поэтому он как политик боролся за идеалы, стремился создать общество, лишенное страха перед властью, отказавшееся от "методов экзистенциального давления", которые препятствуют демократии.

В сборник речей и эссе Вацлава Гавела вошли пять текстов о взаимодействии человека и власти, о невозможности существования культуры в тоталитарном мире, о политике и совести, о бытии человека в современном мире с философской точки зрения.

Тимоти Снайдер - "Черная земля. Холокост как история и предостережения" (издательство "Медуза")

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Не секрет, что неонацизм в некоторых европейских странах переживает очередную волну популярности. Вопрос беженцев и мигрантов лишь разжигает расовую нетерпимость, корни которой ведут к ксенофобии (опасении перед чужими народами. - Ред.)

Американский специалист по истории Восточной Европы Тимоти Снайдер предложил региональную интерпретацию истории Холокоста и новое объяснение его причин и обстоятельств.

Снайдер акцентирует внимание на том, что попытка рационализировать любые массовые убийства присутствуют и в современном обществе. Книга - неоднозначная, но дает почву для размышлений и украинскому читателю.

Полина Лимина, Павел Гудимов - "Как в тени" (издательство "Артбук")

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"Как в тени. Георгий Якутович как иллюстратор книги "Тени забытых предков"- таково полное название произведения о выдающемся украинском художнике-графике. Собственно, книга выпущена к 50-летию выхода иллюстрированной им повести Михаила Коцюбинского.

Книга содержит архивные, ранее не публиковавшиеся фотографии и работы, а также искусствоведческие статьи.

Биографическое издание повествует о Георгии Якутовиче как о человеке, который был сосредоточен на творчестве, избегал светской жизни. Кроме того, как утверждают авторы произведения, его собственная судьба была тесно связана с жемчужиной импрессионистической прозы Коцюбинского.

Анджей Стасюк - "Как я стал писателем" (издательство Discursus)

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Один из самых известных в Европе польских авторов, лауреат многих престижных премий, свой первый экспериментирует с жанром интеллектуальной биографии совершил в 1998 году - будучи 38 лет от роду.

Самоиронии автору не занимать, поэтому книга получилась веселой и откровенной. Эта хулиганская автобиография не лишена и ностальгии. Социализм Стасюк вспоминает не без иронии, но с той теплотой, которая обычно присутствует в воспоминаниях о юности.

Сквозь призму анархии, бесчинств и путешествий читатель видит то, что сформировало писателя, послужило толчком к выбору такой ненадежной, но прекрасной профессии.