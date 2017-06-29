Как научиться не верить слезам?

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С детства нас учили, что нужно помогать слабым, сочувствовать, когда кто-то попал в беду. Поэтому многие очень быстро усваивают нехитрую тактику "перманентного невезения".

И сначала неосознанно, а потом и намеренно эксплуатируют больное самолюбие так называемых сильных личностей. Получая таким образом без особых усилий все, что пожелают.

Про автора Елена Савинова, психолог Закончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

Тем более, что желающих соответствовать чужим ожиданиям (а следовательно - быть хорошими и всемогущими на чьем-то сером фоне) немало. Так складывается, на первый взгляд, вполне себе жизнеспособный тандем - "жертва и спасатель".

Очень часто такие симбиотические или эмоционально-зависимые отношения возникают между супругами.

Среди ваших знакомых наверняка найдутся пары типа мужчина-отец и жена-дочь. В психологическом, конечно, смысле. Или всезнающая мать семейства и лишенные права голоса и несанкционированной инициативы муж и дети.

Вечные неудачники и рабочие лошадки

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И в почти каждом рабочем коллективе всегда найдется человек, с которым почти ежедневно что-то случается. По крайней мере, он или она вечно жалуются коллегам на недоразумения с мужем, свекровью, квартирной хозяйкой, проблемы со здоровьем.

Рассчитывая, понятно, что отзывчивые друзья посочувствуют, и следовательно возьмут на себя часть их обязанностей. Человеку ведь и так плохо.

Расчет нехитрый, но почти всегда срабатывает.

Более сильные и успешные коллеги, выполняя за "проблемного" сотрудника его работу, тешат свое самолюбие. Ну, что бы ты, бездарь без нас делал?

Хотя у них, возможно, хлопот в жизни не меньше. Просто они не привыкли жаловаться. А вечный неудачник тихо празднует победу.

Согласитесь, увлекательно наблюдать, как ради тебя другие откладывают собственные дела, меняют планы. Потому что хотят выглядеть хорошими товарищами.

Тебе же только стоит придумать очередную сказочку о сломанном каблуке, "зависшем" компьютере. Или внезапной болезни, магнитной буре, похищении инопланетянами.

Не думай о вампирах - смейся над ними

Вот только долго продолжаться такая манипуляция слабостью не может. Сильные люди, хоть в основном терпеливы и великодушны, не могут не замечать, что их используют.

Сначала они относятся к "нытикам" с пренебрежительной жалостью.

Но потом исправление чьих-то ошибок или выполнение чужой работы утомляет, начинает раздражать. Так, кстати, возникает миф о психологических вампирах, которые якобы способны подпитываться за счет других.

Не выслушивайте многочисленные истории о невнимательном муже, неблагодарных детях и несправедливом мире. Скажите, что вам нужно идти

На самом деле никто не в состоянии влиять на вас, если вы этого не позволите. Даже Фрейд признавал, что никакой гипноз не подействует на человека, который в это время хохочет в соседнем кинотеатре.

Поэтому, если вы заметили, что кто-то манипулирует вами, пользуясь вашей отзывчивостью, доброжелательностью и порядочностью, просто выйдите из игры. Спокойно отказывайте в просьбах и не объясняйте причин - вы не обязаны это делать.

Не выслушивайте многочисленные истории о невнимательном муже, неблагодарных детях и несправедливом мире. Скажите, что вам нужно идти. Если же вы человек с очень здоровой психикой, и вам все равно, что о вас подумают, прямо скажите, что вам это неинтересно.

Приручить или отпустить?

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Сначала может возникнуть необычное ощущение пустоты. Конечно - ведь вы уже привыкли к своему психологическому должнику, которого теперь сами и перестали морально "кредитовать" без отдачи.

Это касается и возможных угрызений совести относительно того, что вы, дескать, бросили кого-то в беде.

В этом случае фальшивое чувство вины перед тем, кого вы якобы "приручили", свидетельствует о недостатке уверенности в себе. Ведь вы своими хорошими поступками зарабатывали себе уважение.

С другой стороны, вина и угрызения совести являются проявлением снисхождения, следовательно, вашего превосходства, которое вы уже привыкли проявлять в отношениях с "невезучим" коллегой.

Почему это вы решили, что должны опекать взрослого, дееспособного человека? Без сомнения, вы таким образом самоутверждались.

Когда же решили отпустить человека "на волю", вам стало не хватать выгодного фона для подчеркивания собственных достоинств.

Ведь здоровые партнерские отношения предполагают равные взносы искренности, внимания и помощи с обеих сторон.